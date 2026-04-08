Empresas buscan asesores comerciales en todo el país: regístrese aquí

Los asesores comerciales cumplen un rol clave en el crecimiento de las organizaciones, ya que son el puente directo entre los productos o servicios y los clientes. Su labor se enfoca en la identificación de necesidades, la construcción de relaciones y el acompañamiento durante el proceso de decisión, aportando al posicionamiento y sostenibilidad de las empresas.
Además, este perfil requiere habilidades como la comunicación efectiva, la orientación a resultados y la capacidad de negociación, aspectos que son cada vez más valorados en un mercado laboral competitivo y en constante evolución.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.
Asesor comercial – Sector salud – Armenia
Empresa empleadora: Nases
Salario: $ 1.900.000 a $ 2.500.000
¿Es un profesional comercial con experiencia en el sector salud y le apasiona la apertura y expansión de mercado? ¡Esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar estrategias de ventas efectivas para radiología y diagnóstico.
- Identificar y captar nuevas oportunidades de negocio en el sector salud.
- Mantener relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.
- Colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos de ventas trimestrales y anuales.
- Realizar análisis de mercado para identificar tendencias y necesidades del cliente.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años como ejecutiva comercial o en roles similares.
- Conocimiento en CRM y software de gestión comercial.
- Habilidades demostradas en negociación y cumplimiento de metas en ventas B2B.
- Capacidad para trabajar en campo y abrir nuevos mercados.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación en público.
Asesor comercial externo de ventas con licencia de moto - Sector textil – Cali
Empresa empleadora: Gestión Asertiva
Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000
Se busca un profesional apasionado por las ventas y el contacto directo con el cliente, que se una al equipo para impulsar la presencia en el mercado.
Responsabilidades:
- Desarrollar y mantener relaciones con clientes clave en el sector textil.
- Identificar oportunidades de ventas y cerrar acuerdos comerciales exitosos.
- Realizar visitas de campo para presentar productos y servicios a clientes potenciales.
- Elaborar informes de ventas y colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos mensuales.
Requerimientos:
- Licencia de moto vigente para desplazamientos.
- Experiencia mínima de 2 años como asesor comercial externo o en roles similares.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y gestionar el tiempo de forma eficiente.
Asesor comercial de vivienda - Medellín
Empresa: Conconcreto
Salario: $ 1.878.000
Este consultor de ventas de vivienda será fundamental en la identificación y contacto de clientes potenciales, garantizando el logro de los objetivos comerciales.
Responsabilidades:
- Realizar labores comerciales establecidas para generar nuevos negocios.
- Realizar estudios de mercado para identificar clientes potenciales.
- Contactar y visitar a clientes potenciales.
- Gestionar contactos comerciales en el CRM.
- Acompañar a clientes en el proceso de vinculación al proyecto.
Requerimientos:
- Formación mínima en bachillerato o técnico profesional en ventas administración o áreas afines.
- Experiencia de al menos 1 año en gestión comercial de vivienda
- Horario de domingo a domingo 1 día compensatorio en semana y 1 domingo al mes
Asesor comercial externo con moto – Medellín
Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia
Salario: $ 1.750.905 a $ 3.000.000
Importante empresa multinacional se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial externo para fortalecer su equipo comercial, orientado a la gestión de clientes, cierre de oportunidades de negocio y asesoría especializada del portafolio asignado.
Responsabilidades:
- Identificar y cerrar oportunidades de venta directa.
- Comercializar el portafolio asignado, asegurando el cumplimiento de metas.
- Gestionar el recaudo de cartera y fidelizar clientes actuales.
- Prospectar y crear nuevos clientes.
- Brindar asesoría técnica y acompañamiento comercial sobre los productos.
- Realizar seguimiento permanente a los clientes y oportunidades comerciales.
Requerimientos:
- Entre 1 y 2 años de experiencia comprobable en ventas externas de productos tangibles o intangibles.
- Experiencia en consecución, mantenimiento de clientes y recaudo de cartera.
- Bachiller académico (11°).
- Se valorará formación técnica, tecnológica o profesional.
- Vehículo propio (requisito indispensable).
Asesor comercial zona norte – Bogotá D.C.
Empresa: GCO
Salario: A convenir
GCO está en la búsqueda de asesores comerciales, talentosos y apasionados por el mundo de la moda.
Requerimientos:
- Ubicado al sur de Bogotá.
- Bachillerato completo.
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas/atención al cliente, preferiblemente en el sector moda/retail.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.