Trabajo para comunicadores: hay múltiples vacantes en Bogotá y Medellín; así puede aplicar

Los comunicadores sociales cumplen un papel esencial en la sociedad, al ser responsables de investigar, contrastar y difundir información veraz, contribuyendo a la formación de una opinión pública crítica y bien informada. Además, participan en la construcción de narrativas institucionales, la gestión de la reputación corporativa, la producción de contenidos digitales y el fortalecimiento de estrategias de comunicación interna y externa en organizaciones públicas y privadas.

Debido a su importancia en distintos sectores, actualmente se han abierto múltiples oportunidades laborales en Bogotá y Medellín, disponibles a través de la sección de Semana Empleos. Allí, los interesados pueden registrarse de manera gratuita y consultar las convocatorias activas. A continuación, presentamos algunas de las vacantes disponibles.

Con la digitalización creciente, los comunicadores sociales con habilidades en comunicación digital y gestión de redes sociales pueden negociar salarios más altos debido a la alta demanda y la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías. Foto: Getty Images

Community manager - Medellín

Empresa: Offcorss

Salario: A convenir

Offcorss busca una persona creativa, curiosa y muy conectada con las tendencias digitales, que disfrute crear contenido con alma infantil, interactuar con la comunidad y darle vida a la marca en cada publicación.

Responsabilidades:

Proponer y ejecutar las estrategias mensuales de redes sociales alineadas a los objetivos de la marca.

Generar contenido creativo y relevante para cada red social.

Cubrir eventos, alianzas y activaciones de marca.

Gestionar la interacción con la comunidad: responder mensajes, comentarios y redirigir PQRS.

Identificar tendencias digitales y oportunidades de contenido.

Realizar benchmark de marcas competidoras y referentes.

Construir briefs claros para la agencia creativa.

Requerimientos:

Profesional o estudiante de últimos semestres en Comunicación social/audiovisual, Mercadeo, Publicidad o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año como community manager o roles similares.

Conocimiento de formatos, tendencias y dinámicas de redes sociales.

Capacidad de organización, seguimiento y trabajo colaborativo.

Afinidad con marcas de moda, retail o estilo de vida infantil.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Comunicador audiovisual – Sector belleza – Medellín

Empresa: Cazta Comercial

Salario: 3.500.000 a 4.000.000

Como productor audiovisual, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente mientras contribuye a los objetivos generales del área de marketing.

Responsabilidades:

Planificar y ejecutar estrategias de contenido audiovisual para redes sociales.

Desarrollar guiones y storyboards creativos que resalten la marca.

Coordinar la producción y postproducción de materiales audiovisuales.

Colaborar con el equipo de marketing para alinear las estrategias de contenido.

Monitorear tendencias de medios digitales para implementar mejores prácticas.

Requerimientos:

Título profesional en Comunicación Audiovisual o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años como comunicador o productor audiovisual.

Conocimiento avanzado en software de edición y diseño gráfico.

Capacidad para trabajar en múltiples proyectos simultáneamente.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo como especialista en contenido digital.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Bogotá: hay miles de vacantes a término indefinido disponibles, postúlese gratis

Comunicador social – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Conconcreto busca un comunicador social altamente motivado para enriquecer el equipo y aportar al desarrollo de soluciones innovadoras de movilidad urbana.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de comunicación efectivas para el proyecto Transmilenio.

Coordinar actividades de comunicación organizacional y para el desarrollo con las comunidades involucradas.

Gestionar redes sociales y plataformas digitales para promover el proyecto.

Crear contenidos innovadores que resalten los logros del proyecto.

Requerimientos:

Título profesional en Comunicación Social, Periodismo, Publicidad o afines.

Posgrado en Ciencias Sociales, Arquitectura o Urbanismo.

3 años de experiencia general certificable.

1 año de experiencia específica en proyectos con comunidad o infraestructura.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de comunicaciones y bienestar – Bogotá D.C.

Empresa: Brinsa Colombia

Salario: A convenir

Como auxiliar de comunicaciones, tendrá la oportunidad de crear materiales atractivos que impacten positivamente en la comunicación interna y externa de Brinsa.

Responsabilidades:

Diseño y elaboración de piezas gráficas y audiovisuales.

Apoyo en eventos desde Bienestar Corporativo

Redacción de contenidos para medios digitales boletines y redes sociales.

Apoyo en la gestión de plataformas digitales.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o estudiante de últimos semestres en Comunicación Social, Medios Audiovisuales o afines.

Experiencia de 1 a 2 años en diseño y comunicación.

Manejo básico de herramientas de diseño como Adobe Photoshop Illustrator Premiere Pro y Canva.

Conocimiento en gestión de redes sociales y creación de contenido digital.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Social y content creator – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

El candidato ideal será responsable de planear, producir y manejar el contenido de los canales digitales, combinando creatividad y un agudo sentido de las tendencias para conectar auténticamente con la audiencia.

Responsabilidades:

Planificar y producir contenido digital creativo.

Gestionar los canales de redes sociales de la marca.

Escribir copy atractivo y relevante para la audiencia.

Identificar y analizar tendencias en redes sociales.

Desarrollar estrategias para fortalecer la comunidad en línea.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Comunicación o afines.

Experiencia previa en gestión de redes sociales.

Conocimiento en herramientas de edición de contenido.

Excelentes habilidades de copywriting.

Capacidad para identificar tendencias digitales.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.