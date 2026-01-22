El milagro de Boro: rescatan con vida al perro que sobrevivió cinco días tras el trágico accidente de tren en Adamuz

España entera contiene el aliento, pero esta vez de alivio. Tras cinco jornadas de búsqueda desesperada entre la maleza y el trauma de un descarrilamiento, Boro, el perro que se convirtió en el símbolo de esperanza tras el accidente ferroviario de Adamuz, fue rescatado con vida. El pequeño can se encuentra en los brazos de su dueña, Ana García Aranda, en un reencuentro que inundó las redes sociales de lágrimas y mensajes de apoyo.

Un drama familiar que conmovió al país

La tragedia de Adamuz no solo dejó hierros retorcidos y heridos; dejó historias humanas desgarradoras. Ana García Aranda, de 26 años, viajaba en el convoy junto a su hermana Raquel —quien se encuentra embarazada—, el novio de esta y su fiel compañero, Boro. Según relató Ana, el momento del impacto fue una escena de terror: “El tren empezó a ir muy rápido, a moverse mucho y a inclinarse… Había chillidos, sangre y cosas muy desagradables”.

En medio del caos, la prioridad de Raquel fue proteger la vida que lleva en su vientre y a su mascota. “Creo que mi hermana se dio un golpe en la cara tratando de proteger a Boro. Perdió la conciencia”, recordó Ana con dolor. Mientras Raquel era trasladada de urgencia a la UCI, donde aún permanece en estado crítico, Boro, asustado por el estruendo y la oscuridad, escapó del lugar del siniestro.

“Si no puedo hacer nada por ella, quiero encontrarlo a él”

Para Ana, la búsqueda de Boro no era una simple misión de rescate animal; era un acto de supervivencia emocional. En declaraciones recogidas por medios españoles, la joven confesó que encontrar al perro era su única forma de lidiar con la impotencia de ver a su hermana gravemente herida. “Si por ahora no podía hacer nada para mi hermana, por lo menos necesitaba intentar rescatar a su perro. Es parte de su familia”, afirmó.

La movilización fue inmediata. Equipos de bomberos forestales del Ema Infoca, agentes medioambientales, voluntarios de la asociación Tribu Animalistaubuntu y colectivos como el partido PACMA se unieron en un dispositivo sin precedentes. El perro fue avistado en varias ocasiones, pero el trauma del accidente lo mantenía en un estado de pánico que lo hacía huir de cualquier contacto humano.

El rescate: una luz al fondo del túnel

La angustia alcanzó su punto máximo la noche del miércoles, cuando PACMA informó a través de un vídeo que, pese a los esfuerzos, no habían logrado atraparlo. Sin embargo, esta mañana a las 10:30, el milagro se hizo realidad.

Un grupo de bomberos forestales localizó a Boro y logró ponerlo a salvo. Las imágenes publicadas en redes sociales muestran a un Boro todavía asustado, pero finalmente seguro, fundiéndose en un abrazo con Ana que simboliza la victoria de la perseverancia sobre la tragedia.

Un grupo de bomberos forestales de Ema Infoca acaba de publicar en redes sociales las fotos que toda España estaba esperando. El pequeño Boro, todavía asustado, se encuentra por fin en los brazos de su dueña.

Solidaridad en tiempos de crisis

El caso de Boro trascendió las fronteras de Córdoba, al convertirse en un fenómeno de solidaridad en España y Latinoamérica. El Partido Animalista (PACMA) llegó incluso a solicitar formalmente al Ministerio del Interior un permiso excepcional para acceder al área restringida del siniestro, lo que demuestra que la sensibilidad por el bienestar animal es un pilar fundamental en la sociedad actual.

Hoy, mientras Raquel lucha por su recuperación en el hospital, la noticia del regreso de Boro llega como un bálsamo necesario para la familia García Aranda. Es, sin duda, la luz al fondo del túnel que Ana tanto necesitaba.