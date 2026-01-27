¿Tiene Sisbén A o B? Así puede acceder a consultas veterinarias gratuitas para su mascota

Tener un animal de compañía es una responsabilidad que, en ocasiones, puede golpear el bolsillo ante emergencias o cuidados preventivos. Pensando en las familias más vulnerables, la Alcaldía de Cali, a través de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa), lanzó un salvavidas: servicios veterinarios de alta calidad totalmente gratuitos para quienes estén clasificados en los niveles A o B del Sisbén.

Un respiro para el bolsillo de los caleños

La iniciativa busca que la falta de recursos no sea un impedimento para el bienestar de perros y gatos en el Distrito. Según informó el portal oficial de la Alcaldía de Cali, el Centro de Bienestar Animal (CBA) ha dispuesto toda su capacidad instalada para atender a los animales de familias que más lo necesitan.

Este beneficio no se limita a una simple revisión. Miguel Ángel Burbano, líder de Servicios Veterinarios de la Uaepa, explicó que la oferta es integral: “En este caso, tienen acceso gratuito a consultas, cirugías y a toda la oferta que tenemos en la institución. Asimismo, aquellos ciudadanos que de pronto tengan una urgencia médica, que sea vital, también pueden acceder a nuestros servicios”.

¿Qué servicios incluye la atención gratuita?

Los procedimientos disponibles cubren las necesidades básicas y complejas de los peludos de la casa:

Consultas clínicas: Valoración general por profesionales.

Valoración general por profesionales. Cirugías especializadas: Procedimientos necesarios para salvar la vida del animal.

Procedimientos necesarios para salvar la vida del animal. Esterilización: Tanto en la sede física como en jornadas extramurales en barrios vulnerables.

Tanto en la sede física como en jornadas extramurales en barrios vulnerables. Urgencias vitales: Atención inmediata para casos donde la vida del animal corra peligro.

Requisitos y cómo agendar su cita

Para evitar intermediarios y garantizar que el beneficio llegue a quien realmente lo necesita, la Uaepa ha sido enfática en los canales de atención. El proceso es sencillo pero requiere de la honestidad del ciudadano.

El principal canal de contacto es la línea de WhatsApp 318 275 01 01. A través de este número, los tutores pueden seguir los pasos para programar la atención. Sin embargo, hay una advertencia clara: el trámite debe ser realizado directamente por el cuidador del animal.

“Es muy importante que el ciudadano que acceda al servicio sea el tutor o el cuidador del animal compañero, porque se presenta muchas veces que hay personas que suplantan la identificación de otra y acá nos damos cuenta”, advirtió Burbano, haciendo un llamado a la ética ciudadana para no quitarle el cupo a una familia que realmente se encuentre en situación de pobreza.

Ubicación y horarios

Los servicios se prestan principalmente en la sede del Centro de Bienestar Animal (CBA), ubicada en la carrera 56 # 7 oeste-315. Además, la Alcaldía continúa desplegando jornadas de esterilización en distintos sectores de Cali para aquellos que no pueden desplazarse hasta la sede principal.

Con esta medida, Cali se posiciona como una ciudad líder en políticas de protección animal, entendiendo que el bienestar de las mascotas está intrínsecamente ligado a la calidad de vida y la salud pública de sus habitantes.