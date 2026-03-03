Medellín abre 26.394 vacantes de empleo para todos los perfiles: así puede postularse gratis

Medellín cuenta actualmente con más de 26 mil vacantes activas para personas que buscan empleo formal. Las oportunidades están disponibles en distintos puntos de la ciudad y corresponden a procesos de contratación que avanzan durante este primer trimestre del año.

Este volumen de ofertas refleja movimientos recientes en las plantas de personal de varias compañías, que están reforzando sus equipos en la capital antioqueña.

Más allá de la experiencia previa, en los procesos de selección se están valorando habilidades como la capacidad de adaptación, la disposición para asumir nuevos retos y el compromiso con los objetivos de la organización.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en sectores como salud, ingeniería, ventas, mercadeo, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.

Médico general, consulta externa

Empresa: Keralty

Salario: $4.600.000 a $4.700.000

Si es un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.

Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.

Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.

Colaborar en el contexto de medicina prepagada.

Requerimientos:

Profesional en medicina con título reconocido.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.

Conocimientos en RCP básico y avanzado.

Habilidades en manejo clínico integral del paciente.

Capacidad para brindar atención humanizada.

¡Postúlese aquí!

Analista de seguridad y salud en el trabajo

Empresa: Corbeta

Salario: A convenir

El candidato ideal será fundamental para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, contribuyendo a la prevención de accidentes y la promoción de la salud laboral.

Responsabilidades:

Implementar las políticas de SST en la organización.

Realizar auditorías internas de seguridad.

Coordinar y gestionar el COPASST.

Desarrollar y mantener la documentación necesaria para la gestión de riesgos.

Capacitar al personal sobre normativas y procedimientos.

Requerimientos:

Título en ingeniería industrial, medicina laboral o afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimiento en legislación de SST y comunicación efectiva.

¡Postúlese aquí!

Growth manager inmobiliario

Empresa: Habi

Salario: $2.500.000

Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

Formar parte del equipo comercial de ventas.

Realizar cierres de negocios exitosos.

Gestionar negociaciones complejas con clientes.

Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.

Habilidad para manejar negociaciones complejas.

Comunicación asertiva por teléfono.

Disponibilidad horaria para contactar clientes.

Experiencia trabajando con brokers.

¡Postúlese aquí!

Director de mercadeo

Empresa: Sinmente Co

Salario: A convenir

Se busca un profesional en mercadeo o carreras afines, con experiencia mínima de 8 años en el cargo, preferiblemente en los sectores de retail, consumo masivo, entretenimiento o gastronomía, capaz de conectar marca, estrategia comercial y desempeño financiero.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar la estrategia integral de crecimiento rentable.

Liderar la planeación comercial y de mercadeo con foco en resultados.

Fortalecer la construcción y posicionamiento de marca.

Gestionar estratégicamente el pricing, mix de producto y ticket promedio.

Analizar y optimizar indicadores clave como ventas, EBITDA, margen y ROI.

Potenciar la estrategia de CRM y performance digital.

Liderar y desarrollar equipos de alto desempeño.

¡Postúlese aquí!

Asistente de alta dirección

Empresa: Cartama

Salario: $3.500.000 a $4.200.000

En este cargo será un pilar importante para la gestión de anticipos, manejo de caja menor, contribuyendo así a la eficacia operativa de la dirección.

Responsabilidades:

Programar y coordinar agendas y reuniones para los directivos.

Redactar y organizar actas de informes y comités.

Mantener contacto profesional con miembros de la junta directiva.

Gestionar la legalización de anticipos y el manejo de caja menor.

Organizar gestiones de viajes y logística para los ejecutivos.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas.

Experiencia previa en roles de asistencia ejecutiva.

Conocimientos en gestión administrativa y nociones contables.

Dominio de herramientas ofimáticas y plataformas virtuales.

Excelente comunicación verbal y no verbal.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.