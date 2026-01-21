4patas

El “Covid de los gatos”: virus felino pone en alerta a Colombia; se transmite por los zapatos y la ropa

Alerta mundial por virus mortal que ataca a los gatos: estos son los síntomas que debe vigilar de inmediato.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

21 de enero de 2026, 7:24 p. m.
Pánico por nuevo brote de virus letal para gatos
Pánico por nuevo brote de virus letal para gatos

Una emergencia sanitaria silenciosa ha puesto en jaque a los dueños de mascotas en todo el mundo. Veterinarios y autoridades de salud animal han emitido una alerta global ante el repunte agresivo de la panleucopenia felina, un virus altamente contagioso y letal que está afectando hogares incluso en gatos que nunca salen a la calle.

¿Qué es la panleucopenia felina y por qué es tan peligrosa?

La panleucopenia felina, también conocida como enteritis infecciosa felina, no es una enfermedad nueva, pero su reciente propagación en Estados Unidos y varios países de América Latina ha encendido las alarmas. Este virus es causado por un parvovirus genéticamente similar al que afecta a los perros, con una capacidad de resistencia aterradora: puede sobrevivir en el ambiente hasta un año, resistiendo a la mayoría de los desinfectantes comunes.

El impacto en el organismo del animal es devastador; el virus destruye células esenciales del sistema digestivo, los ganglios linfáticos y, lo más grave, la médula ósea. Esto provoca una caída drástica en los glóbulos blancos (leucopenia), dejando al gato sin defensas para luchar contra cualquier otra infección.

El “Covid de los gatos”: el riesgo está en su ropa y calzado

Lo que más preocupa a los especialistas es la forma de transmisión. No se requiere que su gato interactúe con otros animales para contagiarse. De acuerdo con varios medios, el virus es un “enemigo invisible” que viaja adherido a la ropa, el calzado y objetos cotidianos.

Debido a la necesidad de protocolos de desinfección extremos, algunos expertos ya la califican como el “Covid de los gatos”. Si usted camina por una zona donde un animal infectado estuvo, puede llevar el virus a su sala de estar sin saberlo, exponiendo a sus mascotas a un desenlace fatal en cuestión de días.

Síntomas de alerta: actúe antes de que sea tarde

La detección temprana es la única oportunidad de supervivencia, aunque la tasa de mortalidad sigue siendo alarmantemente alta. Según las fuentes médicas consultadas, estos son los síntomas que deben llevarlo de inmediato a urgencias veterinarias:

  • Fiebre alta persistente.
  • Vómitos frecuentes.
  • Diarrea severa (en muchos casos con presencia de sangre).
  • Deshidratación extrema (el gato se queda encorvado frente al plato de agua pero no bebe).
  • Apatía total y pérdida del apetito.

Los más vulnerables son los gatitos menores de seis meses y los gatos con sistemas inmunes comprometidos. En el caso de gatas gestantes, el virus es capaz de provocar abortos o daños neurológicos permanentes en las crías, como la ataxia (falta de coordinación motora).

¿Cómo proteger a su gato?

La vacunación es la herramienta más poderosa. Asegúrese de que el esquema de vacunación de su mascota esté al día. Además, se recomienda implementar protocolos de limpieza similares a los de la pandemia de 2020: dejar los zapatos fuera de casa, lavarse las manos al llegar y desinfectar superficies con productos específicos recomendados por su veterinario de confianza.

En un mundo donde nuestras mascotas son parte esencial de nuestra cultura y bienestar emocional, la prevención no es opcional. La panleucopenia felina no perdona descuidos.

