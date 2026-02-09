EMPLEO

Bogotá abrió más de 100 mil ofertas laborales: revise los requisitos

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

9 de febrero de 2026, 4:09 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Stock

El mercado laboral en Bogotá cerró 2025 con resultados favorables, al registrar una tasa de desempleo de 8,2 %, una de las más bajas desde 2007 y por debajo de varios registros históricos de la ciudad. Este comportamiento ha estado acompañado por la apertura de nuevas convocatorias laborales que buscan responder a la demanda de talento en diferentes áreas de la economía.

Actualmente, más de 100.000 vacantes se encuentran activas en la capital del país, dirigidas a candidatos con distintos niveles de formación y experiencia, lo que amplía las posibilidades de vinculación laboral para quienes se encuentran en búsqueda de empleo o desean cambiar de trabajo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Los interesados pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Residente de estructura senior – Amarilo

Salario: 6.500.000 a 7.000.000

Como residente de estructura senior en Amarilo, jugará un papel crucial en la supervisión y el control de calidad de los proyectos de construcción.

Responsabilidades:

  • Supervisar proyectos de estructura.
  • Calcular cantidades y elaborar cuadros comparativos.
  • Control de especificaciones estructurales y cortes de obra.

Requerimientos:

  • Profesional en ingeniería civil, arquitectura o administrador y constructor arquitectónico.
  • Mínimo 4 años de experiencia en construcción enfocado en estructura.
  • Conocimientos en sistemas industrializados y cimentación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador de zona junior – Tiendas ísimo

Salario: 4.176.000

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.
  • Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.
  • Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.
  • Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.
  • Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

  • Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.
  • Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional hard discount o cadenas similares.
  • Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
  • Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Empresas ofrecen vacantes de empleo con salarios de hasta 15 millones: postúlese aquí

Auxiliar de atención al paciente – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

El candidato ideal tendrá experiencia en el sector salud, especialmente en la gestión de citas médicas, manejo de PQRS, autorizaciones y otros trámites administrativos.

Responsabilidades:

  • Brindar atención presencial a pacientes y familiares.
  • Gestionar agendamiento de citas médicas.
  • Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.
  • Colaborar con el equipo médico y administrativo.
  • Asistir en el manejo de situaciones de duelo.

Requerimientos:

  • Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.
  • Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.
  • Conocimiento de trámites administrativos en salud.
  • Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.
  • Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de gestión humana – Conconcreto

Salario: A convenir

Este rol es crucial para garantizar que las afiliaciones, contratos y soportes estén digitalizados y listos el mismo día de la vinculación.

Responsabilidades:

  • Gestionar las afiliaciones de seguridad social para nuevos empleados.
  • Digitalizar contratos y otrosíes para asegurar la disponibilidad inmediata de documentos.
  • Organizar y manejar archivos masivos de documentación.
  • Colaborar con el equipo de Recursos Humanos para asegurar el cumplimiento de procesos de vinculación.
  • Mantener la precisión y actualización de los registros de personal.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en Gestión Humana o afines.
  • Experiencia de mínimo 1 año en el manejo de afiliaciones de seguridad social, habilidad para gestionar y organizar archivos masivos.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.
  • Excelentes habilidades organizativas y atención al detalle.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo(a) comercial supernumerario – Tuya

Salario: 1.816.000

Si es un asesor comercial con experiencia en ventas y le apasiona ofrecer experiencias excepcionales al cliente, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

  • Brindar acompañamiento integral a los clientes del sector Retail.
  • Ofrecer soluciones financieras personalizadas como seguros tarjetas de crédito y créditos.
  • Garantizar el cumplimiento de metas comerciales a través del abordaje en frío.
  • Promover el uso de canales digitales y opciones de pago.
  • Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.
  • Rotar entre almacenes para cubrir novedades.
  • Apoyar servicio al cliente.

Requerimientos:

  • Disposición para cubrir 3 veces al año vacaciones en: el catt Éxito Chía y Éxito Zipaquirá.
  • Preferiblemente contar con moto.
  • Bachillerato completo.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.
  • Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes con compensatorio a la semana.
  • Contrato a término fijo por 6 meses con posibilidad de renovación y posterior contrato indefinido.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

