Trabajo sí hay para asesores comerciales: vacantes activas para aplicar

Las oportunidades laborales para asesores comerciales se mantienen activas en distintas regiones del país, impulsadas por la necesidad de fortalecer la relación con clientes y dinamizar las ventas. Este perfil es clave en la conexión entre las empresas y el mercado, aportando al crecimiento y posicionamiento de las organizaciones.

Actualmente, hay más de 10 mil vacantes disponibles en diferentes ciudades, aumentando las opciones para quienes buscan fortalecer su experiencia en este campo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y actualizada puede aumentar significativamente las probabilidades de ser contratado.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock/Magneto

Asesor(a) comercial motos – Manizales

Empresa: AKT

Salario: A convenir

¿Le apasionan las motos y disfruta conectando con la gente? Como asesor comercial de motos, tendrá la oportunidad de convertir esa pasión en resultados, acompañando a cada cliente a elegir la motocicleta ideal.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre las características, beneficios y modelos de motocicletas disponibles.

Realizar demostraciones de producto y resolver dudas técnicas de los interesados.

Gestionar el proceso de venta desde el primer contacto hasta el cierre, incluyendo trámites y financiación.

Utilizar el CRM para registrar interacciones con clientes, hacer seguimiento y gestionar oportunidades de venta.

Participar en actividades de promoción, ferias y eventos del sector para atraer nuevos clientes.

Ofrecer un servicio postventa excepcional para asegurar la satisfacción y fidelización del cliente.

Cumplir con las metas de ventas individuales y del equipo comercial.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas, preferiblemente en el sector de motocicletas.

Técnico o tecnólogo en áreas comerciales, mercadeo o afines.

Conocimiento sólido de diferentes marcas y modelos de motocicletas.

Habilidad para el manejo de herramientas CRM para la gestión de clientes y ventas.

Excelentes habilidades de comunicación y persuasión para asesorar a los clientes.

Orientación al logro de objetivos comerciales y cumplimiento de metas.

Disponibilidad para trabajar en modalidad presencial en punto de venta.

¡Postúlese aquí!

Asesor comercial – Pereira

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $2.000.000 a $2.300.000

Si le apasionan las ventas, la atención al cliente y le interesa desarrollar su carrera como ejecutivo de ventas o consultor financiero en el sector bancario, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre productos y servicios financieros, identificando sus necesidades y ofreciendo soluciones personalizadas.

Gestionar y ampliar la base de clientes buscando activamente nuevas oportunidades de negocio.

Cumplir con las metas comerciales establecidas por la entidad, tanto en colocación de productos como en adquisición de nuevos clientes.

Realizar seguimiento a las operaciones y transacciones de los clientes, garantizando su satisfacción.

Mantenerse actualizado sobre el portafolio de productos financieros y las tendencias del sector bancario.

Utilizar el CRM para el registro y seguimiento de las interacciones con los clientes.

Colaborar con el equipo comercial para alcanzar los objetivos de la oficina en Pereira.

Requerimientos:

Experiencia comercial mínima de 1 año en el sector financiero o de servicios.

Estudiantes activos de carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en áreas financieras, administrativas o afines.

Conocimiento y manejo de herramientas CRM y gestión de clientes.

Capacidad para comprender y ofrecer un amplio portafolio de productos financieros.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Orientación a resultados y cumplimiento de metas comerciales.

Residencia en Pereira o disponibilidad para trabajar en la ciudad.

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Trabajo sí hay en Soacha: vacantes activas para distintos perfiles

Asesor comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Boho Chic

Salario: $2.000.000

Si es una persona enérgica, con habilidades para cerrar negocios y disfrutar de la interacción con los clientes, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en la selección de productos.

Cumplir y superar los objetivos de ventas mensuales.

Mantener relaciones con clientes existentes y atraer nuevos.

Participar en entrenamientos de producto y ventas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas, preferentemente en el sector textil o de calzado

Habilidades interpersonales y de comunicación excepcionales.

Conocimiento de tendencias de moda y productos relacionados.

Pasión por la moda y el servicio al cliente.

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Asesor comercial multiproducto – Santa Marta

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Keralty busca asesores comerciales apasionados por las ventas en frío que quieran impactar positivamente en la vida de las personas al ofrecer los servicios de EPS.

Responsabilidades:

Hacer visitas comerciales y prospección de clientes potenciales.

Ofrecer y vender productos de EPS a nuevos clientes.

Cumplir con metas de ventas trimestrales establecidas por la compañía.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en ventas, preferiblemente en frío y en el sector salud.

Habilidades comunicativas sobresalientes y capacidad para persuadir.

Orientación al cliente y gestión efectiva del tiempo.

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