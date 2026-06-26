Economía
¿Tiene un crédito de vivienda aprobado y no sabe cómo usarlo? FNA lanzó nueva jornada de asesorías para muchos
El Fondo Nacional del Ahorro realizará una jornada especial en diferentes ciudades del país.
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26 de junio de 2026 a las 8:56 a. m.
La nueva jornada del Fondo Nacional del Ahorro busca facilitar la compra de vivienda a través de asesoría especializada. Foto: NICOLÁS LINARES
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