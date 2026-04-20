Bienestar integral, analítica de talento y aprendizaje: claves para fortalecer la marca empleadora

En un contexto marcado por la transformación del trabajo y las nuevas expectativas de los profesionales, la construcción de una marca empleadora coherente se ha convertido en un elemento determinante para fortalecer el relacionamiento con los equipos y responder de manera oportuna a los retos del mercado laboral actual.

Marca empleadora, talento y experiencia en la era de la inteligencia artificial

Desde esta perspectiva, SEMANA dialogó con Cristina Restrepo, vicepresidenta de Talento Humano y Sostenibilidad de Protección, sobre algunas de las prácticas que hoy orientan la gestión del talento y la experiencia de los colaboradores.

Bienestar integral como parte de la experiencia laboral

En el mercado laboral actual, el bienestar ha dejado de entenderse como un beneficio aislado y se consolida como un componente central de la experiencia laboral. Esto implica reconocer que los colaboradores atraviesan distintos momentos personales y profesionales, lo que exige una mirada más amplia sobre su desarrollo y equilibrio.

En ese sentido, los programas de bienestar tienden a integrar dimensiones emocionales, preventivas y financieras. En el caso de Protección, estas iniciativas incluyen espacios de formación en gestión emocional, manejo de la incertidumbre y toma de decisiones financieras, orientados a fortalecer la estabilidad y el bienestar de los equipos.

El bienestar ha dejado de entenderse como un beneficio aislado y se consolida como un componente central de la experiencia laboral. Foto: Stock

Aprendizaje continuo y capacidades digitales

La innovación en el entorno laboral ya no se limita a la incorporación de nuevas tecnologías. Cada vez más organizaciones buscan fortalecer una cultura de aprendizaje que permita a sus equipos adaptarse a cambios constantes en los modelos de trabajo.

Una de las estrategias para impulsar este proceso son las comunidades de aprendizaje orientadas al desarrollo de capacidades digitales. En Protección, estos espacios reúnen a colaboradores de distintas áreas que participan en procesos de formación en analítica de datos, inteligencia artificial, automatización o desarrollo de software, así como en proyectos aplicados dentro de sus funciones.

Este tipo de iniciativas responde a una tendencia creciente en el mundo laboral: la democratización del conocimiento digital más allá de los equipos tecnológicos.

El talento ya no solo busca empleo: “elige la cultura con la que quiere construir su futuro”

Desarrollo del talento y liderazgo personal

Para Restrepo, el desarrollo profesional también requiere un papel activo de los propios colaboradores. “La invitación es a tener liderazgo personal, reconocer sus fortalezas, definir hacia dónde quieren dirigir su carrera y ser disciplinados en su proceso de desarrollo académico y formativo”, afirma.

Vacantes disponibles

A continuación, presentamos algunas de las vacantes activas en Protección para quienes deseen explorar nuevas oportunidades laborales. Las postulaciones se realizan de manera gratuita y 100 % virtual a través de la sección de Semana Empleos.

¡Postulaciones abiertas sin costo! Foto: Cortesía Protección

Gestor de inversiones y gestión patrimonial - Colombia

Salario: $ 4.655.671

Su misión será diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias para atraer y desarrollar clientes del segmento asignados y potenciales. Esto, mediante la asesoría experta pensional, financiera y tributaria para la venta de productos voluntarios y el incremento y permanencia de los aportes, logrando establecer relaciones de largo plazo, e incrementar la satisfacción y lealtad de los clientes.

Responsabilidades:

Analizar, diseñar y desarrollar estrategias comerciales para la atracción de clientes nuevos dentro del segmento asignado, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de negocio definidos por la compañía.

Proyectar en su cartera las oportunidades para el incremento y la permanencia de los aportes al fondo de pensiones voluntarias, así como los demás productos asignados.

Analizar y desarrollar estrategias de venta para el portafolio de productos voluntarios y demás requeridos por el negocio con énfasis en el crecimiento de clientes actuales y de nuevos afiliados a productos.

Realizar la venta cruzada para los afiliados en el portafolio de productos definidos para el cargo.

Desarrollar el modelo de la asesoría experta y planeación financiera, pensional, tributaria y de aliados estratégicos, utilizando el modelo de metodología comercial y el uso adecuado de las herramientas para nuestros clientes.

Realizar la cobertura, perfilamiento y conveniencia de su cartera establecida desde la oferta al segmento de clientes que atiende, principalmente por medio de visita al afiliado.

Realizar gestiones de acompañamiento asignadas: reaseoría, reconstrucción de historia laboral y actualización de información del cliente.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con experiencia de dos años en ejecución de cargos afines o en áreas comerciales.

Conocimientos en matemáticas financieras, mercado de capitales e instrumentos financieros y mercados de valores.

Debe estar certificado ante AMV como asesor financiero.

¡Postúlese acá!

Asesores comerciales ahorro y retiro - Todo Colombia

Salario: A convenir

El propósito del rol es atraer, profundizar y conservar clientes actuales y potenciales del segmento y empresas asignadas, a través de la asesoría pensional, financiera y tributaria para la venta del portafolio de productos de la compañía.

Responsabilidades:

Proyectar y atraer clientes del segmento según el foco definido en el negocio de grandes empresas.

Realizar la asesoría financiera, pensional, tributaria, utilizando el modelo Sello Protección y las herramientas disponibles de la compañía.

Gestionar los leads y oportunidades asignadas.

y oportunidades asignadas. Promocionar la oferta de valor definida para el segmento y las soluciones.

Realizar la cobertura de sus empresas asignadas con el fin de garantizar la entrega de la oferta y sus atributos alineado con las necesidades identificadas del cliente.

Desarrollar y gestionar los planes de trabajo definidos por el líder de desarrollo de negocio contribuyendo desde su rol a establecer relaciones de largo plazo con los clientes.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines.

Experiencia: un año en gestión comercial en el sector financiero o pensional.

¡Postúlese acá!

Más de 107 mil vacantes de empleo disponibles esta semana: revise cómo aplicar

Ingenieros/analistas de datos - Colombia

Salario: A convenir

Su misión será construir, implementar y gestionar flujos de datos de negocio, los cuales soportarán la toma de decisiones estratégicas de la compañía.

Responsabilidades:

Diseñar, definir, construir, mantener y operacionalizar modelos de datos, asegurando escalabilidad, seguridad, cumplimiento y rendimiento.

Trabajar en conjunto con arquitectos de software , analistas de soluciones y de negocio para entender los requerimientos y las necesidades de gestión y explotación de la información.

, analistas de soluciones y de negocio para entender los requerimientos y las necesidades de gestión y explotación de la información. Diseñar y construir modelos de datos para análisis que soporten decisiones de negocio e implementar los flujos de datos para los proyectos gestionados.

Construir y evaluar continuamente los modelos de análisis y algoritmos utilizados, asegurando que sigan siendo precisos y relevantes.

Disponibilizar y mantener la arquitectura de datos, con el fin de optimizar la labor de explotación, análisis e interpretación de la información, y que esta pueda hacerse de manera ininterrumpida, segura y eficaz.

Diseño y construcción de bases de datos para análisis que soporten decisiones de negocio.

Diseñar y mantener dashboards interactivos para observabilidad y el seguimiento de KPI clave.

interactivos para observabilidad y el seguimiento de KPI clave. Detectar alertas y/o patrones anómalos en el comportamiento de procesos que puedan indicar fallos o áreas de mejora y articular soluciones de fondo con los equipos involucrados, buscando el incremento en el cumplimiento de los indicadores de ley, cliente y proceso.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería de software o afines.

o afines. 2 a 3 años de experiencia como ingeniero de datos, analista de datos manejo de modelado de bases de datos y SQL y Python

Conocimiento en querys , administración y modelado de bases de datos.

, administración y modelado de bases de datos. Querys MSSQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB y BigQuer.

Datawarehouse y Lagos de Datos.

Herramientas de visualización, utilizamos PowerBI y Data Studio.

¡Postúlese acá!

Empresarios - Asesores financieros externos - Colombia

Salario: A convenir

La misión del cargo es analizar, desarrollar y ejecutar la atracción y el mantenimiento de clientes con el perfil objetivo definido por la compañía, aplicando el modelo de asesoría Protección y comercializando de manera integral el portafolio de productos de gestión patrimonial, con el fin de generar el incremento y la permanencia de los aportes de los clientes, generando una relación de ganancia entre ambas partes.

Requerimientos:

Certificación AMV o interés de certificarse.

Tener conformada la figura de persona jurídica o interés en hacerlo.

¡Postúlese acá!

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