Vacantes de empleo sin experiencia en Bogotá: así puede postularse

Buscar empleo sin experiencia puede representar un desafío para muchos candidatos, debido a las exigencias de trayectoria previa en algunas ofertas, la construcción de una hoja de vida sólida y la alta competencia en el mercado laboral. Aun así, existen oportunidades disponibles en la capital colombiana para quienes están dando sus primeros pasos.

Consejos para los candidatos

Para mejorar las posibilidades de vinculación, es clave destacar habilidades blandas como la proactividad, el trabajo en equipo, la comunicación y la disposición para aprender. También puede ser útil fortalecer el perfil a través de cursos virtuales, aprendizaje de idiomas o certificaciones que aporten valor y compensen la falta de experiencia, mostrando interés por el crecimiento profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Motorizado sin experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.400.000

¿Tiene moto y muchas ganas de trabajar? ¡Esta es su oportunidad para crecer profesionalmente y asegurar excelentes ingresos!

Requerimientos:

Bachiller certificado (grado 11°).

Moto modelo 2015 en adelante, cilindraje entre 120 cc y 200 cc.

Licencia de conducción A2, con mínimo 4 meses de expedición.

¡Actitud de servicio y ganas de aprender!

¡Postúlese acá!

Operario de producción

Empresa: Cerescos

Salario: $ 1.750.000 a $ 2.000.000

Cerescos está buscando un operario de producción comprometido y con ganas de aprender.

Responsabilidades:

Realizar funciones de envase y empaque.

Etiquetar productos de acuerdo a los estándares de calidad.

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

Colaborar con el equipo en tareas de producción adicionales.

Seguir instrucciones y procedimientos de seguridad.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Con o sin experiencia previa en plantas de producción.

Disponibilidad para trabajar en tres turnos rotativos.

Capacidad para realizar tareas manuales repetitivas.

Residencia en Bogotá o zonas aledañas.

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Asesor call center - Primer empleo

Empresa: LATAM Servicios Integrales

Salario: $ 2.000.000

Este rol juega un papel crucial ayudando a los clientes a encontrar soluciones efectivas en cada interacción.

Responsabilidades:

Manejo de llamadas entrantes y salientes.

Gestión de cobros y seguimiento a clientes.

Brindar apoyo al cliente y resolver dudas.

Requerimientos:

Bachiller graduado (recomendado recién egresados).

Sin experiencia requerida.

Actitud positiva y buena comunicación.

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Encuestador sin experiencia

Empresa: Centro del Conocimiento Dinámico

Salario: A convenir

Esta posición es ideal para quienes buscan ingresos adicionales y desean trabajar en un entorno dinámico y presencial.

Responsabilidades:

Aplicar encuestas en campo siguiendo los lineamientos del proyecto.

Recolectar información de manera responsable, precisa y cumplida.

Trabajar de manera 100% presencial en campo.

Asegurar la calidad y veracidad de los datos recogidos.

Requerimientos:

Ser mayor de edad.

Contar con teléfono Android en buen funcionamiento, ya que las encuestas se aplican mediante una aplicación móvil.

Disponibilidad de tiempo para cumplir con las tareas asignadas.

Buena actitud, compromiso y responsabilidad.

Excelentes habilidades de comunicación.

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Asesor comercial

Empresa: Confidencial

Salario: $ 1.432.559

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta oportunidad es para usted!

Requerimientos:

Con o sin experiencia en ventas.

Excelentes habilidades comunicativas.

Beneficios: salario mínimo + prestaciones + comisiones.

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