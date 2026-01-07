Marca empleadora: las claves que hoy influyen en la transformación del talento

En un mercado laboral que exige mayor agilidad y eficiencia en los procesos de vinculación, las empresas del sector empleo han venido ajustando sus modelos de gestión humana para responder a las nuevas demandas del talento. En este contexto, SEMANA conversó con voceros de Job & Talent, plataforma tecnológica especializada en gestión de empleo, para conocer sus prácticas sobre marca empleadora y transformación del talento.

Inclusión como eje de la cultura organizacional

La inclusión se ha consolidado como un componente central dentro de las estrategias de gestión humana, en un entorno laboral que busca ampliar el acceso al empleo y reconocer el valor de la diversidad. En este escenario, enfoques como la igualdad de género, la vinculación de personas con discapacidad y las políticas de diversidad, equidad e inclusión han adquirido un papel más visible en la construcción de culturas organizacionales sostenibles.

“Para nosotros, las personas no tienen etiquetas, tienen competencias. A partir de ellas se identifican las oportunidades más adecuadas”, afirma Jorge Eliécer Quintero, Country Manager.

Transformación del talento y nuevas exigencias del mercado laboral

Esta visión basada en las competencias, como pilar cultural, se extiende hacia el exterior. La construcción de una marca empleadora ya no se limita a políticas internas; hoy, también está influenciada por la rapidez y precisión con la que las compañías logran conectar personas con oportunidades, un aspecto que marca la evolución del sector.

Proyecciones del sector y adopción tecnológica

De cara a la evolución del empleo, la digitalización continúa marcando el rumbo de la gestión del talento humano. El uso de herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, se ha integrado progresivamente como un apoyo para comprender mejor las dinámicas del mercado laboral, optimizar los procesos de selección y responder con mayor agilidad a un entorno caracterizado por el cambio constante.

Vacantes disponibles

A continuación, presentamos algunas de las vacantes activas en Job & Talent para quienes deseen explorar nuevas oportunidades laborales. Las postulaciones se realizan de manera gratuita y 100 % virtual a través de la sección de Semana Empleos.

Operario de producción

Salario: 1.596.000 a 1.800.000

Ubicación: Bello – Medellín – Barranquilla - Bogotá – Cartagena – Tunja – Manizales – Chía – Funza – Mosquera – Soacha – Armenia – Pereira – Ibagué – Cali – Yumbo

En este cargo desempeñará funciones clave como el empaque, sellado, estibado y etiquetado de productos en la línea de producción.

Responsabilidades:

Realizar tareas de empaque y sellado.

Estibar y etiquetar productos.

Trabajar en la línea de producción.

Garantizar la calidad del producto final.

Requerimientos:

Bachiller culminado.

Experiencia previa en producción.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Conductor/a vendedor/a

Salario: 1.423.500 a 1.700.000

Ubicación: Bello – Medellín – Barranquilla - Bogotá – Funza – Mosquera – Pereira – Bucaramanga – Cali – Yumbo

En Job & Talent buscan a una persona apasionada y comprometida para unirse al equipo como conductor vendedor.

Responsabilidades:

Ventas en consumo masivo

Rotación de producto y revisión de vencidos

Llevar un registro de las ventas diarias

Hacer cierre de caja al finalizar cada jornada

Llevar registros de insumos, suministros y productos

Promocionar productos y servicios

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Al menos 1 año de experiencia en Ventas TAT.

Licencia de conducción vigente y a paz y salvo.

Agente ‘call center’ servicio al cliente, ventas o retención

Salario: A convenir

Ubicación: Bello - Medellín - Barranquilla - Bogotá - Cartagena - Tunja - Manizales - Chía - Funza - Mosquera - Soacha - Armenia - Pereira - Ibagué - Cali – Yumbo

Si tiene experiencia como asesor telefónico en ventas intangibles, esta es su oportunidad de crecer.

Responsabilidades:

Ventas de productos intangibles a clientes del sector salud y financiero.

Retención de clientes mediante estrategias de atención personalizada.

Atención a usuarios para asegurar la satisfacción y resolución de consultas.

Colaboración con el equipo para alcanzar los objetivos de ventas.

Manejo de herramientas de gestión de llamadas y CRM.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia de 6 meses a 1 año en call center de ventas intangibles.

de ventas intangibles. Habilidades de comunicación efectiva y persuasión.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, incluyendo trasnocho cada 3 meses.

Compromiso con el cumplimiento de metas y objetivos.

Asesor/a comercial o vendedor/a TAT

Salario: A convenir

Ubicación: Bello - Medellín - Barranquilla - Bogotá, D.C. - Cartagena - Tunja - Manizales - Chía - Funza - Mosquera - Soacha - Armenia - Pereira - Ibagué - Cali – Yumbo

Si es alguien que disfruta de la interacción con clientes y tiene habilidades para identificar y satisfacer sus necesidades, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Desarrollar la venta de productos mediante la asesoría en la compra y atención personalizada a clientes.

Asegurar la sincronización del sistema operativo comercial registrando compras y novedades de no compra.

Realizar acompañamiento para garantizar la entrega de productos en su ruta asignada.

Informar a su líder de ventas sobre cualquier novedad o actividad importante.

Requerimientos:

Bachiller académico con conocimientos en servicio al cliente, procesos de venta y visita de clientes.

Experiencia mínima de 1 año en cargos como preventa, venta TAT o asesor comercial.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día de descanso entre semana.

