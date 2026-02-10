Oportunidades laborales en Bogotá con o sin experiencia

Ingresar al mercado laboral sin experiencia puede representar un desafío para muchas personas, especialmente para jóvenes, recién graduados o quienes buscan su primer empleo formal. La exigencia de experiencia previa en algunos procesos de selección suele convertirse en una de las principales barreras de acceso, lo que obliga a los candidatos a fortalecer sus habilidades, capacitarse y mantenerse atentos a convocatorias dirigidas a perfiles junior o cargos de apoyo.
A pesar de estas dificultades, cada vez más empresas en Bogotá están abriendo vacantes que permiten aplicar con o sin experiencia, enfocando sus procesos de contratación en competencias como la disposición para aprender, el compromiso con el trabajo y las habilidades básicas requeridas para cada cargo. Este tipo de oportunidades facilita el ingreso progresivo al mundo laboral y la adquisición de experiencia práctica.
Quienes deseen conocer las convocatorias disponibles pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a sus intereses y expectativas. El proceso es virtual y permite aplicar a múltiples oportunidades activas en la ciudad.
Asesores comerciales con o sin experiencia
Empresa: Confidencial
Salario: 1.750.905
Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad para desempeñarse como vendedor!
Requerimientos:
- Con o sin experiencia en ventas.
- Excelentes habilidades comunicativas.
Consultor experiencia y servicio
Empresa: Habi
Salario: 3.000.000
Como parte integral del equipo, su rol será fundamental para optimizar la experiencia del cliente mediante el análisis de datos y la gestión estratégica del servicio.
Responsabilidades:
- Analizar datos para mejorar la experiencia del cliente.
- Desarrollar estrategias de servicio al cliente basadas en datos.
- Colaborar con equipos internos para optimizar procesos.
- Monitorear y evaluar el rendimiento del servicio al cliente.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como consultor experiencia y servicio.
- Conocimiento sólido en análisis de datos y estrategias de servicio al cliente.
- Habilidad para colaborar de manera efectiva con diferentes equipos.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
Cajeros con o sin experiencia
Empresa: Confidencial
Salario: 2.000.000
¿Le apasiona el mundo del retail? ¡Esta es su oportunidad de desempeñarse en un ambiente laboral dinámico, donde podrá desarrollar sus habilidades de liderazgo y gestión!
Responsabilidades:
- Supervisar el funcionamiento general.
- Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.
- Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.
- Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.
Requerimientos:
- Con o sin experiencia como cajero.
- Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.
Analista SST medicina preventiva
Empresa: Croydon
Salario: 3.000.000
Este rol es fundamental para asegurar la salud laboral del personal, contribuyendo significativamente a la medicina preventiva.
Responsabilidades:
- Participar en la Implementación del subprograma de medicina preventiva y del trabajo en toda la compañía y de manera transversal con los diferentes temporales.
- Revisar los conceptos de los exámenes de ingreso periódicos y de retiro que presenten cualquier novedad tanto de personal directos como de las empresas temporales y generar las alertas sobre las desviaciones encontradas. Informando al Jefe inmediato sobre los hallazgos.
- Actualizar de manera efectiva la base de los casos con Recomendaciones médicas y fueros de salud, garantizando la fiabilidad de la información. Así mismo la interacción con los jefes y Colaboradores con RM, para garantizar su trazabilidad.
- Programar y participar en las mesas laborales con las temporales, ARL y entidades de seguridad social según la particularidad de cada uno de los casos.
- Mantener actualizados los programas de Rotación Preventiva del personal que presenta recomendaciones médicas, y hacer seguimiento con los jefes Inmediatos para garantizar su cumplimiento, conforme a los cronogramas establecidos. Generar nuevas propuestas.
- Apoyar el SVE OMA (Sistema Vigilancia Epidemiologia Riesgo Osteomuscular) y Ruido de conformidad con lo establecido en la Ley, los reglamentos, y las normas técnicas que se dicten al efecto. Apalancado con la ARL.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Salud Ocupacional y técnico Enfermería o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en el cargo.
- Conocimientos en normativas de salud y seguridad laboral.
- Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Capacidad para manejar múltiples proyectos simultáneamente.
Enfermero asistencial de cirugía
Empresa: Compensar
Salario: 3.000.000 a 4.000.000
Si es un profesional en enfermería con experiencia en áreas quirúrgicas, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Apoyar las actividades asistenciales en salas de cirugía.
- Realizar tareas administrativas para el funcionamiento del área.
- Colaborar con el equipo médico durante procedimientos quirúrgicos.
- Garantizar la seguridad y bienestar del paciente.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- 1 año de experiencia en Salas de Cirugía.
- Curso de ACLS vigente.
- Conocimiento en protocolos quirúrgicos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.