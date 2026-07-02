Finanzas personales
El riesgo de viajar por emoción y sin protección
Cruzar una frontera sin un seguro de viaje se ha convertido en uno de los riesgos más altos y menos calculados por los viajeros.
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2 de julio de 2026 a las 11:51 p. m.
Asegurarse en un viaje internacional ya no es opción. Foto: IATI Seguros
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