Oportunidades laborales en Bogotá con o sin experiencia

Ingresar al mercado laboral sin experiencia puede representar un desafío para muchas personas, especialmente para jóvenes, recién graduados o quienes buscan su primer empleo formal. La exigencia de experiencia previa en algunos procesos de selección suele convertirse en una de las principales barreras de acceso, lo que obliga a los candidatos a fortalecer sus habilidades, capacitarse y mantenerse atentos a convocatorias dirigidas a perfiles junior o cargos de apoyo.

A pesar de estas dificultades, cada vez más empresas en Bogotá están abriendo vacantes que permiten aplicar con o sin experiencia, enfocando sus procesos de contratación en competencias como la disposición para aprender, el compromiso con el trabajo y las habilidades básicas requeridas para cada cargo. Este tipo de oportunidades facilita el ingreso progresivo al mundo laboral y la adquisición de experiencia práctica.

Quienes deseen conocer las convocatorias disponibles pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a sus intereses y expectativas. El proceso es virtual y permite aplicar a múltiples oportunidades activas en la ciudad.

Asesores comerciales con o sin experiencia

Empresa: Confidencial

Salario: 1.750.905

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad para desempeñarse como vendedor!

Requerimientos:

Con o sin experiencia en ventas.

Excelentes habilidades comunicativas.

Consultor experiencia y servicio

Empresa: Habi

Salario: 3.000.000

Como parte integral del equipo, su rol será fundamental para optimizar la experiencia del cliente mediante el análisis de datos y la gestión estratégica del servicio.

Responsabilidades:

Analizar datos para mejorar la experiencia del cliente.

Desarrollar estrategias de servicio al cliente basadas en datos.

Colaborar con equipos internos para optimizar procesos.

Monitorear y evaluar el rendimiento del servicio al cliente.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como consultor experiencia y servicio.

Conocimiento sólido en análisis de datos y estrategias de servicio al cliente.

Habilidad para colaborar de manera efectiva con diferentes equipos.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Cajeros con o sin experiencia

Empresa: Confidencial

Salario: 2.000.000

¿Le apasiona el mundo del retail? ¡Esta es su oportunidad de desempeñarse en un ambiente laboral dinámico, donde podrá desarrollar sus habilidades de liderazgo y gestión!

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.

Requerimientos:

Con o sin experiencia como cajero.

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Analista SST medicina preventiva

Empresa: Croydon

Salario: 3.000.000

Este rol es fundamental para asegurar la salud laboral del personal, contribuyendo significativamente a la medicina preventiva.

Responsabilidades:

Participar en la Implementación del subprograma de medicina preventiva y del trabajo en toda la compañía y de manera transversal con los diferentes temporales.

Revisar los conceptos de los exámenes de ingreso periódicos y de retiro que presenten cualquier novedad tanto de personal directos como de las empresas temporales y generar las alertas sobre las desviaciones encontradas. Informando al Jefe inmediato sobre los hallazgos.

Actualizar de manera efectiva la base de los casos con Recomendaciones médicas y fueros de salud, garantizando la fiabilidad de la información. Así mismo la interacción con los jefes y Colaboradores con RM, para garantizar su trazabilidad.

Programar y participar en las mesas laborales con las temporales, ARL y entidades de seguridad social según la particularidad de cada uno de los casos.

Mantener actualizados los programas de Rotación Preventiva del personal que presenta recomendaciones médicas, y hacer seguimiento con los jefes Inmediatos para garantizar su cumplimiento, conforme a los cronogramas establecidos. Generar nuevas propuestas.

Apoyar el SVE OMA (Sistema Vigilancia Epidemiologia Riesgo Osteomuscular) y Ruido de conformidad con lo establecido en la Ley, los reglamentos, y las normas técnicas que se dicten al efecto. Apalancado con la ARL.

Requerimientos:

Tecnólogo en Salud Ocupacional y técnico Enfermería o afines.

Experiencia mínima de 2 años en el cargo.

Conocimientos en normativas de salud y seguridad laboral.

Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Capacidad para manejar múltiples proyectos simultáneamente.

Enfermero asistencial de cirugía

Empresa: Compensar

Salario: 3.000.000 a 4.000.000

Si es un profesional en enfermería con experiencia en áreas quirúrgicas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Apoyar las actividades asistenciales en salas de cirugía.

Realizar tareas administrativas para el funcionamiento del área.

Colaborar con el equipo médico durante procedimientos quirúrgicos.

Garantizar la seguridad y bienestar del paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

1 año de experiencia en Salas de Cirugía.

Curso de ACLS vigente.

Conocimiento en protocolos quirúrgicos.

