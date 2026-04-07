Empresas siguen contratando: estas son las oportunidades laborales disponibles hoy

En febrero de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia se ubicó en 9,2 %, por debajo del 9,8 % registrado en el mismo mes de 2025, según datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este resultado refleja una mejora en el comportamiento del mercado laboral en estas zonas del país.

En línea con esta tendencia, actualmente hay miles de vacantes activas en distintas regiones, ampliando las posibilidades para quienes desean avanzar en su trayectoria laboral.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, diseño, finanzas, recursos humanos, administración, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Oportunidades abiertas para todos los perfiles. Foto: Stock / Magneto

Coordinador comercial puntos de venta – Ibagué

Salario: Medipiel

Salario: A convenir

Como coordinador comercial, trabajará en estrecha colaboración con diferentes equipos dentro de la compañía para implementar estrategias que impulsen el crecimiento y la rentabilidad del negocio.

Responsabilidades:

Liderar el equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.

Desarrollar e implementar estrategias de ventas efectivas.

Monitorear el rendimiento de las tiendas y realizar mejoras.

Colaborar con marketing para campañas promocionales.

Garantizar una excelente experiencia del cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa como coordinador comercial o en roles similares.

Habilidad para liderar y motivar equipos de ventas.

Conocimiento del mercado retail y tendencias actuales.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir metas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista diseño de visual – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

En este rol se encargará de diseñar y proponer procesos creativos para el desarrollo de vitrinas y manuales de exhibición, cumplimiento con los lineamientos estéticos de cada temporada.

Responsabilidades:

Investigar tendencias de diseño para proponer conceptos de espacios.

Diseñar estrategias y elementos de exhibición para los diferentes canales, obteniendo la aprobación correspondiente.

Crear manuales de montaje y exhibición de vitrinas para las diferentes temporadas a nivel nacional e internacional.

Desarrollar ecards para los elementos de exhibición de las tiendas.

Producir material audiovisual siguiendo las indicaciones y directrices establecidas para los elementos de exhibición.

Colaborar en la elaboración de fichas técnicas para los elementos de vitrinas.

Asistir en otras tareas relacionadas según sea necesario.

Requerimientos:

Diseño gráfico, Diseñador Industrial, Diseñador de Espacios, arquitecto (enfoque interiorista) o afines.

Experiencia general o específica mínimo de 1 año.

Conocimiento en diseño de espacios

Excel bajo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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Analista de planeación financiera – Bogotá D.C.

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: $ 3.500.000

Se busca un analista de planeación financiera apasionado por el desarrollo de estrategias que impulsen el éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

Analizar y evaluar datos financieros para apoyar la toma de decisiones.

Desarrollar modelos financieros y realizar pronósticos precisos.

Colaborar en la planificación y control del presupuesto.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros.

Preparar informes financieros detallados y presentarlos a la gerencia.

Requerimientos:

Título universitario en Finanzas, Contabilidad o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años como analista de planeación financiera o roles similares.

Conocimiento avanzado en Excel y software de análisis financiero.

Habilidad para interpretar y comunicar datos financieros complejos.

Fuertes habilidades analíticas y atención al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Customer success – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

La misión del cargo será liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPI de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador punto de venta – Barranquilla

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.287.729

Si tiene habilidades de liderazgo y un enfoque estratégico hacia el mercado, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Supervisar y liderar los equipos de ventas en la zona asignada.

Desarrollar e implementar estrategias efectivas de ventas.

Monitorear y analizar las métricas de ventas para mejorar el rendimiento.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de ventas.

Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y motivador.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como coordinador punto de venta o en roles similares.

Habilidades demostradas en liderazgo y gestión de equipos de ventas.

Capacidad para desarrollar e implementar estrategias de ventas efectivas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Disponibilidad para viajar según lo requiera la zona asignada.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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