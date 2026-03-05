EMPLEO

Vacantes para comunicadores en Colombia: aplique hoy a estas oportunidades

Postulaciones abiertas sin costo.

5 de marzo de 2026
A pesar de los desafíos del mercado, las perspectivas para los comunicadores sociales en Colombia son alentadoras, con un panorama que favorece la innovación y la creatividad en la comunicación estratégica.
El mercado laboral abre oportunidades para profesionales con habilidades en comunicación, generación de contenidos y relacionamiento en distintos entornos organizacionales. Actualmente, varias empresas en el país tienen procesos de selección abiertos y buscan perfiles capaces de transmitir ideas de forma clara, conectar con diferentes audiencias y aportar al posicionamiento de marcas y proyectos.

En estos procesos de selección, también se valoran competencias como la creatividad, la capacidad de síntesis, la redacción estratégica y el manejo de herramientas digitales, habilidades que permiten responder a las dinámicas actuales de las organizaciones y sus públicos.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y aplicar de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Los comunicadores sociales son unos de los profesionales más integrales que se forman en la academia para aportar desde la parte creativa y estratégica al posicionamiento y visibilidad de las organizaciones, de acuerdo con la académica Alix Belinda Castro.
Comunicador audiovisual – Medellín

Empresa: Cazta Comercial

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000

Como productor audiovisual, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente mientras contribuye a los objetivos generales del área de marketing.

Responsabilidades:

  • Planificar y ejecutar estrategias de contenido audiovisual para redes sociales.
  • Desarrollar guiones y storyboards creativos que resalten la marca.
  • Coordinar la producción y postproducción de materiales audiovisuales.
  • Colaborar con el equipo de marketing para alinear las estrategias de contenido.
  • Monitorear tendencias de medios digitales para implementar mejores prácticas.

Requerimientos:

  • Título profesional en Comunicación Audiovisual o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 3 años como comunicador o productor audiovisual.
  • Conocimiento avanzado en software de edición y diseño gráfico.
  • Capacidad para trabajar en múltiples proyectos simultáneamente.
  • Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo como especialista en contenido digital.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Creativo de comunicaciones – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: $ 3.682.257

En este rol su misión será planear y ejecutar las estrategias de comunicaciones y gestionar los canales de acuerdo con los lineamientos de la marca, apostando a la oportunidad, veracidad, creatividad, innovación y comunicación con propósito.

Requerimientos:

  • Profesional titulado en Comunicación social, Publicidad, Periodismo, Comunicación gráfica publicitaria, Comunicación audiovisual, Comunicación corporativa y/o carreras afines.
  • Mínimo dos años de experiencia en el mismo rol en áreas de comunicaciones en entornos organizacionales, organización de eventos estratégicos y endomarketing.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de bienestar y comunicaciones internas – Bogotá

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Este rol es clave para alinearse con los objetivos generales de la empresa, fomentando un ambiente de trabajo participativo e inclusivo.

Responsabilidades:

  • Implementar estrategias de bienestar corporativo.
  • Monitorear la efectividad de las comunicaciones internas.
  • Gestionar y coordinar eventos internos para fomentar la participación.

Requerimientos:

  • Título en Psicología, Comunicación, Gestión de Recursos Humanos o afines.
  • Experiencia previa en roles similares (mínimo 2 años).
  • Excelentes habilidades de comunicación y organización.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de comunicaciones externas – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Si se mueve con naturalidad entre medios, stakeholders y conversaciones estratégicas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Diseñar y ejecutar eventos, talleres y espacios de relacionamiento con stakeholders.
  • Identificar oportunidades estratégicas de visibilidad institucional.
  • Redactar comunicados, noticias y contenidos para audiencias externas.
  • Gestionar relacionamiento con medios y generación de entrevistas.
  • Apoyar la estrategia de comunicación externa y reputación.
  • Participar en la creación de contenidos audiovisuales y videopodcast.
  • Acompañar iniciativas de sostenibilidad corporativa.
  • Elaborar informes de free press y resultados de gestión.

Requerimientos:

  • Profesional en Comunicación Social, Publicidad o áreas afines.
  • Experiencia aproximada de 2 años en agencias o comunicaciones corporativas.
  • Experiencia en free press, PR y relacionamiento con medios.
  • Capacidad para gestionar stakeholders diversos.
  • Inglés intermedio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Comunicador audiovisual – Medellín

Empresa: Casa Britanica

Salario: $ 3.500.000

Como comunicador audiovisual será una pieza clave en la creación de contenido visual que resalte el impacto de nuestra marca en el sector automotriz.

Responsabilidades:

  • Desarrollar contenido audiovisual creativo y de alta calidad para diferentes plataformas.
  • Colaborar con el equipo de marketing para alinear estrategias visuales con los objetivos de la marca.
  • Gestionar proyectos audiovisuales desde la concepción hasta la post-producción.
  • Mantenerse actualizado con las tendencias del sector audiovisual y automotriz.

Requerimientos:

  • Título en Comunicación Audiovisual o áreas relacionadas.
  • Experiencia mínima de 2 años como comunicador audiovisual o en roles similares.
  • Conocimiento avanzado en software de edición de video y diseño gráfico.
  • Habilidades en narrativa visual y storytelling.
  • Capacidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos simultáneamente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

