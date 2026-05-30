Veterinarios lo advierten: dejar que un gato salga solo a la calle reduce su esperanza de vida a 7 años

Los gatos son mascotas que requieren de cuidados especiales y, si se decide tener uno en casa, se le debe brindar todo el acompañamiento y cuidado para que conserve una buena condición de salud.

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Uno de los aspectos a los que se debe prestar mucha atención si se quiere que el animal se mantenga saludable es no dejarlo salir solo a la calle. De acuerdo con los análisis científicos y especialistas, los peludos felinos que mantienen en el exterior y expuestos reducen considerablemente su tiempo o esperanza de vida.

La American Animal Hospital Association y diversas asociaciones veterinarias advierten que los felinos con acceso libre a la calle están más expuestos a atropellos, peleas con otros gatos, con perros y otros animales, intoxicaciones y contagio de enfermedades infecciosas.

Los gatos se exponen a muchos peligros en la calle. Foto: Getty Images

Una investigación publicada en la revista Animals, basada en el análisis de más de 3.000 necropsias veterinarias realizadas entre 1989 y 2019, concluyó que los felinos que vivían exclusivamente en el exterior tenían una esperanza de vida notablemente más corta que aquellos que permanecían dentro de casa o combinaban espacios interiores y exteriores.

En uno de sus videos, el veterinario Carlos Gutiérrez explicó que los estudios concluyen que los gatos de interior suelen vivir alrededor de 15 años, mientras que los que pasan la mayor parte del tiempo afuera alcanzan, en promedio, cerca de 7 años.

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El especialista también advirtió que muchas personas tienden a romantizar la libertad de los gatos, sin tener en cuenta que el entorno exterior aumenta considerablemente los riesgos.

Grandes riesgos

Las razones de estos análisis son diversas y tienen que ver con seguridad, salud y bienestar. En la calle, los michis se exponen a ser atropellados por vehículos, quedar atrapados en cercas o sufrir lesiones al intentar escapar de perros u otros animales.

De igual forma, al estar en contacto con otros animales o con el ambiente exterior, los gatos pueden contraer virus, bacterias, pulgas, garrapatas o parásitos intestinales que afectan su salud.

Los gatos con buena salud pueden durar hasta 20 años. Foto: x

A esto se suma que pueden enfrentarse a otros gatos u otros animales, lo que puede provocar heridas, infecciones o estrés constante y, como si esto fuera poco, corren mayor riesgo de perderse o ser robados.

¿Cuántos años vive un gato?

El portal especializado Tienda Animal indica que la media de vida de un gato en casa suele ser entre 14 y 16 años. A veces, incluso, llega a los 18 o 20 años si come bien, va al veterinario y tiene una vida tranquila.

Los expertos aseguran que para ayudar a alargar la vida de estos animales son clave los temas de vacunas y revisiones periódicas. Llevar al gato al veterinario al menos una vez al año es fundamental, incluso si parece estar sano. Las revisiones detectan enfermedades silenciosas como la insuficiencia renal crónica o la diabetes, comunes en gatos mayores. También es importante mantener al día el calendario de vacunas felinas y desparasitaciones internas y externas.