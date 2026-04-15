Empresas en Bogotá ofrecen vacantes de medio tiempo en distintos sectores

Las oportunidades de medio tiempo se consolidan como una alternativa para quienes buscan ingresos sin asumir una jornada completa. Este tipo de empleo permite organizar mejor el tiempo, compatibilizar otras actividades como estudios o proyectos personales y mantener un equilibrio entre distintas responsabilidades.

Además, representan una opción para adquirir experiencia y mantenerse activo en el mercado laboral, con esquemas más flexibles que se adaptan a diferentes necesidades, especialmente en una ciudad como Bogotá, donde la dinámica laboral impulsa constantemente este tipo de oportunidades.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Operador de tienda medio tiempo

Empresa: Tiendas Ara

Salario: $ 770.370

Forme parte de Tiendas Ara, empresa líder en retail en Colombia y parte del grupo internacional Jerónimo Martins, que promueve el desarrollo de sus colaboradores con estabilidad y crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Atención al cliente con amabilidad y vocación de servicio.

Manejo de caja registradora y procesos de pago.

Surtido y exhibición de mercancía en estanterías.

Control operativo y aseguramiento de la calidad de productos y procesos.

Mantener el orden y limpieza de la tienda.

Control y gestión de inventarios.

Requerimientos:

Indispensable residir en Bogotá.

Disponibilidad para llevar a cabo actividades que impliquen esfuerzo físico.

Disponibilidad de desplazamiento.

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Asesor de ventas medio tiempo

Empresa empleadora: Job&Talent Colombia

Salario: $ 875.452

Importante empresa busca asesores comerciales con experiencia en ventas de productos tangibles o intangibles.

Responsabilidades:

Identificar y abordar estratégicamente al cliente en punto físico.

Analizar, brindar y promover un asesoramiento adecuado del producto tarjeta de crédito.

Buena expresión verbal y corporal.

Venta cruzada.

Requerimientos:

Ser mayor de edad.

Experiencia reciente de 6 meses en ventas presenciales de productos tangibles o intangibles certificable.

Aplican personas sin experiencia, pero con buenas habilidades comerciales.

Preferiblemente, experiencia en abordaje a clientes en frío

Deseable experiencia en ventas presenciales de telefonía, planes telefónicos, seguros, tarjetas de crédito, viajes turísticos, planes exequiales, planes médicos, entre otros.

Aplican bachilleres, técnicos, tecnólogos o estudiantes universitarios con disponibilidad de tiempo después del mediodía.

Tener buenas habilidades comerciales y excelente actitud.

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Vacantes de empleo sin experiencia en Bogotá: así puede postularse

Auxiliar administrativo(a) medio tiempo

Empresa: WOM Solutions

Salario: $ 852.000 a $ 1.000.000

El objetivo del rol es brindar soporte operativo y administrativo al equipo, garantizando orden, seguimiento y control en los procesos internos y con clientes, permitiendo que el área estratégica trabaje con mayor claridad y eficiencia.

Responsabilidades:

Organización de contratos, órdenes de servicio y documentación de clientes.

Seguimiento básico a facturación y pagos.

Actualización de bases de datos y manejo de caja menor.

Gestión de agendas y coordinación de reuniones.

Organización de briefs, cronogramas y reportes básicos.

Control y centralización de información en Drive u otras herramientas.

Apoyo en procesos internos y preparación de documentos para presentaciones.

Requerimientos:

1 a 2 años en cargos administrativos, idealmente en agencias, startups o empresas dinámicas, con manejo de múltiples tareas simultáneamente.

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Ejecutivo(a) comercial medio tiempo

Empresa: Tuya

Salario: $ 909.000

El propósito del rol es realizar abordaje en frío dentro del piso de ventas, brindando un acompañamiento integral a los clientes, a través del ofrecimiento del portafolio financiero como tarjetas de crédito, créditos, seguros y asistencias, satisfaciendo sus necesidades.

Responsabilidades:

Abordar clientes potenciales en el piso de ventas para ofrecer de manera integral y cercana el portafolio de productos financieros, seguros y asistencias.

Registrar información y hacer seguimiento a las solicitudes en las plataformas internas.

Cumplir con los indicadores de productividad, calidad y normatividad, identificando oportunidades comerciales.

Requerimientos:

Bachillerato culminado.

Disponibilidad para laborar de lunes a sábados y 3 domingos al mes, turnos rotativos.

6 meses de experiencia comprobable en ventas.

Disponibilidad para un trabajo activo y en movimiento, abordando a los clientes en el piso de venta.

Habilidad para analizar y comprender información de productos financieros y explicarla de forma clara y asertiva, abordando temas como tasas de interés, cuotas de manejo, fechas de corte, beneficios y diferencias entre seguros y asistencias.

Orientación al logro para el cumplimiento de indicadores y metas asociadas a la venta del portafolio de productos y la experiencia del cliente.

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Asesor de ventas medio tiempo

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.750.905

Studio F busca asesores comerciales 36 horas con experiencia en moda para la planta fija.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.

Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.

Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en ventas.

Conocimiento del sector retail y moda.

Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

¡Aplique acá!

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