Reconocidas empresas abren ofertas laborales en Bogotá, ¿cómo aplicar?

Bogotá concentra una de las mayores ofertas laborales del país gracias a su actividad empresarial, el crecimiento de nuevos proyectos y la presencia de organizaciones nacionales e internacionales. Esta dinámica impulsa de forma permanente la apertura de nuevos procesos de selección para personas con distintos niveles de formación y experiencia.

Bajo este panorama, varias compañías mantienen convocatorias activas en la ciudad, ofreciendo oportunidades para quienes buscan dar un nuevo paso en su trayectoria profesional. Las vacantes disponibles incluyen diferentes modalidades de contratación y condiciones que se ajustan a diversos perfiles.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes diponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Asesor comercial senior – Colfondos

Salario: $ 1.750.905 a $ 4.000.000

En este rol tendrá la responsabilidad de impulsar el crecimiento del portafolio pensional, asesorando a clientes de alto valor y aportando su conocimiento para el desarrollo de soluciones financieras efectivas.

Responsabilidades:

Identificar, prospectar y gestionar clientes de manera estratégica para la promoción de productos de ahorro pensional.

Brindar asesoría integral en pensiones y ahorro, ajustada a las necesidades y objetivos de cada cliente.

Desarrollar y fidelizar relaciones comerciales sólidas y de largo plazo.

Cumplir y superar metas de ventas, con un enfoque consultivo y de resultados sostenibles.

Participar activamente en procesos de capacitación avanzada y actualización normativa.

Requerimientos:

Profesional en áreas económicas, financieras, administrativas, contables, mercadeo o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en ventas consultivas de productos financieros.

Habilidades: negociación de alto nivel, gestión estratégica de clientes, comunicación asertiva y fuerte orientación al logro.

Perfil: autonomía, liderazgo comercial, visión de largo plazo y capacidad de generar resultados medibles.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Cajero fin de semana temporal – Homecenter

Salario: A convenir

Este rol clave le permitirá ser parte de las operaciones, asegurando que cada transacción sea eficiente y satisfactoria para los clientes.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera cordial y eficiente.

Manejar la caja registradora y realizar transacciones de manera precisa.

Asegurar que el área de caja esté organizada y limpia.

Resolver dudas e inquietudes de los clientes sobre productos y servicios.

Colaborar con el equipo para mantener el flujo de clientes en la tienda.

Requerimientos:

Experiencia previa como cajero, asistente de caja o en roles similares.

Habilidad para manejar transacciones y uso de caja registradora.

Disponibilidad para trabajar fines de semana y en horarios rotativos.

Habilidades de servicio al cliente y comunicación efectiva.

Residir en Mosquera o en áreas cercanas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Supervisor de producción – Croydon

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000

Como parte de su equipo, su misión será garantizar que las operaciones diarias se ejecuten sin contratiempos, mientras contribuye a la mejora continua de los procesos productivos.

Responsabilidades:

Supervisar las operaciones diarias de producción para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.

Gestionar y liderar al equipo de producción para maximizar la eficiencia y el rendimiento.

Implementar mejoras continuas en los procesos de producción para aumentar la productividad.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad y calidad en la planta.

Coordinar con otros departamentos para garantizar un flujo de trabajo eficiente.

Requerimientos:

Título en Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia mínima de 2 años como supervisor de producción, jefe de producción o coordinador de producción.

Conocimientos sólidos en gestión de equipos y control de calidad.

Habilidad para implementar mejoras en los procesos productivos.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de farmacia ambulatoria – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de farmacia ambulatoria, desempeñará un papel esencial en el equipo de salud, garantizando que los pacientes reciban los medicamentos correctos a tiempo.

Responsabilidades:

Distribuir medicamentos de acuerdo con las prescripciones médicas.

Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks.

Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.

Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.

Requerimientos:

Título de técnico en servicios farmacéuticos o farmacia ambulatoria o similar.

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.

Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.

Horarios son turnos rotativos, es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gerente comercial banca empresas – Banco de Occidente

Salario: A convenir

Banco de Occidente busca individuos altamente motivados y experimentados que estén listos para liderar y desarrollar estrategias comerciales efectivas que impulsen el crecimiento de las operaciones bancarias empresariales.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector empresas.

Gestionar la relación con clientes corporativos clave.

Identificar oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes.

Supervisar el desempeño del equipo comercial.

Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas financieras o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en banca especialmente en cargos comerciales como gerente.

Sólida comprensión del sector empresarial y financiero.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión estratégica.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.