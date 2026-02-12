EMPLEO

Trabajo para comunicadores: hay múltiples vacantes en Bogotá y Medellín; así puede aplicar

Actualice su hoja de vida y postúlese ya.

Juliana Flórez

12 de febrero de 2026, 12:51 p. m.
A pesar de los desafíos del mercado, las perspectivas para los comunicadores sociales en Colombia son alentadoras, con un panorama que favorece la innovación y la creatividad en la comunicación estratégica.
Los comunicadores sociales cumplen un papel esencial en la sociedad, al ser responsables de investigar, contrastar y difundir información veraz, contribuyendo a la formación de una opinión pública crítica y bien informada. Además, participan en la construcción de narrativas institucionales, la gestión de la reputación corporativa, la producción de contenidos digitales y el fortalecimiento de estrategias de comunicación interna y externa en organizaciones públicas y privadas.

Debido a su importancia en distintos sectores, actualmente se han abierto múltiples oportunidades laborales en Bogotá y Medellín, disponibles a través de la sección de Semana Empleos. Allí, los interesados pueden registrarse de manera gratuita y consultar las convocatorias activas. A continuación, presentamos algunas de las vacantes disponibles.

Con la digitalización creciente, los comunicadores sociales con habilidades en comunicación digital y gestión de redes sociales pueden negociar salarios más altos debido a la alta demanda y la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías. Foto: Getty Images

Community manager - Medellín

Empresa: Offcorss

Salario: A convenir

