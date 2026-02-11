Bogotá: hay miles de vacantes a término indefinido disponibles, postúlese gratis

Contar con un contrato a término indefinido continúa siendo uno de los principales objetivos de quienes buscan estabilidad laboral, ya que este tipo de vinculación ofrece beneficios como mayor seguridad en el empleo, acceso sostenido a prestaciones sociales, posibilidades de crecimiento dentro de la organización y una mayor proyección financiera a largo plazo.
En Bogotá, más de 20.000 oportunidades laborales bajo modalidad de contrato a término indefinido se encuentran actualmente disponibles, ampliando las opciones para candidatos que desean vincularse de manera permanente a empresas de distintos sectores y consolidar su trayectoria profesional.
Para aumentar las probabilidades de acceder a este tipo de vacantes, se recomienda mantener la hoja de vida actualizada, resaltar logros y resultados obtenidos en experiencias anteriores y aplicar a cargos que se ajusten al perfil profesional y a las competencias del candidato.
Quienes deseen conocer las ofertas disponibles pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional de manera gratuita y postularse a las vacantes activas. El proceso es 100% virtual y no tiene ningún costo.
Especialista comercial microcrédito – Bancamía
Salario: 4.360.000 a 8.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Bancamía busca un profesional con vehículo propio y experiencia en gestión de clientes MiPymes con enfoque en microcrédito.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría financiera personalizada.
- Consecución de carteras nuevas
- Gestionar carteras estratégicas.
- Ofrecer soluciones a la medida que generen valor real.
Requerimientos
- Contar con una base propia de clientes MIPYMES.
- Excelentes habilidades de negociación y comunicación.
- Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.
- Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Abogado acciones de tutelas – AXA Colpatria
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como parte de nuestro equipo, desempeñará un rol clave en la defensa de la compañía, asegurando el cumplimiento de la normativa constitucional y liderando acciones constitucionales.
Responsabilidades:
- Defender los intereses de la empresa en procesos constitucionales.
- Liderar y gestionar acciones de tutela estratégicas.
- Asesorar al equipo legal en temas relacionados con el Derecho Constitucional.
- Elaborar informes y recomendaciones para la alta dirección.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho con especialización en Derecho Constitucional.
- Experiencia mínima de 3 años como abogado litigante en acciones constitucionales.
- Conocimiento profundo de la legislación y jurisprudencia constitucional en Colombia.
- Excelentes habilidades de comunicación y argumentación.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Jefe de gestión humana nómina – Croydon
Salario: 5.277.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es fundamental en la organización, ya que el jefe de gestión humana-nómina será responsable de liderar el equipo encargado de la administración y liquidación de la nómina de la empresa.
Responsabilidades:
- Gestionar y supervisar el proceso completo de nómina.
- Asegurar el cumplimiento de obligaciones legales fiscales y de seguridad social.
- Liquidar prestaciones sociales, vacaciones, horas extras, incapacidades y demás pagos al personal.
- Revisar y conciliar reportes de PILA y demás autoliquidaciones.
- Liderar y coordinar al equipo de nómina, fomentando buenas prácticas y eficiencia.
- Elaborar informes administrativos y financieros relacionados con nómina.
- Implementar mejoras en procesos y herramientas de nómina.
Requerimientos:
- Profesional en Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.
- Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
- Dominio de sistemas de nómina (ej.: Siigo, SAP, Novasoft, Kactus).
- Excel avanzado y habilidades analíticas.
- Liderazgo, organización y trabajo bajo presión.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Líder punto de venta – Medipiel
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será responsable de garantizar el cumplimiento de las metas comerciales, potenciar el bienestar del equipo y asegurar una operación impecable en puntos de venta.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas.
- Optimizar la operación del punto de venta.
- Liderar y desarrollar al equipo de tienda.
- Supervisar y mejorar procesos administrativos, logísticos y contables.
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas.
- Implementar estrategias de marketing y servicio.
- Administrar recursos, inventarios y activos.
Requerimientos:
- 3 años de experiencia como Administrador/Líder de Tienda.
- Formación técnica o tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Asistente de piso urgencias – Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.000.000 a 2.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como asistente de piso, garantizará un servicio efectivo y humanizado, apoyando a los profesionales en la atención al paciente.
Responsabilidades:
- Coordinar la logística de atención al paciente en urgencias.
- Asegurar una atención humanizada y eficiente a los pacientes.
- Apoyar a los profesionales de la salud en la atención directa al paciente.
- Gestionar y organizar los recursos necesarios para la atención en urgencias.
- Colaborar en la creación de un entorno seguro y acogedor para los pacientes.
Requerimientos:
- Experiencia previa como asistente de piso de urgencias o auxiliar de urgencias.
- Formación técnica en Atención al Paciente o similar.
- Habilidades organizativas y capacidad para trabajar bajo presión.
- Compromiso con la calidad en la atención al paciente.
- Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.