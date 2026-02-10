EMPLEO

Oportunidades laborales en Bogotá con o sin experiencia

¡Gran convocatoria laboral abierta!

Juliana Flórez

Juliana Flórez

10 de febrero de 2026, 12:30 p. m.
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina. Foto: Guillermo Torres / Semana

Ingresar al mercado laboral sin experiencia puede representar un desafío para muchas personas, especialmente para jóvenes, recién graduados o quienes buscan su primer empleo formal. La exigencia de experiencia previa en algunos procesos de selección suele convertirse en una de las principales barreras de acceso, lo que obliga a los candidatos a fortalecer sus habilidades, capacitarse y mantenerse atentos a convocatorias dirigidas a perfiles junior o cargos de apoyo.

A pesar de estas dificultades, cada vez más empresas en Bogotá están abriendo vacantes que permiten aplicar con o sin experiencia, enfocando sus procesos de contratación en competencias como la disposición para aprender, el compromiso con el trabajo y las habilidades básicas requeridas para cada cargo. Este tipo de oportunidades facilita el ingreso progresivo al mundo laboral y la adquisición de experiencia práctica.

Quienes deseen conocer las convocatorias disponibles pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a sus intereses y expectativas. El proceso es virtual y permite aplicar a múltiples oportunidades activas en la ciudad.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Asesores comerciales con o sin experiencia

Empresa: Confidencial

Salario: 1.750.905

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad para desempeñarse como vendedor!

Requerimientos:

  • Con o sin experiencia en ventas.
  • Excelentes habilidades comunicativas.

¡Aplique acá!

Consultor experiencia y servicio

Empresa: Habi

Salario: 3.000.000

Como parte integral del equipo, su rol será fundamental para optimizar la experiencia del cliente mediante el análisis de datos y la gestión estratégica del servicio.

Responsabilidades:

  • Analizar datos para mejorar la experiencia del cliente.
  • Desarrollar estrategias de servicio al cliente basadas en datos.
  • Colaborar con equipos internos para optimizar procesos.
  • Monitorear y evaluar el rendimiento del servicio al cliente.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como consultor experiencia y servicio.
  • Conocimiento sólido en análisis de datos y estrategias de servicio al cliente.
  • Habilidad para colaborar de manera efectiva con diferentes equipos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

¡Aplique acá!

Bogotá abrió más de 100 mil ofertas laborales: revise los requisitos

Cajeros con o sin experiencia

Empresa: Confidencial

Salario: 2.000.000

¿Le apasiona el mundo del retail? ¡Esta es su oportunidad de desempeñarse en un ambiente laboral dinámico, donde podrá desarrollar sus habilidades de liderazgo y gestión!

Responsabilidades:

  • Supervisar el funcionamiento general.
  • Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.
  • Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.
  • Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.
  • Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.

Requerimientos:

  • Con o sin experiencia como cajero.
  • Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

¡Aplique acá!

Analista SST medicina preventiva

Empresa: Croydon

Salario: 3.000.000

Este rol es fundamental para asegurar la salud laboral del personal, contribuyendo significativamente a la medicina preventiva.

Responsabilidades:

  • Participar en la Implementación del subprograma de medicina preventiva y del trabajo en toda la compañía y de manera transversal con los diferentes temporales.
  • Revisar los conceptos de los exámenes de ingreso periódicos y de retiro que presenten cualquier novedad tanto de personal directos como de las empresas temporales y generar las alertas sobre las desviaciones encontradas. Informando al Jefe inmediato sobre los hallazgos.
  • Actualizar de manera efectiva la base de los casos con Recomendaciones médicas y fueros de salud, garantizando la fiabilidad de la información. Así mismo la interacción con los jefes y Colaboradores con RM, para garantizar su trazabilidad.
  • Programar y participar en las mesas laborales con las temporales, ARL y entidades de seguridad social según la particularidad de cada uno de los casos.
  • Mantener actualizados los programas de Rotación Preventiva del personal que presenta recomendaciones médicas, y hacer seguimiento con los jefes Inmediatos para garantizar su cumplimiento, conforme a los cronogramas establecidos. Generar nuevas propuestas.
  • Apoyar el SVE OMA (Sistema Vigilancia Epidemiologia Riesgo Osteomuscular) y Ruido de conformidad con lo establecido en la Ley, los reglamentos, y las normas técnicas que se dicten al efecto. Apalancado con la ARL.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en Salud Ocupacional y técnico Enfermería o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en el cargo.
  • Conocimientos en normativas de salud y seguridad laboral.
  • Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.
  • Capacidad para manejar múltiples proyectos simultáneamente.

¡Aplique acá!

Enfermero asistencial de cirugía

Empresa: Compensar

Salario: 3.000.000 a 4.000.000

Si es un profesional en enfermería con experiencia en áreas quirúrgicas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Apoyar las actividades asistenciales en salas de cirugía.
  • Realizar tareas administrativas para el funcionamiento del área.
  • Colaborar con el equipo médico durante procedimientos quirúrgicos.
  • Garantizar la seguridad y bienestar del paciente.

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería.
  • 1 año de experiencia en Salas de Cirugía.
  • Curso de ACLS vigente.
  • Conocimiento en protocolos quirúrgicos.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

