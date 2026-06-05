¿Tiene un gato gris en casa? Científicos revelan la verdad detrás de su color

Los gatos grises son considerados por muchas personas como una de las variedades más elegantes y llamativas. Su pelaje uniforme y sus tonos plateados suelen llamar la atención de los amantes de las mascotas, sobre todo de los gatos.

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Sin embargo, una explicación científica está cambiando la manera en que se entiende este característico color.

Especialistas en genética felina aseguran que los gatos que comúnmente son identificados como grises en realidad no poseen un color gris natural.

Según los expertos, estos animales son genéticamente negros, pero una particular variación hereditaria modifica la intensidad de la pigmentación de su pelaje, generando el aspecto gris que todos reconocen.

Gato gris juguetón con juguete en la alfombra Foto: Getty Images

La clave se encuentra en un gen conocido como gen de dilución. Este mecanismo actúa reduciendo la concentración del pigmento responsable de los tonos oscuros en el pelo del animal.

Como resultado, el negro intenso pierde fuerza y se transforma en una tonalidad grisácea que puede variar desde tonos claros hasta colores más cercanos al azul.

Los investigadores explican que este fenómeno no implica que el gato haya cambiado de color con el tiempo ni que su pelaje se haya deteriorado. En realidad, se trata de una característica genética presente desde el nacimiento. El término “desteñido”, utilizado en algunas explicaciones populares, busca mostrar claramente el efecto que produce esta modificación genética sobre el color original.

Viven en Inglaterra y tienen más de 38.000 seguidores. Foto: Xafi y Auri

La genética del pelaje felino es mucho más compleja de lo que parece. Además del gen de dilución, existen otros factores hereditarios que determinan patrones, manchas y combinaciones de colores.

La interacción entre distintos genes es la responsable de la enorme diversidad de apariencias que pueden encontrarse entre los gatos domésticos.

Los expertos señalan que el color del pelaje no influye directamente en la personalidad, inteligencia o comportamiento de los animales.

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Sin embargo, durante años han existido creencias populares que atribuyen estas características a gatos de ciertos colores. La ciencia sostiene que estas asociaciones carecen de evidencia sólida y que cada animal desarrolla rasgos propios independientemente de su apariencia.

El hallazgo ha despertado gran curiosidad entre los dueños y amantes de los gatos, quienes descubren que detrás de un simple color existe un proceso complejo, natural y biológico. Lo que parece un detalle estético es, en realidad, el resultado de millones de años de evolución y transmisión genética.