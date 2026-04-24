Bogotá vivirá una jornada de tiempo inestable con predominio de nubosidad, lluvias en distintos momentos del día y temperaturas frías cercanas a los 10 °C en la madrugada.

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Ideam e Idiger prevén lloviznas en la mañana y lluvias sectorizadas en la tarde y noche en varias localidades de la capital

Bogotá enfrentará una jornada marcada por la variabilidad del tiempo, con predominio de cielo nublado, presencia de lloviznas intermitentes y lluvias sectorizadas en distintos momentos del día, según el pronóstico emitido por Hugo Rico, en el marco del convenio Ideam- Idiger.

Las condiciones atmosféricas reflejan una alta humedad en la capital, que favorecerá la formación de nubosidad persistente y precipitaciones ocasionales, especialmente en zonas del norte, occidente y oriente de la ciudad.

Durante la madrugada, se registró cielo mayormente nublado acompañado de lloviznas en sectores del norte y occidente de Bogotá.

La temperatura mínima alcanzó valores cercanos a los 10 °C, consolidando un ambiente frío característico de las primeras horas del día en la capital.

Para la mañana, el pronóstico indica que el cielo continuará mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas en sectores del norte y sur durante las primeras horas.

Este comportamiento sugiere una continuidad de la inestabilidad atmosférica desde la madrugada, con baja incidencia de radiación solar y sensación térmica fría.

En horas de la tarde, se espera un cambio parcial en las condiciones del cielo, que oscilará entre parcial y mayormente nublado.

Sin embargo, no se descartan lluvias sectorizadas en el costado oriental de la ciudad, especialmente en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. La temperatura máxima estimada alcanzaría los 19 °C.

La noche estará nuevamente dominada por la nubosidad, con cielo mayormente nublado y persistencia de lluvias entre ligeras a moderadas en amplios sectores de la ciudad.

Este comportamiento sugiere que las precipitaciones podrían extenderse de manera intermitente, afectando diferentes zonas urbanas antes de la medianoche.

Hacia la madrugada siguiente, se prevé una ligera mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

No obstante, la temperatura volverá a descender hasta valores cercanos a los 10 °C, manteniendo el ambiente frío típico de la sabana de Bogotá.

Durante el día se esperan precipitaciones sectorizadas en Bogotá, especialmente en zonas del norte y oriente, con cielo cubierto y ambiente frío persistente. Foto: Getty Images/iStockphoto

Recomendaciones para la ciudadanía ante lluvias y bajas temperaturas en Bogotá

Ante este panorama de inestabilidad climática, las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar precauciones en sus desplazamientos, especialmente durante las horas de la tarde y la noche, cuando se espera mayor probabilidad de lluvias.

Se sugiere llevar paraguas o impermeable, así como prever tiempos adicionales de traslado debido a posibles afectaciones en la movilidad por precipitaciones y encharcamientos puntuales en algunas vías.

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También se recomienda especial atención en zonas del oriente de la ciudad, donde podrían presentarse lluvias más persistentes, y en sectores con historial de acumulación de agua.

Finalmente, se aconseja a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales del Ideam y del Idiger, con el fin de seguir la evolución de las condiciones meteorológicas durante el día.