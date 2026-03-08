Economía

Los nuevos cambios que hay en la clasificación del Sisbén en Bogotá: le contamos cómo puede actualizar su información

Esta es la razón de la situación que está afectando a muchos.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 1:59 p. m.
Son varios los cambios que llegan al Sisbén.
Son varios los cambios que llegan al Sisbén. Foto: Alcaldía de Cali

En Colombia existe el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, más conocido como Sisbén, y que es clave para millones de ciudadanos, que son incluidos en los programas sociales del Estado.

Dicho sistema es una herramienta de encuesta en Colombia, que clasifica a los hogares según su capacidad de ingresos y condiciones de vida, mediante grupos A, B, C, D. Su función principal es la de focalizar la inversión social y garantizar que las ayudas del Estado lleguen a las personas más vulnerables.

Sisbén en Cartagena
Si pertenece al Sisbén, este cambio le interesa. Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Durante los últimos días, miles de ciudadanos de Bogotá se han acercado a la Secretaría Distrital de Planeación, asegurando que han tenido cambios en la clasificación de algunos de los ciudadanos. La entidad aseguró que la razón principal de dichos cambios responde a la actualización masiva de registros administrativos realizada a nivel nacional por el Departamento Nacional de Planeación.

¿Tiene Sisbén A o B? Así puede acceder a consultas veterinarias gratuitas para su mascota

“Se entiende la preocupación que esta situación puede generar en muchos hogares. Es importante precisar que estos cambios obedecen a un proceso técnico y automático de actualización de datos, basado en información más reciente y precisa proveniente de diferentes fuentes oficiales”, precisa la entidad.

Aseguran que el equipo de la entidad continúa dispuesto a ofrecer asesoría y garantizar que la comunidad cuente con la información necesaria sobre este proceso.

Afiliados del Sisbén deberán pagar para mantener la atención médica.
Esto es lo que debe hacer si evidencia cambios. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Sisben)

Es importante tener en cuenta que el DNP, en el marco de la modernización del sistema de información socioeconómica del país, realiza procesos de actualización masiva de registros administrativos.

Subsidios en 2026: hogares deberán revisar su clasificación en el Sisbén para no perder las ayudas

“El cruce de registros administrativos es un mecanismo previsto dentro de la metodología del Sisbén IV, mediante el cual se contrasta la información reportada por los hogares con la información existente en bases de datos de otras entidades, nacionales y distritales; es automático y tiene como finalidad actualizar la clasificación cuando se identifican variaciones en los registros que pueden incidir en la medición de las condiciones socioeconómicas del hogar. Esto puede generar que, en algunos casos, la clasificación de un hogar cambie respecto a lo que estaba registrado antes”, indica la SDP.

Billetes de Colombia
Los pagos de distintos programas sociales en el país se determinan con base en los datos alojados en el Sisbén IV. Foto: Getty Images/iStockphoto

