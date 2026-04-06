Oportunidades de empleo para comunicadores en Colombia: aquí le contamos cómo aplicar

Los comunicadores sociales se han convertido en piezas clave dentro de las organizaciones, especialmente en un entorno donde la información circula a gran velocidad y la forma de comunicar marca la diferencia. Su capacidad para crear contenidos, gestionar mensajes y conectar con distintas audiencias los posiciona como perfiles cada vez más demandados en el mercado laboral.

En Colombia, diversas organizaciones mantienen convocatorias abiertas en distintas regiones del país, lo que amplía las oportunidades para quienes buscan dar un nuevo paso en su trayectoria profesional dentro de este campo.

¿Cómo aplicar?

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A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Con la digitalización creciente, los comunicadores sociales con habilidades en comunicación digital y gestión de redes sociales pueden negociar salarios más altos debido a la alta demanda y la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías. Foto: Getty Images

Comunicador creativo/Diseñador de contenido organizacional – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Se busca un apasionado por contar historias, conectar con las personas y transformar ideas en piezas visuales impactantes.

Responsabilidades:

Diseñar piezas corporativas (afiches, mailings, campañas internas).

Crear contenido organizacional atractivo y estratégico.

Apoyar la producción de videos (grabación y edición).

Contribuir a iniciativas de comunicación interna y cultura organizacional.

Requerimientos:

Alta creatividad y excelente redacción.

Experiencia en diseño de piezas corporativas y contenido organizacional.

Manejo de Adobe Illustrator y Photoshop o herramientas como Canva.

Conocimientos en grabación y edición de video (CapCut, Premiere u otras).

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Practicante en comunicaciones y diseño gráfico – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Se busca un practicante en comunicaciones que será parte fundamental en el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación que impacten tanto internamente como en el público externo.

Responsabilidades:

Desarrollar y medir indicadores de redes sociales.

Actualizar contenidos en los canales de comunicación.

Apoyar en campañas de comunicación.

Cobertura fotográfica y de video en eventos.

Medir piezas gráficas y campañas publicitarias.

Requerimientos:

Estudiante de Comunicaciones Diseño Gráfico Publicidad, Audiovisuales, Comunicador social o Periodismo

Conocimientos en Adobe Premiere, After Effects, Illustrator y Photoshop.

Habilidad en el manejo de equipo fotográfico y audiovisual.

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Jefe de comunicación – Barranquilla

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como jefe de comunicaciones, trabajará en estrecha colaboración con líderes de diversas áreas para potenciar la presencia en el mercado y alinear los mensajes corporativos con los valores de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de comunicación alineadas con los objetivos corporativos.

Coordinar la comunicación interna y externa para asegurar la coherencia del mensaje.

Gestionar las relaciones con medios de comunicación y stakeholders clave.

Supervisar la creación de contenido para diversas plataformas.

Liderar el equipo de comunicación fomentando un ambiente de colaboración e innovación.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como jefe de comunicaciones o en un rol similar como director de comunicaciones.

Excelente capacidad de liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento profundo en estrategias de comunicación y relaciones públicas.

Habilidades excepcionales en redacción y oratoria.

Titulación en Comunicación Social, Periodismo o campos afines.

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Analista de cultura comunicaciones internas y marca empleadora – Medellín

Empresa: Punto Aliado Crédito

Salario: A convenir

Como analista en comunicación interna, tendrá la oportunidad de dar forma a las experiencias internas que generan un sentido de pertenencia en cada uno de los colaboradores.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna.

Fomentar la cultura organizacional a través de iniciativas innovadoras.

Monitorear y evaluar la efectividad de los programas de comunicación.

Colaborar con otros departamentos para alinear mensajes y objetivos.

Requerimientos:

Experiencia de al menos 2 años como analista de comunicación interna o similar.

Título universitario en Comunicación Relaciones Públicas o afines.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos de comunicación.

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Analista de cultura y comunicaciones – Medellín

Empresa: Nases

Salario: $ 2.937.238

En el equipo, como analista de cultura y comunicaciones, será clave para fortalecer la comunicación interna y promover actividades que sumen a la identidad empresarial.

Responsabilidades:

Implementar iniciativas de comunicación interna para mejorar la cultura organizacional.

Gestionar y crear contenido atractivo utilizando herramientas como Suite Adobe y Canva.

Colaborar con diferentes departamentos para alinear las estrategias de comunicación con los objetivos de la empresa.

Monitorear y evaluar la efectividad de las campañas de comunicación interna.

Organizar eventos y actividades que promuevan la identidad corporativa.

Requerimientos:

2-3 años de experiencia en roles como analista de cultura y comunicaciones o especialista en comunicación interna.

Dominio de herramientas como Suite Adobe Canva y plataformas de gestión de contenidos.

Habilidades excepcionales de comunicación escrita y verbal.

Capacidad para trabajar de manera colaborativa en equipos multidisciplinarios.

Titulación en Comunicación, Relaciones Públicas o áreas afines.

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.