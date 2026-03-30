Conozca las vacantes de contratación inmediata activas en el país

Las vacantes con contratación inmediata se han convertido en una opción relevante para quienes buscan incorporarse al mercado laboral en el menor tiempo posible. Este tipo de convocatorias suele contar con procesos de selección más ágiles, facilitando que los candidatos avancen rápidamente hacia una posible vinculación.

Para muchas personas, acceder a estas oportunidades puede representar un paso importante para recuperar o fortalecer su estabilidad económica, al tiempo que continúan desarrollando su experiencia y consolidando su trayectoria.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

Tenga en cuenta que una hoja de vida clara, bien organizada y con la información actualizada puede aumentar sus posibilidades de avanzar en los procesos de selección.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Coordinador comercial sector bancario – Bucaramanga

Empresa: DAVIbank

Salario: A convenir

DAVIbank está en búsqueda de un/a líder comercial en Pereira que potencialice los equipos de ventas.

Requerimientos:

Profesional o tecnólogo en áreas administrativas, financieras o de mercadeo.

1 año de experiencia liderando equipos comerciales de venta en frío.

Habilidades comerciales, proactividad, relacionamiento y ganas de aprender.

¡Postúlese acá!

Analista de conectividad – Barranquilla

Empresa: ARUS

Salario: $ 2.940.000

Únase al equipo como analista de conectividad, donde será responsable de asegurar la operación continua y mantenimiento de los servicios de conectividad para los clientes.

Responsabilidades:

Operar y mantener la disponibilidad de los servicios de conectividad de los clientes.

Administrar y solucionar problemas en redes de datos y equipos de comunicación.

Implementar y supervisar herramientas y equipos de seguridad.

Colaborar con equipos técnicos para asegurar la calidad del servicio.

Documentar procedimientos y políticas de operación de red.

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Empresas buscan asesores comerciales: vacantes disponibles para aplicar

Ejecutivo de prospección comercial – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Si le motiva el ambiente B2B y tiene pasión por la tecnología, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar tácticas efectivas de prospección outbound.

Gestionar y depurar bases de datos identificando oportunidades con alto potencial.

Registrar y dar trazabilidad de interacciones en el CRM asegurando procesos ordenados y medibles.

Atender y calificar oportunidades entrantes.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles similares de generación de demanda o prospección.

Conocimiento en el uso de herramientas CRM.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.

Alta orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.

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Operador(a) industria – Cali

Empresa: Terpel

Salario: A convenir

Terpel se encuentra en la búsqueda de un operador industrial, un rol esencial para asegurar el suministro eficiente de combustible a los equipos autorizados.

Responsabilidades:

Realizar operaciones seguras de recibo de combustible.

Gestionar el almacenamiento y análisis de calidad del combustible.

Suministrar combustible a los equipos autorizados por la organización y el cliente.

Cumplir con las normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

Brindar excelente servicio al cliente con amabilidad y en los tiempos acordados.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento industrial, instrumentación y control o áreas afines.

Experiencia de 1 año en roles similares.

Conocimiento de normas ambientales y de seguridad en el trabajo.

Habilidades de servicio al cliente.

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Supervisor de seguridad motorizado – Medellín

Empresa: Prosegur

Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000

En Prosegur buscan un supervisor de seguridad motorizado comprometido con la protección de los activos y la colaboración dentro del equipo.

Responsabilidades:

Supervisar el equipo de guardas de seguridad para garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad.

Coordinar patrullajes y verificar reportes de incidentes en tiempo real.

Proveer entrenamiento y orientación continua al personal de seguridad.

Monitorear y evaluar el desempeño del equipo proponiendo mejoras cuando sea necesario.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como supervisor de seguridad motorizado, encargado de seguridad o en roles similares.

Licencia de conducir vigente A2-C1, moto propia.

Curso de seguridad vigente: nivel supervisor.

Habilidades de liderazgo y manejo de equipos.

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