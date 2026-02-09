Bogotá abrió más de 100 mil ofertas laborales: revise los requisitos

El mercado laboral en Bogotá cerró 2025 con resultados favorables, al registrar una tasa de desempleo de 8,2 %, una de las más bajas desde 2007 y por debajo de varios registros históricos de la ciudad. Este comportamiento ha estado acompañado por la apertura de nuevas convocatorias laborales que buscan responder a la demanda de talento en diferentes áreas de la economía.

Actualmente, más de 100.000 vacantes se encuentran activas en la capital del país, dirigidas a candidatos con distintos niveles de formación y experiencia, lo que amplía las posibilidades de vinculación laboral para quienes se encuentran en búsqueda de empleo o desean cambiar de trabajo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Residente de estructura senior – Amarilo

Salario: 6.500.000 a 7.000.000

Como residente de estructura senior en Amarilo, jugará un papel crucial en la supervisión y el control de calidad de los proyectos de construcción.

Responsabilidades:

Supervisar proyectos de estructura.

Calcular cantidades y elaborar cuadros comparativos.

Control de especificaciones estructurales y cortes de obra.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería civil, arquitectura o administrador y constructor arquitectónico.

Mínimo 4 años de experiencia en construcción enfocado en estructura.

Conocimientos en sistemas industrializados y cimentación.

Coordinador de zona junior – Tiendas ísimo

Salario: 4.176.000

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

Auxiliar de atención al paciente – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

El candidato ideal tendrá experiencia en el sector salud, especialmente en la gestión de citas médicas, manejo de PQRS, autorizaciones y otros trámites administrativos.

Responsabilidades:

Brindar atención presencial a pacientes y familiares.

Gestionar agendamiento de citas médicas.

Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.

Colaborar con el equipo médico y administrativo.

Asistir en el manejo de situaciones de duelo.

Requerimientos:

Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.

Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.

Conocimiento de trámites administrativos en salud.

Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.

Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

Auxiliar de gestión humana – Conconcreto

Salario: A convenir

Este rol es crucial para garantizar que las afiliaciones, contratos y soportes estén digitalizados y listos el mismo día de la vinculación.

Responsabilidades:

Gestionar las afiliaciones de seguridad social para nuevos empleados.

Digitalizar contratos y otrosíes para asegurar la disponibilidad inmediata de documentos.

Organizar y manejar archivos masivos de documentación.

Colaborar con el equipo de Recursos Humanos para asegurar el cumplimiento de procesos de vinculación.

Mantener la precisión y actualización de los registros de personal.

Requerimientos:

Tecnólogo en Gestión Humana o afines.

Experiencia de mínimo 1 año en el manejo de afiliaciones de seguridad social, habilidad para gestionar y organizar archivos masivos.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.

Excelentes habilidades organizativas y atención al detalle.

Ejecutivo(a) comercial supernumerario – Tuya

Salario: 1.816.000

Si es un asesor comercial con experiencia en ventas y le apasiona ofrecer experiencias excepcionales al cliente, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes del sector Retail.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas como seguros tarjetas de crédito y créditos.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales a través del abordaje en frío.

Promover el uso de canales digitales y opciones de pago.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Rotar entre almacenes para cubrir novedades.

Apoyar servicio al cliente.

Requerimientos:

Disposición para cubrir 3 veces al año vacaciones en: el catt Éxito Chía y Éxito Zipaquirá.

Preferiblemente contar con moto.

Bachillerato completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes con compensatorio a la semana.

Contrato a término fijo por 6 meses con posibilidad de renovación y posterior contrato indefinido.

