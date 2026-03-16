EMPLEO

Empresas buscan asesores comerciales: vacantes disponibles para aplicar

Las oportunidades de empleo están abiertas a nivel nacional.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

16 de marzo de 2026, 5:10 p. m.
¡Postulaciones abiertas sin costo!
¡Postulaciones abiertas sin costo! Foto: Stock/Magneto

Los asesores comerciales cumplen un papel clave dentro de las empresas, al encargarse de acercar los productos y servicios a los clientes, fortalecer las relaciones comerciales y contribuir al crecimiento de las ventas. Por esta razón, actualmente distintas compañías tienen abiertas más de 10 mil vacantes dirigidas a personas interesadas en desempeñarse en este tipo de funciones.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

  1. Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
  2. Buscar en el campo de búsqueda la vacante de su interés.
  3. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
  4. Postularse a las oportunidades que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Los call centers, esenciales en la atención al cliente moderno, ofrecen ahora nuevas oportunidades laborales.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Istock/Magneto

Asesor comercial de moda – Medellín

Empresa: Lili Pink

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Trabajo sí hay: empresas buscan asesores comerciales con y sin experiencia

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes en la tienda ofreciendo una atención personalizada y de calidad.
  • Guiar a los clientes en la selección de productos de moda asegurando su satisfacción.
  • Cumplir con los objetivos de venta asignados mensualmente.
  • Participar activamente en la organización de eventos y promociones en la tienda.
  • Mantener el área de trabajo ordenada y atractiva para los clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como asesor comercial, representante de ventas o consultor de ventas en el sector de la moda.
  • Pasión por la moda y habilidades para el servicio al cliente.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles incluyendo fines de semana.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor comercial ventas retail – Bogotá D.C.

Empresa: Alkosto-Corbeta

Salario: A convenir

Alkosto está en búsqueda de personas con actitud comercial, proactivas y orientadas al cumplimiento de metas para fortalecer el equipo en punto de venta.

Responsabilidades:

  • Será responsable de brindar asesoría a los clientes, impulsar las ventas del portafolio de productos y garantizar una experiencia de compra positiva que contribuya al cumplimiento de los objetivos comerciales.

Requerimientos:

  • Bachiller académico.
  • Experiencia como asesor comercial en ventas.
  • Habilidades de negociación y servicio al cliente.
  • Actitud proactiva y orientación a resultados.

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Empresas buscan aprendices en Bogotá: así puede postularse a las vacantes

Asesor comercial externo sin experiencia – Santa Marta

Empresa: Mibanco

Salario: $ 1.850.000 a $ 2.800.000

En este rol será capacitado para que aprenda a captar clientes, promocionar los productos de micro, realizar proceso crediticio y colocación. Este asesor trabaja 80 % en trabajo de calle y 20 % en oficina.

Requerimientos:

  • Ser técnico o tecnólogo graduado.
  • Apertura para trabajo en campo.
  • No tener reportes en centrales.

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Asesor comercial call center – Funza

Empresa: Grupo Soluciones Horizonte

Salario: $ 1.750.905

Como asesor call center ventas, será una pieza fundamental en el equipo de ventas, contribuyendo al crecimiento de la empresa en el dinámico sector de telecomunicaciones.

Responsabilidades:

  • Atender y gestionar las llamadas entrantes y salientes de clientes.
  • Identificar necesidades y ofrecer soluciones efectivas a los clientes.
  • Cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la empresa.
  • Mantener un registro detallado de las interacciones con los clientes en el sistema CRM.
  • Participar en sesiones de capacitación y reuniones de equipo para mejorar el rendimiento.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años como asesor call center ventas o en roles similares.
  • Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.
  • Conocimiento en técnicas de ventas y atención al cliente.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.
  • Dominio de herramientas de CRM y plataformas de gestión de clientes.

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Asesores comerciales externos – Medellín

Empresa: Bancamía

Salario: $ 2.138.000 a $ 4.500.000

El rol está enfocado en la colocación de microcréditos y el recaudo de cartera, haciendo visitas a clientes en diferentes zonas.

Requerimientos:

  • Ser técnico, tecnólogo o estudiante universitario (desde quinto semestre en adelante) en modalidad virtual o a distancia. Carreras afines: administrativas, comerciales, financieras o rural agropecuaria.
  • Contar con mínimo 1 año de experiencia en ventas externas (productos tangibles o intangibles) en roles como TAT, mercaderista, mercaimpulsador o preventista.
  • Tener vehículo y disponibilidad para movilizarse dentro de la zona.

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.