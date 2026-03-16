Empresas buscan asesores comerciales: vacantes disponibles para aplicar

Los asesores comerciales cumplen un papel clave dentro de las empresas, al encargarse de acercar los productos y servicios a los clientes, fortalecer las relaciones comerciales y contribuir al crecimiento de las ventas. Por esta razón, actualmente distintas compañías tienen abiertas más de 10 mil vacantes dirigidas a personas interesadas en desempeñarse en este tipo de funciones.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda la vacante de su interés.
- Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las oportunidades que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Asesor comercial de moda – Medellín
Empresa: Lili Pink
Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000
Responsabilidades:
- Atender a los clientes en la tienda ofreciendo una atención personalizada y de calidad.
- Guiar a los clientes en la selección de productos de moda asegurando su satisfacción.
- Cumplir con los objetivos de venta asignados mensualmente.
- Participar activamente en la organización de eventos y promociones en la tienda.
- Mantener el área de trabajo ordenada y atractiva para los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia previa como asesor comercial, representante de ventas o consultor de ventas en el sector de la moda.
- Pasión por la moda y habilidades para el servicio al cliente.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.
- Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles incluyendo fines de semana.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Asesor comercial ventas retail – Bogotá D.C.
Empresa: Alkosto-Corbeta
Salario: A convenir
Alkosto está en búsqueda de personas con actitud comercial, proactivas y orientadas al cumplimiento de metas para fortalecer el equipo en punto de venta.
Responsabilidades:
- Será responsable de brindar asesoría a los clientes, impulsar las ventas del portafolio de productos y garantizar una experiencia de compra positiva que contribuya al cumplimiento de los objetivos comerciales.
Requerimientos:
- Bachiller académico.
- Experiencia como asesor comercial en ventas.
- Habilidades de negociación y servicio al cliente.
- Actitud proactiva y orientación a resultados.
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Asesor comercial externo sin experiencia – Santa Marta
Empresa: Mibanco
Salario: $ 1.850.000 a $ 2.800.000
En este rol será capacitado para que aprenda a captar clientes, promocionar los productos de micro, realizar proceso crediticio y colocación. Este asesor trabaja 80 % en trabajo de calle y 20 % en oficina.
Requerimientos:
- Ser técnico o tecnólogo graduado.
- Apertura para trabajo en campo.
- No tener reportes en centrales.
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Asesor comercial call center – Funza
Empresa: Grupo Soluciones Horizonte
Salario: $ 1.750.905
Como asesor call center ventas, será una pieza fundamental en el equipo de ventas, contribuyendo al crecimiento de la empresa en el dinámico sector de telecomunicaciones.
Responsabilidades:
- Atender y gestionar las llamadas entrantes y salientes de clientes.
- Identificar necesidades y ofrecer soluciones efectivas a los clientes.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la empresa.
- Mantener un registro detallado de las interacciones con los clientes en el sistema CRM.
- Participar en sesiones de capacitación y reuniones de equipo para mejorar el rendimiento.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años como asesor call center ventas o en roles similares.
- Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.
- Conocimiento en técnicas de ventas y atención al cliente.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.
- Dominio de herramientas de CRM y plataformas de gestión de clientes.
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Asesores comerciales externos – Medellín
Empresa: Bancamía
Salario: $ 2.138.000 a $ 4.500.000
El rol está enfocado en la colocación de microcréditos y el recaudo de cartera, haciendo visitas a clientes en diferentes zonas.
Requerimientos:
- Ser técnico, tecnólogo o estudiante universitario (desde quinto semestre en adelante) en modalidad virtual o a distancia. Carreras afines: administrativas, comerciales, financieras o rural agropecuaria.
- Contar con mínimo 1 año de experiencia en ventas externas (productos tangibles o intangibles) en roles como TAT, mercaderista, mercaimpulsador o preventista.
- Tener vehículo y disponibilidad para movilizarse dentro de la zona.
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