Trabajo para comunicadores: hay múltiples vacantes en Bogotá y Medellín; así puede aplicar

Los comunicadores sociales cumplen un papel esencial en la sociedad, al ser responsables de investigar, contrastar y difundir información veraz, contribuyendo a la formación de una opinión pública crítica y bien informada. Además, participan en la construcción de narrativas institucionales, la gestión de la reputación corporativa, la producción de contenidos digitales y el fortalecimiento de estrategias de comunicación interna y externa en organizaciones públicas y privadas.
Debido a su importancia en distintos sectores, actualmente se han abierto múltiples oportunidades laborales en Bogotá y Medellín, disponibles a través de la sección de Semana Empleos. Allí, los interesados pueden registrarse de manera gratuita y consultar las convocatorias activas. A continuación, presentamos algunas de las vacantes disponibles.
Community manager - Medellín
Empresa: Offcorss
Salario: A convenir
Offcorss busca una persona creativa, curiosa y muy conectada con las tendencias digitales, que disfrute crear contenido con alma infantil, interactuar con la comunidad y darle vida a la marca en cada publicación.
Responsabilidades:
- Proponer y ejecutar las estrategias mensuales de redes sociales alineadas a los objetivos de la marca.
- Generar contenido creativo y relevante para cada red social.
- Cubrir eventos, alianzas y activaciones de marca.
- Gestionar la interacción con la comunidad: responder mensajes, comentarios y redirigir PQRS.
- Identificar tendencias digitales y oportunidades de contenido.
- Realizar benchmark de marcas competidoras y referentes.
- Construir briefs claros para la agencia creativa.
Requerimientos:
- Profesional o estudiante de últimos semestres en Comunicación social/audiovisual, Mercadeo, Publicidad o carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año como community manager o roles similares.
- Conocimiento de formatos, tendencias y dinámicas de redes sociales.
- Capacidad de organización, seguimiento y trabajo colaborativo.
- Afinidad con marcas de moda, retail o estilo de vida infantil.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Comunicador audiovisual – Sector belleza – Medellín
Empresa: Cazta Comercial
Salario: 3.500.000 a 4.000.000
Como productor audiovisual, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente mientras contribuye a los objetivos generales del área de marketing.
Responsabilidades:
- Planificar y ejecutar estrategias de contenido audiovisual para redes sociales.
- Desarrollar guiones y storyboards creativos que resalten la marca.
- Coordinar la producción y postproducción de materiales audiovisuales.
- Colaborar con el equipo de marketing para alinear las estrategias de contenido.
- Monitorear tendencias de medios digitales para implementar mejores prácticas.
Requerimientos:
- Título profesional en Comunicación Audiovisual o áreas afines.
- Experiencia mínima de 3 años como comunicador o productor audiovisual.
- Conocimiento avanzado en software de edición y diseño gráfico.
- Capacidad para trabajar en múltiples proyectos simultáneamente.
- Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo como especialista en contenido digital.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Comunicador social – Bogotá D.C.
Empresa: Conconcreto
Salario: A convenir
Conconcreto busca un comunicador social altamente motivado para enriquecer el equipo y aportar al desarrollo de soluciones innovadoras de movilidad urbana.
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias de comunicación efectivas para el proyecto Transmilenio.
- Coordinar actividades de comunicación organizacional y para el desarrollo con las comunidades involucradas.
- Gestionar redes sociales y plataformas digitales para promover el proyecto.
- Crear contenidos innovadores que resalten los logros del proyecto.
Requerimientos:
- Título profesional en Comunicación Social, Periodismo, Publicidad o afines.
- Posgrado en Ciencias Sociales, Arquitectura o Urbanismo.
- 3 años de experiencia general certificable.
- 1 año de experiencia específica en proyectos con comunidad o infraestructura.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Auxiliar de comunicaciones y bienestar – Bogotá D.C.
Empresa: Brinsa Colombia
Salario: A convenir
Como auxiliar de comunicaciones, tendrá la oportunidad de crear materiales atractivos que impacten positivamente en la comunicación interna y externa de Brinsa.
Responsabilidades:
- Diseño y elaboración de piezas gráficas y audiovisuales.
- Apoyo en eventos desde Bienestar Corporativo
- Redacción de contenidos para medios digitales boletines y redes sociales.
- Apoyo en la gestión de plataformas digitales.
Requerimientos:
- Técnico tecnólogo o estudiante de últimos semestres en Comunicación Social, Medios Audiovisuales o afines.
- Experiencia de 1 a 2 años en diseño y comunicación.
- Manejo básico de herramientas de diseño como Adobe Photoshop Illustrator Premiere Pro y Canva.
- Conocimiento en gestión de redes sociales y creación de contenido digital.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Social y content creator – Medellín
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
El candidato ideal será responsable de planear, producir y manejar el contenido de los canales digitales, combinando creatividad y un agudo sentido de las tendencias para conectar auténticamente con la audiencia.
Responsabilidades:
- Planificar y producir contenido digital creativo.
- Gestionar los canales de redes sociales de la marca.
- Escribir copy atractivo y relevante para la audiencia.
- Identificar y analizar tendencias en redes sociales.
- Desarrollar estrategias para fortalecer la comunidad en línea.
Requerimientos:
- Título profesional en Mercadeo, Comunicación o afines.
- Experiencia previa en gestión de redes sociales.
- Conocimiento en herramientas de edición de contenido.
- Excelentes habilidades de copywriting.
- Capacidad para identificar tendencias digitales.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.