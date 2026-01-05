Renta ciudadana

Los grupos que recibirán el apoyo económico de Renta Ciudadana en 2026

El programa social entregará hasta $550.000 a hogares en pobreza extrema y moderada.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
5 de enero de 2026, 8:52 p. m.
El programa prioriza a familias en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad moderada.
El programa prioriza a familias en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad moderada. Foto: Getty Images

El año 2026 comienza con un ingreso extra para miles de hogares colombianos priorizados por el Gobierno, a través del programa social Renta Ciudadana, que entregará, en su ciclo correspondiente a enero, montos de hasta $550.000 pesos por familia.

Este subsidio forma parte de una política pública del Departamento de Prosperidad Social (DPS) que busca mitigar los efectos de la pobreza extrema y fortalecer la seguridad alimentaria entre los hogares más vulnerables del país.

Los beneficiarios de este ciclo están clasificados según la información registrada en el Sisbén IV, la base oficial de datos socioeconómicos que determina el nivel de vulnerabilidad de los hogares. En concreto, los grupos priorizados para recibir el pago de enero son:

Jóvenes recibirán buena plata en enero: estas son las fechas de Prosperidad Social

Núcleos familiares en pobreza extrema (Grupo A): familias con necesidades críticas, incluidos niños menores de seis años o personas con discapacidad que requieran cuidado permanente.

Macroeconomía

IPC 2026 en Colombia: así ha quedado en los últimos años el indicador clave para el bolsillo

Macroeconomía

¿A cómo está el dólar en Venezuela este lunes 5 de enero del 2026, tras la captura de Nicolás Maduro?

Macroeconomía

Dólar cerró en Colombia más barato: precio oficial del 5 de enero

Macroeconomía

Se conoce la millonaria cifra que ganaría el Gobierno tras vender sus acciones de Movistar: ¿Qué pasará con los usuarios?

Macroeconomía

Dólar amanece más caro en Colombia este 5 de enero: precio oficial de la divisa

Macroeconomía

Precios del petróleo se mueven a la baja tras intervención de EE. UU. en Venezuela

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: precio de este 5 de enero

Finanzas

Conozca por medio de este link si es beneficiario de pagos de más de 200.000 pesos en 2026

Consumo inteligente

Renta Ciudadana y Banco Agrario: los tres documentos que debe presentar para recibir el pago de $500.000

Consumo inteligente

Confirman consignación de ayuda económica a tres millones de cédulas en Colombia

Hogares de vulnerabilidad moderada (Grupo B): aquellas familias cuya situación económica es precaria, aunque menos severa que en el grupo A (el monto que reciben puede variar con base en la composición familiar y la zona geográfica).

Población indígena: familias registradas en la base de datos oficial que presentan condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

El aumento del monto hasta los $550.000 pesos responde a una actualización que busca compensar el impacto de la inflación sobre los precios de los bienes básicos y garantizar que las transferencias mantengan poder adquisitivo.

Esta decisión se enmarca dentro de la política de protección social que el Gobierno ha denominado “Hambre Cero”, orientada a asegurar ingresos que contribuyan a la alimentación y bienestar de las familias más necesitadas

El Banco Agrario de Colombia sigue siendo el operador principal del programa, responsable de garantizar que los recursos lleguen adecuadamente a los beneficiarios. Para este primer pago de 2026, la entidad ha dispuesto distintas opciones para facilitar el acceso al dinero:

Cambio importante que deben hacer personas con Sisbén para 2026: ojo porque pueden perder subsidios

Depósito directo a cuentas bancarias: si el hogar beneficiario ya tiene una cuenta activa en el Banco Agrario, el monto se deposita directamente, y puede retirarse en cajeros automáticos de la red Servibanca.

Puntos de pago autorizados: puntos autorizados como SuperGIROS o SuRed estarán disponibles, especialmente en municipios alejados, para facilitar el retiro sin grandes desplazamientos.

Plataformas digitales: se ha promovido el uso de plataformas como BICO o Movii, que permiten el acceso a los recursos de forma más ágil a través del celular.

Las familias que sospechen ser beneficiarias deben verificar su estado en el portal oficial de Prosperidad Social, ingresando con su número de cédula y fecha de expedición para confirmar la disponibilidad del pago.

Una vez confirmado, el sistema indicará la modalidad de pago asignada y si ya se encuentra disponible para retiro o abono.

Limitar el acceso al crédito obliga a priorizar necesidades reales sobre consumos innecesarios.
El primer pago de Renta Ciudadana en 2026 se realizará durante enero. Foto: Getty Images

Es habitual que el Banco Agrario envíe un mensaje de texto (SMS) al número de teléfono registrado por el beneficiario cuando el pago está disponible, aunque esta notificación es complementaria y no reemplaza la consulta oficial.

En caso de retirar el subsidio de forma presencial, es indispensable presentar la cédula de ciudadanía original en los puntos autorizados, ya sea en oficinas del banco o en corresponsales bancarios.

Colores, bordados indígenas y poder: ¿Qué comunica la imagen de la presidenta de México?

El DPS ha enfatizado la importancia de mantener actualizada la información del Sisbén IV, ya que los datos incorrectos o desactualizados como cambios de domicilio o en la composición del hogar pueden afectar el acceso al subsidio.

La entidad también recordó que el proceso es gratuito y que ningún intermediario debe solicitar dinero para “agilizar” o garantizar la inclusión en las listas de beneficiarios.

Más de Macroeconomía

Dinero / Billetes Colombia

Los grupos que recibirán el apoyo económico de Renta Ciudadana en 2026

INFLACIÓN

IPC 2026 en Colombia: así ha quedado en los últimos años el indicador clave para el bolsillo

En dólares, el salario mínimo de Venezuela es uno de lo más bajos de América Latina.

¿A cómo está el dólar en Venezuela este lunes 5 de enero del 2026, tras la captura de Nicolás Maduro?

Loss in American dollar. Red arrow graph is showing a drastic fall over American dollar background. Selective focus. Horizontal composition with copy space.

Dólar cerró en Colombia más barato: precio oficial del 5 de enero

Movistar

Se conoce la millonaria cifra que ganaría el Gobierno tras vender sus acciones de Movistar: ¿Qué pasará con los usuarios?

Dolar

Dólar amanece más caro en Colombia este 5 de enero: precio oficial de la divisa

Precios del Petróleo

Precios del petróleo se mueven a la baja tras intervención de EE. UU. en Venezuela

-

Dólar en casas de cambio: precio de este 5 de enero

trabajadores y reforma tributaria de Gustavo Petro

¿Pagará más en 2026? Tributarista explica los 10 nuevos impuestos, tras la emergencia económica de Petro. Revise si le aplica

Aunque el índice de Precios al Consumidor (IPC) final de 2024 se conocerá en los próximos días, las proyecciones para 2025 apuntan a una inflación por debajo del 4%.

Este es el dato financiero que marca los arriendos y avalúos catastrales, y que será divulgado en los próximos días

Noticias Destacadas