Empresas buscan asesores comerciales: vacantes disponibles para aplicar

Los asesores comerciales cumplen un papel clave dentro de las empresas, al encargarse de acercar los productos y servicios a los clientes, fortalecer las relaciones comerciales y contribuir al crecimiento de las ventas. Por esta razón, actualmente distintas compañías tienen abiertas más de 10 mil vacantes dirigidas a personas interesadas en desempeñarse en este tipo de funciones.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda la vacante de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las oportunidades que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Istock/Magneto

Asesor comercial de moda – Medellín

Empresa: Lili Pink

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Responsabilidades:

Atender a los clientes en la tienda ofreciendo una atención personalizada y de calidad.

Guiar a los clientes en la selección de productos de moda asegurando su satisfacción.

Cumplir con los objetivos de venta asignados mensualmente.

Participar activamente en la organización de eventos y promociones en la tienda.

Mantener el área de trabajo ordenada y atractiva para los clientes.

Requerimientos:

Experiencia previa como asesor comercial, representante de ventas o consultor de ventas en el sector de la moda.

Pasión por la moda y habilidades para el servicio al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles incluyendo fines de semana.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor comercial ventas retail – Bogotá D.C.

Empresa: Alkosto-Corbeta

Salario: A convenir

Alkosto está en búsqueda de personas con actitud comercial, proactivas y orientadas al cumplimiento de metas para fortalecer el equipo en punto de venta.

Responsabilidades:

Será responsable de brindar asesoría a los clientes, impulsar las ventas del portafolio de productos y garantizar una experiencia de compra positiva que contribuya al cumplimiento de los objetivos comerciales.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Experiencia como asesor comercial en ventas.

Habilidades de negociación y servicio al cliente.

Actitud proactiva y orientación a resultados.

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Empresas buscan aprendices en Bogotá: así puede postularse a las vacantes

Asesor comercial externo sin experiencia – Santa Marta

Empresa: Mibanco

Salario: $ 1.850.000 a $ 2.800.000

En este rol será capacitado para que aprenda a captar clientes, promocionar los productos de micro, realizar proceso crediticio y colocación. Este asesor trabaja 80 % en trabajo de calle y 20 % en oficina.

Requerimientos:

Ser técnico o tecnólogo graduado.

Apertura para trabajo en campo.

No tener reportes en centrales.

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Asesor comercial call center – Funza

Empresa: Grupo Soluciones Horizonte

Salario: $ 1.750.905

Como asesor call center ventas, será una pieza fundamental en el equipo de ventas, contribuyendo al crecimiento de la empresa en el dinámico sector de telecomunicaciones.

Responsabilidades:

Atender y gestionar las llamadas entrantes y salientes de clientes.

Identificar necesidades y ofrecer soluciones efectivas a los clientes.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la empresa.

Mantener un registro detallado de las interacciones con los clientes en el sistema CRM.

Participar en sesiones de capacitación y reuniones de equipo para mejorar el rendimiento.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como asesor call center ventas o en roles similares.

Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.

Conocimiento en técnicas de ventas y atención al cliente.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.

Dominio de herramientas de CRM y plataformas de gestión de clientes.

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Asesores comerciales externos – Medellín

Empresa: Bancamía

Salario: $ 2.138.000 a $ 4.500.000

El rol está enfocado en la colocación de microcréditos y el recaudo de cartera, haciendo visitas a clientes en diferentes zonas.

Requerimientos:

Ser técnico, tecnólogo o estudiante universitario (desde quinto semestre en adelante) en modalidad virtual o a distancia. Carreras afines: administrativas, comerciales, financieras o rural agropecuaria.

Contar con mínimo 1 año de experiencia en ventas externas (productos tangibles o intangibles) en roles como TAT, mercaderista, mercaimpulsador o preventista.

Tener vehículo y disponibilidad para movilizarse dentro de la zona.

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