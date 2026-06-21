Finanzas

¿Le cobran 5% o 10% más por pagar con tarjeta en una tienda? En qué casos es legal y cuando es abusivo

Muchos colombianos estarían pagando de más sin saberlo.

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Redacción Semana
21 de junio de 2026 a las 7:11 a. m.
¿Le cobran más por pagar con tarjeta? Esta práctica es más común de lo que parece, pero tiene reglas que los comercios deben cumplir para no vulnerar los derechos de los consumidores.
¿Le cobran más por pagar con tarjeta? Esta práctica es más común de lo que parece, pero tiene reglas que los comercios deben cumplir para no vulnerar los derechos de los consumidores. Foto: Getty Images
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