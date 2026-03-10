EMPLEO

Marca empleadora, talento y experiencia en la era de la inteligencia artificial

Juliana Flórez

Juliana Flórez

10 de marzo de 2026, 6:00 p. m.
Foto: Alexis Javier Tamayo Mármol - Audiovisual de emtelco

En el sector BPO (Business Process Outsourcing) colombiano, caracterizado por una alta dinámica laboral con rotación promedio mensual cerca del 9,09 %, construir una propuesta de valor clara para los colaboradores se ha vuelto un factor estratégico.

La marca empleadora deja de ser un concepto abstracto y se traduce en decisiones concretas que impactan la permanencia, la empleabilidad y el desarrollo de los equipos.

En ese escenario, Juan David Adarve, CEO, y Juan Eduardo Jaramillo, vicepresidente de Talento Humano de emtelco, hablan sobre cómo estructurar la experiencia laboral, qué prácticas marcan la diferencia y qué aprendizajes pueden orientar a profesionales en búsqueda de nuevas oportunidades.

Talento joven y formación de capital humano

Más del 27 % de los colaboradores de la organización es menor de 25 años y muchos inician allí su primera experiencia laboral formal. Según la compañía, el proceso de selección prioriza el potencial y la afinidad cultural sobre la experiencia previa, con programas de formación, acompañamiento y rutas de crecimiento.

“Cuando identificamos afinidad con nuestro ADN cultural, asumimos el compromiso de desarrollar ese talento para que pueda construir una carrera y no solo ocupar un cargo”, afirma Jaramillo.

Tecnología al servicio del talento

En el sector BPO, la tecnología se ha convertido en un aliado para potenciar el talento humano. Según Juan David Adarve, CEO de la compañía, “la tecnología agiliza los procesos, pero la experiencia la construyen las personas”.

Cada automatización y herramienta digital busca liberarlos de tareas repetitivas, permitiéndoles enfocarse en actividades que aportan un valor real.

Hoy, el 60,5 % de la plantilla trabaja de manera remota, lo que ha permitido llegar a más territorios, atraer talento diverso y mejorar la calidad de vida sin frenar el desarrollo profesional.

Claves para profesionales que buscan empleo

La experiencia de emtelco evidencia que la marca empleadora se construye a través de decisiones consistentes y concretas: acompañamiento integral, formación continua, inclusión social y uso estratégico de tecnología.

Para quienes buscan nuevas oportunidades, la recomendación es analizar cómo las empresas articulan propósito, desarrollo y liderazgo en sus prácticas de gestión del talento, más allá de la compensación económica.

“Aquí el talento sí importa y la experiencia se vive de verdad”, concluye Adarve.

Vacantes disponibles

A continuación, algunas de las vacantes activas en emtelco para quienes deseen explorar nuevas oportunidades laborales. Las postulaciones se realizan de manera gratuita y 100 % virtual a través de la sección de Semana Empleos.

Foto: Alexis Javier Tamayo Mármol - Audiovisual de emtelco

Workforce manager

Salario: $ 4.859.037 a $ 5.291.402

¿Le apasiona el liderazgo de grupos workforce y quiere trabajar en un equipo de profesionales altamente cualificados? Únase a la organización como especialista de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Coordinar actividades del área de capacidad operativa.
  • Garantizar la óptima planificación del talento humano.
  • Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.
  • Líderar equipo de analistas de workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.

Requerimientos:

  • Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.
  • Mínimo tres años de experiencia coordinando y liderando equipos en workforce en contact center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.
  • Residencia en Medellín.

¡Postúlese aquí!

Convocatoria inclusiva – Personas con discapacidad física

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.400.000

Modalidad: Teletrabajo

Se buscan personas con discapacidad física para el cargo de asesor(a) call center – atención y acompañamiento comercial.

Responsabilidades:

  • Atender y acompañar a los usuarios a través de los diferentes canales de contacto definidos por la compañía.
  • Realizar gestión comercial de productos o servicios de nuestros clientes.
  • Brindar una atención cercana, amable y respetuosa en cada interacción.
  • Cumplir con los niveles de servicio y los indicadores establecidos para los canales de atención.

Requerimientos:

  • Bachiller académico certificado con o sin experiencia en atención al cliente.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.