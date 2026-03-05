Vacantes para comunicadores en Colombia: aplique hoy a estas oportunidades

El mercado laboral abre oportunidades para profesionales con habilidades en comunicación, generación de contenidos y relacionamiento en distintos entornos organizacionales. Actualmente, varias empresas en el país tienen procesos de selección abiertos y buscan perfiles capaces de transmitir ideas de forma clara, conectar con diferentes audiencias y aportar al posicionamiento de marcas y proyectos.
En estos procesos de selección, también se valoran competencias como la creatividad, la capacidad de síntesis, la redacción estratégica y el manejo de herramientas digitales, habilidades que permiten responder a las dinámicas actuales de las organizaciones y sus públicos.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y aplicar de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.
Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.
Comunicador audiovisual – Medellín
Empresa: Cazta Comercial
Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000
Como productor audiovisual, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente mientras contribuye a los objetivos generales del área de marketing.
Responsabilidades:
- Planificar y ejecutar estrategias de contenido audiovisual para redes sociales.
- Desarrollar guiones y storyboards creativos que resalten la marca.
- Coordinar la producción y postproducción de materiales audiovisuales.
- Colaborar con el equipo de marketing para alinear las estrategias de contenido.
- Monitorear tendencias de medios digitales para implementar mejores prácticas.
Requerimientos:
- Título profesional en Comunicación Audiovisual o áreas afines.
- Experiencia mínima de 3 años como comunicador o productor audiovisual.
- Conocimiento avanzado en software de edición y diseño gráfico.
- Capacidad para trabajar en múltiples proyectos simultáneamente.
- Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo como especialista en contenido digital.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Creativo de comunicaciones – Medellín
Empresa: Emtelco
Salario: $ 3.682.257
En este rol su misión será planear y ejecutar las estrategias de comunicaciones y gestionar los canales de acuerdo con los lineamientos de la marca, apostando a la oportunidad, veracidad, creatividad, innovación y comunicación con propósito.
Requerimientos:
- Profesional titulado en Comunicación social, Publicidad, Periodismo, Comunicación gráfica publicitaria, Comunicación audiovisual, Comunicación corporativa y/o carreras afines.
- Mínimo dos años de experiencia en el mismo rol en áreas de comunicaciones en entornos organizacionales, organización de eventos estratégicos y endomarketing.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista de bienestar y comunicaciones internas – Bogotá
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Este rol es clave para alinearse con los objetivos generales de la empresa, fomentando un ambiente de trabajo participativo e inclusivo.
Responsabilidades:
- Implementar estrategias de bienestar corporativo.
- Monitorear la efectividad de las comunicaciones internas.
- Gestionar y coordinar eventos internos para fomentar la participación.
Requerimientos:
- Título en Psicología, Comunicación, Gestión de Recursos Humanos o afines.
- Experiencia previa en roles similares (mínimo 2 años).
- Excelentes habilidades de comunicación y organización.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista de comunicaciones externas – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Si se mueve con naturalidad entre medios, stakeholders y conversaciones estratégicas, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Diseñar y ejecutar eventos, talleres y espacios de relacionamiento con stakeholders.
- Identificar oportunidades estratégicas de visibilidad institucional.
- Redactar comunicados, noticias y contenidos para audiencias externas.
- Gestionar relacionamiento con medios y generación de entrevistas.
- Apoyar la estrategia de comunicación externa y reputación.
- Participar en la creación de contenidos audiovisuales y videopodcast.
- Acompañar iniciativas de sostenibilidad corporativa.
- Elaborar informes de free press y resultados de gestión.
Requerimientos:
- Profesional en Comunicación Social, Publicidad o áreas afines.
- Experiencia aproximada de 2 años en agencias o comunicaciones corporativas.
- Experiencia en free press, PR y relacionamiento con medios.
- Capacidad para gestionar stakeholders diversos.
- Inglés intermedio.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Comunicador audiovisual – Medellín
Empresa: Casa Britanica
Salario: $ 3.500.000
Como comunicador audiovisual será una pieza clave en la creación de contenido visual que resalte el impacto de nuestra marca en el sector automotriz.
Responsabilidades:
- Desarrollar contenido audiovisual creativo y de alta calidad para diferentes plataformas.
- Colaborar con el equipo de marketing para alinear estrategias visuales con los objetivos de la marca.
- Gestionar proyectos audiovisuales desde la concepción hasta la post-producción.
- Mantenerse actualizado con las tendencias del sector audiovisual y automotriz.
Requerimientos:
- Título en Comunicación Audiovisual o áreas relacionadas.
- Experiencia mínima de 2 años como comunicador audiovisual o en roles similares.
- Conocimiento avanzado en software de edición de video y diseño gráfico.
- Habilidades en narrativa visual y storytelling.
- Capacidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos simultáneamente.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
