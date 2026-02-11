EMPLEO

Bogotá: hay miles de vacantes a término indefinido disponibles, postúlese gratis

Oportunidades abiertas para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

11 de febrero de 2026, 10:54 a. m.
Los interesados en estas vacantes pueden postularse en la sección de Semana Empleos.
Los interesados en estas vacantes pueden postularse en la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Contar con un contrato a término indefinido continúa siendo uno de los principales objetivos de quienes buscan estabilidad laboral, ya que este tipo de vinculación ofrece beneficios como mayor seguridad en el empleo, acceso sostenido a prestaciones sociales, posibilidades de crecimiento dentro de la organización y una mayor proyección financiera a largo plazo.

En Bogotá, más de 20.000 oportunidades laborales bajo modalidad de contrato a término indefinido se encuentran actualmente disponibles, ampliando las opciones para candidatos que desean vincularse de manera permanente a empresas de distintos sectores y consolidar su trayectoria profesional.

Para aumentar las probabilidades de acceder a este tipo de vacantes, se recomienda mantener la hoja de vida actualizada, resaltar logros y resultados obtenidos en experiencias anteriores y aplicar a cargos que se ajusten al perfil profesional y a las competencias del candidato.

Quienes deseen conocer las ofertas disponibles pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional de manera gratuita y postularse a las vacantes activas. El proceso es 100% virtual y no tiene ningún costo.

Contrato laboral
El contrato a término indefinido ofrece estabilidad laboral, seguridad financiera y acceso a créditos. Foto: Getty Images

Especialista comercial microcrédito – Bancamía

Salario: 4.360.000 a 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Bancamía busca un profesional con vehículo propio y experiencia en gestión de clientes MiPymes con enfoque en microcrédito.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría financiera personalizada.
  • Consecución de carteras nuevas
  • Gestionar carteras estratégicas.
  • Ofrecer soluciones a la medida que generen valor real.

Requerimientos

  • Contar con una base propia de clientes MIPYMES.
  • Excelentes habilidades de negociación y comunicación.
  • Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.
  • Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Abogado acciones de tutelas – AXA Colpatria

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte de nuestro equipo, desempeñará un rol clave en la defensa de la compañía, asegurando el cumplimiento de la normativa constitucional y liderando acciones constitucionales.

Responsabilidades:

  • Defender los intereses de la empresa en procesos constitucionales.
  • Liderar y gestionar acciones de tutela estratégicas.
  • Asesorar al equipo legal en temas relacionados con el Derecho Constitucional.
  • Elaborar informes y recomendaciones para la alta dirección.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho con especialización en Derecho Constitucional.
  • Experiencia mínima de 3 años como abogado litigante en acciones constitucionales.
  • Conocimiento profundo de la legislación y jurisprudencia constitucional en Colombia.
  • Excelentes habilidades de comunicación y argumentación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de gestión humana nómina – Croydon

Salario: 5.277.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental en la organización, ya que el jefe de gestión humana-nómina será responsable de liderar el equipo encargado de la administración y liquidación de la nómina de la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestionar y supervisar el proceso completo de nómina.
  • Asegurar el cumplimiento de obligaciones legales fiscales y de seguridad social.
  • Liquidar prestaciones sociales, vacaciones, horas extras, incapacidades y demás pagos al personal.
  • Revisar y conciliar reportes de PILA y demás autoliquidaciones.
  • Liderar y coordinar al equipo de nómina, fomentando buenas prácticas y eficiencia.
  • Elaborar informes administrativos y financieros relacionados con nómina.
  • Implementar mejoras en procesos y herramientas de nómina.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.
  • Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
  • Dominio de sistemas de nómina (ej.: Siigo, SAP, Novasoft, Kactus).
  • Excel avanzado y habilidades analíticas.
  • Liderazgo, organización y trabajo bajo presión.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder punto de venta – Medipiel

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de garantizar el cumplimiento de las metas comerciales, potenciar el bienestar del equipo y asegurar una operación impecable en puntos de venta.

Responsabilidades:

  • Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas.
  • Optimizar la operación del punto de venta.
  • Liderar y desarrollar al equipo de tienda.
  • Supervisar y mejorar procesos administrativos, logísticos y contables.
  • Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas.
  • Implementar estrategias de marketing y servicio.
  • Administrar recursos, inventarios y activos.

Requerimientos:

  • 3 años de experiencia como Administrador/Líder de Tienda.
  • Formación técnica o tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asistente de piso urgencias – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente de piso, garantizará un servicio efectivo y humanizado, apoyando a los profesionales en la atención al paciente.

Responsabilidades:

  • Coordinar la logística de atención al paciente en urgencias.
  • Asegurar una atención humanizada y eficiente a los pacientes.
  • Apoyar a los profesionales de la salud en la atención directa al paciente.
  • Gestionar y organizar los recursos necesarios para la atención en urgencias.
  • Colaborar en la creación de un entorno seguro y acogedor para los pacientes.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como asistente de piso de urgencias o auxiliar de urgencias.
  • Formación técnica en Atención al Paciente o similar.
  • Habilidades organizativas y capacidad para trabajar bajo presión.
  • Compromiso con la calidad en la atención al paciente.
  • Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

