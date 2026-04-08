Empresas buscan asesores comerciales en todo el país: regístrese aquí

Los asesores comerciales cumplen un rol clave en el crecimiento de las organizaciones, ya que son el puente directo entre los productos o servicios y los clientes. Su labor se enfoca en la identificación de necesidades, la construcción de relaciones y el acompañamiento durante el proceso de decisión, aportando al posicionamiento y sostenibilidad de las empresas.

Además, este perfil requiere habilidades como la comunicación efectiva, la orientación a resultados y la capacidad de negociación, aspectos que son cada vez más valorados en un mercado laboral competitivo y en constante evolución.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Asesor comercial – Sector salud – Armenia

Empresa empleadora: Nases

Salario: $ 1.900.000 a $ 2.500.000

¿Es un profesional comercial con experiencia en el sector salud y le apasiona la apertura y expansión de mercado? ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de ventas efectivas para radiología y diagnóstico.

Identificar y captar nuevas oportunidades de negocio en el sector salud.

Mantener relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.

Colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos de ventas trimestrales y anuales.

Realizar análisis de mercado para identificar tendencias y necesidades del cliente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como ejecutiva comercial o en roles similares.

Conocimiento en CRM y software de gestión comercial.

Habilidades demostradas en negociación y cumplimiento de metas en ventas B2B.

Capacidad para trabajar en campo y abrir nuevos mercados.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación en público.

¡Aplique acá!

Asesor comercial externo de ventas con licencia de moto - Sector textil – Cali

Empresa empleadora: Gestión Asertiva

Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000

Se busca un profesional apasionado por las ventas y el contacto directo con el cliente, que se una al equipo para impulsar la presencia en el mercado.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones con clientes clave en el sector textil.

Identificar oportunidades de ventas y cerrar acuerdos comerciales exitosos.

Realizar visitas de campo para presentar productos y servicios a clientes potenciales.

Elaborar informes de ventas y colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos mensuales.

Requerimientos:

Licencia de moto vigente para desplazamientos.

Experiencia mínima de 2 años como asesor comercial externo o en roles similares.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y gestionar el tiempo de forma eficiente.

¡Aplique acá!

Empresas siguen contratando: estas son las oportunidades laborales disponibles hoy

Asesor comercial de vivienda - Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: $ 1.878.000

Este consultor de ventas de vivienda será fundamental en la identificación y contacto de clientes potenciales, garantizando el logro de los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

Realizar labores comerciales establecidas para generar nuevos negocios.

Realizar estudios de mercado para identificar clientes potenciales.

Contactar y visitar a clientes potenciales.

Gestionar contactos comerciales en el CRM.

Acompañar a clientes en el proceso de vinculación al proyecto.

Requerimientos:

Formación mínima en bachillerato o técnico profesional en ventas administración o áreas afines.

Experiencia de al menos 1 año en gestión comercial de vivienda

Horario de domingo a domingo 1 día compensatorio en semana y 1 domingo al mes

¡Aplique acá!

Asesor comercial externo con moto – Medellín

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.750.905 a $ 3.000.000

Importante empresa multinacional se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial externo para fortalecer su equipo comercial, orientado a la gestión de clientes, cierre de oportunidades de negocio y asesoría especializada del portafolio asignado.

Responsabilidades:

Identificar y cerrar oportunidades de venta directa.

Comercializar el portafolio asignado, asegurando el cumplimiento de metas.

Gestionar el recaudo de cartera y fidelizar clientes actuales.

Prospectar y crear nuevos clientes.

Brindar asesoría técnica y acompañamiento comercial sobre los productos.

Realizar seguimiento permanente a los clientes y oportunidades comerciales.

Requerimientos:

Entre 1 y 2 años de experiencia comprobable en ventas externas de productos tangibles o intangibles.

Experiencia en consecución, mantenimiento de clientes y recaudo de cartera.

Bachiller académico (11°).

Se valorará formación técnica, tecnológica o profesional.

Vehículo propio (requisito indispensable).

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Asesor comercial zona norte – Bogotá D.C.

Empresa: GCO

Salario: A convenir

GCO está en la búsqueda de asesores comerciales, talentosos y apasionados por el mundo de la moda.

Requerimientos:

Ubicado al sur de Bogotá.

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas/atención al cliente, preferiblemente en el sector moda/retail.

¡Aplique acá!

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