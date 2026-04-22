Finanzas
¿Busca casa propia? El crédito en alianza con el FNA de más de $17 millones al que puede aplicar antes de mayo
Una oportunidad clave para facilitar la compra de vivienda nueva este 2026. Conozca el requisito principal, los montos y la fecha límite para postularse.
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
22 de abril de 2026 a las 1:16 p. m.
Subsidio para compra de vivienda. Foto: Adobe Stock
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento