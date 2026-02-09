Bogotá abrió más de 100 mil ofertas laborales: revise los requisitos

El mercado laboral en Bogotá cerró 2025 con resultados favorables, al registrar una tasa de desempleo de 8,2 %, una de las más bajas desde 2007 y por debajo de varios registros históricos de la ciudad. Este comportamiento ha estado acompañado por la apertura de nuevas convocatorias laborales que buscan responder a la demanda de talento en diferentes áreas de la economía.
Actualmente, más de 100.000 vacantes se encuentran activas en la capital del país, dirigidas a candidatos con distintos niveles de formación y experiencia, lo que amplía las posibilidades de vinculación laboral para quienes se encuentran en búsqueda de empleo o desean cambiar de trabajo.
¿Cómo postularse?
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.
Residente de estructura senior – Amarilo
Salario: 6.500.000 a 7.000.000
Como residente de estructura senior en Amarilo, jugará un papel crucial en la supervisión y el control de calidad de los proyectos de construcción.
Responsabilidades:
- Supervisar proyectos de estructura.
- Calcular cantidades y elaborar cuadros comparativos.
- Control de especificaciones estructurales y cortes de obra.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería civil, arquitectura o administrador y constructor arquitectónico.
- Mínimo 4 años de experiencia en construcción enfocado en estructura.
- Conocimientos en sistemas industrializados y cimentación.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Coordinador de zona junior – Tiendas ísimo
Salario: 4.176.000
Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.
- Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.
- Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.
- Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.
- Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.
Requerimientos:
- Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.
- Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional hard discount o cadenas similares.
- Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Auxiliar de atención al paciente – Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.000.000 a 3.000.000
El candidato ideal tendrá experiencia en el sector salud, especialmente en la gestión de citas médicas, manejo de PQRS, autorizaciones y otros trámites administrativos.
Responsabilidades:
- Brindar atención presencial a pacientes y familiares.
- Gestionar agendamiento de citas médicas.
- Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.
- Colaborar con el equipo médico y administrativo.
- Asistir en el manejo de situaciones de duelo.
Requerimientos:
- Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.
- Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.
- Conocimiento de trámites administrativos en salud.
- Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.
- Habilidades de empatía y resolución de conflictos.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Auxiliar de gestión humana – Conconcreto
Salario: A convenir
Este rol es crucial para garantizar que las afiliaciones, contratos y soportes estén digitalizados y listos el mismo día de la vinculación.
Responsabilidades:
- Gestionar las afiliaciones de seguridad social para nuevos empleados.
- Digitalizar contratos y otrosíes para asegurar la disponibilidad inmediata de documentos.
- Organizar y manejar archivos masivos de documentación.
- Colaborar con el equipo de Recursos Humanos para asegurar el cumplimiento de procesos de vinculación.
- Mantener la precisión y actualización de los registros de personal.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Gestión Humana o afines.
- Experiencia de mínimo 1 año en el manejo de afiliaciones de seguridad social, habilidad para gestionar y organizar archivos masivos.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.
- Excelentes habilidades organizativas y atención al detalle.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Ejecutivo(a) comercial supernumerario – Tuya
Salario: 1.816.000
Si es un asesor comercial con experiencia en ventas y le apasiona ofrecer experiencias excepcionales al cliente, ¡este es el lugar para usted!
Responsabilidades:
- Brindar acompañamiento integral a los clientes del sector Retail.
- Ofrecer soluciones financieras personalizadas como seguros tarjetas de crédito y créditos.
- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales a través del abordaje en frío.
- Promover el uso de canales digitales y opciones de pago.
- Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.
- Rotar entre almacenes para cubrir novedades.
- Apoyar servicio al cliente.
Requerimientos:
- Disposición para cubrir 3 veces al año vacaciones en: el catt Éxito Chía y Éxito Zipaquirá.
- Preferiblemente contar con moto.
- Bachillerato completo.
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.
- Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes con compensatorio a la semana.
- Contrato a término fijo por 6 meses con posibilidad de renovación y posterior contrato indefinido.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
