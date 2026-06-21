Finanzas
¿Le cobran 5% o 10% más por pagar con tarjeta en una tienda? En qué casos es legal y cuando es abusivo
Muchos colombianos estarían pagando de más sin saberlo.
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21 de junio de 2026 a las 7:11 a. m.
¿Le cobran más por pagar con tarjeta? Esta práctica es más común de lo que parece, pero tiene reglas que los comercios deben cumplir para no vulnerar los derechos de los consumidores. Foto: Getty Images
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