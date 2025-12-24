Economía

Cambio importante que deben hacer personas con Sisbén para 2026: ojo porque pueden perder subsidios

Tenga en cuenta el proceso y por qué debe hacerlo lo más pronto.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 6:28 p. m.
Esto es lo que dice el Sisbén sobre la actualización de datos.
Esto es lo que dice el Sisbén sobre la actualización de datos.

Los subsidios son un tipo de ayudas económicas o de beneficios que en la mayoría de ocasiones son otorgados por el Estado, además de entes privados como lo son las cajas de compensación y otras entidades, con el fin de reducir algunas desigualdades económicas y a la par facilitar el acceso de poblaciones vulnerables a derechos básicos, como lo es la educación, vivienda, salud, entre otros.

En Colombia, el Departamento de Prosperidad Social es el encargado de crear este tipo de programas que focalicen correctamente a los más desprotegidos y los ayude en medio de su situación, ya sea de pobreza moderada o extrema. Para focalizarlos existe algo denominado el Sisbén, Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.

Esta sede permite realizar la encuesta para ser incluido en el Sisbén.
Ojo con el proceso que debe hacer para 2026.

A través de una encuesta estandarizada, el mecanismo permite que se puedan clasificar a las personas y hogares dependiendo de sus condiciones socioeconómicas. Para cada año el programa se ajusta y es por ello que quienes pertenezcan a este registro deben estar atentos.

Uno de los cambios más importantes que deben realizar cada año es el de la actualización de sus datos, ya sea por cambio de lugar de residencia, variaciones en la situación laboral, ajuste de nuevos ingresos, entre otros aspectos, que impactan su estado en el registro.

Sisbén en Cartagena
Podría perder beneficios si no lo hace.

El procedimiento para actualizar los datos se puede hacer tanto de manera virtual como presencial, a través de los distintos canales del Sisbén en la web y de los puntos de atención que se encuentran en municipios.

Tenga en cuenta de que en caso de que no actualice sus datos y haga caso omiso a este proceso, puede perder los beneficios que otorga el DPS.

Es decir, si usted es beneficiario de subsidios, puede perderlos todos por no actualizar su información de manera correcta y a tiempo. Tenga en cuenta que el Sisbén actual clasifica la información en cuatro grupos y para ello, determina variables como condiciones de vivienda, acceso a servicios, entre otros.

Sisbén llevará sus servicios, personalmente, a algunos barrios de la ciudad.
Esto es lo que debe hacer con su información.

