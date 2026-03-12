Empresas buscan aprendices en Bogotá: así puede postularse a las vacantes

La etapa productiva es una fase clave dentro del proceso de formación de los aprendices, ya que permite integrar los conocimientos teóricos con la práctica en entornos laborales reales. Durante este periodo, los estudiantes desarrollan habilidades técnicas y adquieren experiencia que puede facilitar su inserción en el mercado laboral una vez finalicen su formación.

Dada esta importancia, actualmente diversas empresas en Bogotá tienen abiertas convocatorias dirigidas a personas que buscan iniciar esta etapa y fortalecer su perfil.

¿Cómo postularse?

Aprendiz de sistemas

Empresa: FL Colombia

Salario: $ 1.750.905

Como practicante en tecnología, tendrá la oportunidad de trabajar en proyectos reales que impactan directamente en los objetivos.

Responsabilidades:

Brindar soporte técnico a usuarios internos.

Participar en el desarrollo y mantenimiento de sistemas.

Colaborar en la implementación de soluciones tecnológicas.

Hacer pruebas y documentar procedimientos.

Requerimientos:

Estar cursando estudios en Tecnología, Informática o afines.

Interés en desarrollo de software y soporte técnico.

Conocimientos básicos de lenguajes de programación.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Aprendiz SENA – Diseño gráfico y comunicaciones internas

Empresa: Mango

Salario: $ 1.750.905

Su rol será clave para conectar equipos, fortalecer la comunicación interna y potenciar el mensaje de la marca desde adentro.

Diseñar y ejecutar piezas de comunicación interna que fortalezcan la cultura organizacional.

Gestionar y actualizar el jobsite corporativo.

Apoyar la implementación de estrategias de comunicación de marca.

Crear contenido visual y digital alineado con la identidad corporativa.

Participar en campañas internas, activaciones y proyectos estratégicos del área.

Aprendiz técnico o tecnólogo en logística

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.750.905

¿Le apasiona el mundo de la logística, los inventarios y el movimiento constante? ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Alistamiento y despacho de pedidos.

Organización de bodega.

Apoyo en inventarios.

Recepción y registro de mercancía.

Tareas operativas y administrativas del área logística.

Requerimientos:

Estar en etapa práctica en un programa de logística.

Muchas ganas de aprender y buena actitud.

Disponibilidad inmediata.

No haber tenido contrato de aprendizaje.

Aprendiz administrativo

Empresa: Tessi Colombia

Salario: A convenir

Como asistente administrativo en formación, participará activamente en la gestión de procesos de back office, asegurando la eficiencia en el seguimiento y reporte de casos, así como en la gestión del cliente interno y externo.

Responsabilidades:

Apoyo en el seguimiento y reporte diario de los casos asignados y sus estados.

Asistencia en el proceso de facturación de casos cerrados.

Colaboración en el área de validación de requisitos y documentación de los casos asignados.

Requerimientos:

Contrato de aprendizaje habilitado.

Conocimientos en área administrativa.

Bachillerato completo.

Aprendiz operativo para operaciones diarias

Empresa: Tessi Colombia

Salario: A convenir

En este puesto, será parte de un equipo que valora la innovación y el trabajo en equipo.

Responsabilidades:

Asistir en las operaciones diarias del equipo.

Colaborar en el mantenimiento del orden y la eficiencia operativa.

Apoyar en la implementación de mejoras en procesos operativos.

Participar en reuniones de equipo para compartir ideas y mejoras.

Requerimientos:

Estar en proceso de formación como aprendiz operativo, operario en formación, asistente operativo, practicante de operaciones o empleado trainee.

Habilidades básicas de comunicación y trabajo en equipo.

Actitud proactiva y disposición para aprender.

Capacidad para seguir instrucciones y cumplir con estándares de calidad.

