El año 2026 comienza con un ingreso extra para miles de hogares colombianos priorizados por el Gobierno, a través del programa social Renta Ciudadana, que entregará, en su ciclo correspondiente a enero, montos de hasta $550.000 pesos por familia.

Este subsidio forma parte de una política pública del Departamento de Prosperidad Social (DPS) que busca mitigar los efectos de la pobreza extrema y fortalecer la seguridad alimentaria entre los hogares más vulnerables del país.

Los beneficiarios de este ciclo están clasificados según la información registrada en el Sisbén IV, la base oficial de datos socioeconómicos que determina el nivel de vulnerabilidad de los hogares. En concreto, los grupos priorizados para recibir el pago de enero son:

Jóvenes recibirán buena plata en enero: estas son las fechas de Prosperidad Social

• Núcleos familiares en pobreza extrema (Grupo A): familias con necesidades críticas, incluidos niños menores de seis años o personas con discapacidad que requieran cuidado permanente.

• Hogares de vulnerabilidad moderada (Grupo B): aquellas familias cuya situación económica es precaria, aunque menos severa que en el grupo A (el monto que reciben puede variar con base en la composición familiar y la zona geográfica).

• Población indígena: familias registradas en la base de datos oficial que presentan condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

El aumento del monto hasta los $550.000 pesos responde a una actualización que busca compensar el impacto de la inflación sobre los precios de los bienes básicos y garantizar que las transferencias mantengan poder adquisitivo.

Esta decisión se enmarca dentro de la política de protección social que el Gobierno ha denominado “Hambre Cero”, orientada a asegurar ingresos que contribuyan a la alimentación y bienestar de las familias más necesitadas

El Banco Agrario de Colombia sigue siendo el operador principal del programa, responsable de garantizar que los recursos lleguen adecuadamente a los beneficiarios. Para este primer pago de 2026, la entidad ha dispuesto distintas opciones para facilitar el acceso al dinero:

Cambio importante que deben hacer personas con Sisbén para 2026: ojo porque pueden perder subsidios

• Depósito directo a cuentas bancarias: si el hogar beneficiario ya tiene una cuenta activa en el Banco Agrario, el monto se deposita directamente, y puede retirarse en cajeros automáticos de la red Servibanca.

• Puntos de pago autorizados: puntos autorizados como SuperGIROS o SuRed estarán disponibles, especialmente en municipios alejados, para facilitar el retiro sin grandes desplazamientos.

• Plataformas digitales: se ha promovido el uso de plataformas como BICO o Movii, que permiten el acceso a los recursos de forma más ágil a través del celular.

Las familias que sospechen ser beneficiarias deben verificar su estado en el portal oficial de Prosperidad Social, ingresando con su número de cédula y fecha de expedición para confirmar la disponibilidad del pago.

Una vez confirmado, el sistema indicará la modalidad de pago asignada y si ya se encuentra disponible para retiro o abono.

El primer pago de Renta Ciudadana en 2026 se realizará durante enero. Foto: Getty Images

Es habitual que el Banco Agrario envíe un mensaje de texto (SMS) al número de teléfono registrado por el beneficiario cuando el pago está disponible, aunque esta notificación es complementaria y no reemplaza la consulta oficial.

En caso de retirar el subsidio de forma presencial, es indispensable presentar la cédula de ciudadanía original en los puntos autorizados, ya sea en oficinas del banco o en corresponsales bancarios.

Colores, bordados indígenas y poder: ¿Qué comunica la imagen de la presidenta de México?

El DPS ha enfatizado la importancia de mantener actualizada la información del Sisbén IV, ya que los datos incorrectos o desactualizados como cambios de domicilio o en la composición del hogar pueden afectar el acceso al subsidio.

La entidad también recordó que el proceso es gratuito y que ningún intermediario debe solicitar dinero para “agilizar” o garantizar la inclusión en las listas de beneficiarios.