Este será el salario de un aprendiz del Sena en 2026: tenga en cuenta el porcentaje del mínimo que recibirá

Tenga en cuenta cuál será la remuneración.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 3:13 p. m.
Salario para aprendices del Sena en 2026
Salario para aprendices del Sena en 2026 Foto: SENA

En Colombia existe el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), una institución pública que ofrece formación profesional integral y gratuita a trabajadores, jóvenes y empresas, con una inversión orientada al desarrollo social y técnico con el fin de mejorar la productividad y la competitividad del país.

El Sena permite que miles de colombianos accedan a un trabajo formal. Una de las alternativas para insertarse en el mercado laboral es a través de una práctica profesional, mediante los denominados aprendices del Sena.

Para el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, es importante la formación en programas técnicos, ya que desempeña un papel fundamental para garantizar la eficacia, la eficiencia y la adaptabilidad de las personas en industrias en rápida evolución.
Tenga en cuenta los cambios en el salario para aprendices del Sena en 2026. Foto: Sena Regional Cauca

Estos aprendices pueden laborar por períodos de tiempo en empresas, lo que les permite desempeñar sus funciones y adquirir nuevas experiencias para su hoja de vida. A través del contrato de aprendizaje, pueden acceder a mejores condiciones laborales y salariales durante su etapa educativa.

Así funcionará el contrato de aprendizaje Sena en 2026

Tenga en cuenta que el contrato de aprendizaje se divide en dos fases, que se desarrollan desde el inicio de la vinculación del practicante hasta su último día de práctica. En la etapa lectiva, en la que se imparten clases teóricas, el practicante ganará el 75 % del salario mínimo, que para este año corresponde a $1.310.161.

De otro lado, la fase práctica permite que el estudiante reciba cerca del 100 % del salario mínimo legal vigente, que es actualmente de $1.746.882 en 2026.

Esto es lo que tendrá que ahorrar para acceder a una vivienda de interés social en 2026
Tenga en cuenta los cambios en el salario para aprendices del Sena en 2026. Foto: SENA

Es importante saber que los estudiantes podrán acceder a prestaciones sociales legales durante la época de práctica. También debe tenerse en cuenta que, con la reforma laboral, el salario cambió, ya que anteriormente los aprendices del Sena devengaban el 50 % del salario en la etapa lectiva.

Los grupos que recibirán el apoyo económico de Renta Ciudadana en 2026

Entre los cambios, también se precisa que deberán estar afiliados a salud y a riesgos laborales, además de realizar aportes a través de la planilla Pila desde el primer día de formación.

El cambio ahora permite que el contrato se reconozca como una relación que genera obligaciones mínimas para el empleador desde el día uno.

Este año, los ‘supertalentos’ Sena que competirán internacionalmente fueron escogidos en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Bolívar.
Tenga en cuenta los cambios en el salario para aprendices del Sena en 2026. Foto: Cortesía Sena

Noticias Destacadas