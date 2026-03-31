¿Busca trabajo remoto? Estas son las ofertas destacadas de la semana

El trabajo remoto se ha consolidado como una alternativa cada vez más valorada por quienes buscan mayor flexibilidad en su vida laboral.

Esta modalidad permite desempeñar funciones desde distintos lugares, reducir tiempos de desplazamiento y organizar mejor la jornada, factores que influyen positivamente en la productividad y el equilibrio entre la vida personal y profesional.

En Colombia, diversas empresas mantienen convocatorias activas bajo este esquema, ampliando las posibilidades para candidatos que desean acceder a nuevas oportunidades laborales sin necesidad de trasladarse a una oficina.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Tenga en cuenta que el proceso es 100% gratuito y virtual.

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo. Foto: Stock

Ejecutivo(a) de ventas remotas

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.700.000

En este rol, será la voz de la empresa, ofreciendo soluciones que ayudan a los clientes a prosperar y crecer.

Responsabilidades:

Realizar llamadas telefónicas a clientes.

Ofrecer productos adicionales y vender soluciones de Siigo.

Cerrar ventas y mantener seguimiento con clientes.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas.

Experiencia en ventas remotas y prospección telefónica.

Excelentes habilidades de comunicación.

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Data engineer Jr/ Ssr remote

Empresa: Longevo

Salario: A convenir

¿Te apasiona el análisis de datos y la tecnología? En Longevo, buscan un/a data engineer Jr/Ssr para unirse a su equipo y contribuir a la construcción de una plataforma de datos que impacta directamente en la salud y bienestar de los usuarios.

Responsabilidades:

Diseñar y desarrollar pipelines de datos en AWS.

Colaborar con equipos de ingeniería y análisis para optimizar el flujo de datos.

Implementar soluciones de almacenamiento y procesamiento de datos utilizando Amazon Redshift y S3.

Automatizar procesos de orquestación de datos con Apache Airflow.

Requerimientos:

Experiencia previa como data engineer junior.

Conocimiento de AWS Python y SQL.

Experiencia con herramientas de orquestación como Apache Airflow.

Familiaridad con el uso de Git y Docker.

Capacidad para trabajar de forma remota y colaborar con equipos distribuidos.

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Analista de crédito y documentación con inglés avanzado - Oportunidad remota

Empresa: Staffing

Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000

Como especialista en créditos, será clave para evaluar la solvencia y estructurar propuestas de financiamiento que alineen las necesidades de los clientes con las políticas de crédito de la empresa.

Responsabilidades:

Evaluar la solvencia crediticia de los clientes.

Analizar información financiera para la toma de decisiones.

Preparar y presentar informes de crédito detallados.

Colaborar con el equipo para estructurar propuestas de financiamiento.

Monitorear y reportar riesgos asociados a los créditos.

Requerimientos:

Título profesional en Finanzas, Economía o afines.

Experiencia mínima de 2 años como analista de crédito.

Dominio avanzado de Microsoft Excel y sistemas de gestión de créditos.

Inglés avanzado indispensable.

Conocimientos sólidos en análisis financiero y evaluación de riesgos.

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Asistente administrativo comercial bilingüe - Remoto

Empresa: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Este rol remoto es crucial para facilitar la gestión operativa, permitiendo que el socio comercial pueda centrarse en el crecimiento del negocio.

Responsabilidades:

Gestionar procesos operativos incluyendo la tramitación de permisos de construcción.

Recolectar y organizar información de clientes arquitectos e ingenieros.

Hacer seguimiento constante de los proyectos activos (40 actualmente).

Apoyar en la gestión de documentación necesaria para solicitudes y permisos.

Colaborar con los socios para garantizar la eficiencia de las operaciones.

Requerimientos:

Nivel de inglés avanzado tanto escrito como conversacional.

Experiencia mínima de 3 años como asistente administrativo preferiblemente en el sector construcción.

Capacidad para gestionar múltiples procesos y documentación detallada.

Perfil técnico, tecnólogo o profesional, se puede homologar el área de formación con su experiencia laboral.

Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales.

Conocimiento básico de plataformas tecnológicas como Perplexity, Chat GPT, Google tools.

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Auxiliar administrativo y contable remoto

Empresa: Apex Investments S.A.S

Salario: A convenir

Se busca un auxiliar administrativo y contable proactivo y organizado, quien apoyará en la gestión de tareas administrativas y en funciones básicas de contabilidad para empresas de EE. UU.

Responsabilidades:

Apoyar en tareas administrativas diarias.

Colaborar en la gestión de archivos y documentación.

Realizar actividades básicas de contabilidad y asistencia en informes.

Requerimientos:

Estudios en Contabilidad.

Experiencia previa en roles similares (preferentemente al menos 1 año).

Disponibilidad para trabajo 100% remoto.

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