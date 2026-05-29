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Paso a paso para limpiar las patas de su perro después del parque: lo que nunca debe usar y lo que sí funciona

Hay un truco infalible para los perros que no se dejan y hacen que esto sea complicado.

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Redacción 4 Patas
29 de mayo de 2026 a las 7:15 a. m.
Limpiar las patas de los perros es necesario tras cada salida al parque.
Limpiar las patas de los perros es necesario tras cada salida al parque. Foto: Getty Images

Sacar a los perros al parque es algo que disfrutan tanto los animales como los dueños de los mismos, pero las patas de los caninos traen del exterior suciedad y por eso existe una necesidad grande de limpiarlas justo al entrar al hogar.

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Barro, bacterias, hongos, parásitos, residuos de asfalto y hasta pesticidas pueden quedarse pegados en las almohadillas y entre los dedos, y si no se limpian bien, terminan dentro del hogar, sobre los muebles, las alfombras y la cama.

Limpiar las patas del perro después del paseo es fundamental no solo por higiene, sino también para evitar enfermedades, alergias y la acumulación de suciedad dentro del hogar.

Además, al hacerlo, es posible observar si el animal se ha enterrado algo, si tiene una herida o si cojea, para así poder actuar a tiempo. Este simple acto puede prevenir problemas de salud más serios en los animales.

La importancia de limpiar las patas de los perros después de pasear.
La importancia de limpiar las patas de los perros después de pasear. Foto: Getty Images

¿Cómo limpiar las patas de los perros?

Lo ideal es pedirle al perro que se siente, tomar su pata con suavidad y, con una toallita, ir limpiando poco a poco las almohadillas, los dedos, su parte interna y las uñas.

Si el animal regresa muy sucio, la opción más completa es un baño de patas.

Para esto se debe llenar un recipiente con agua a una altura que cubra las almohadillas, agregar unas gotas de champú para perros, meter las patas, dejarlas unos minutos, frotar suavemente, enjuagar y secar con una toalla de manera delicada.

Es muy importante conocer que a toda costa hay que evitar el uso de cloro, toallitas de Clorox o Lysol.

¿Cada cuánto es adecuado limpiar las patas de los perros?
¿Cada cuánto es adecuado limpiar las patas de los perros? Foto: Getty Images

Si se quiere desinfectar, lo recomendable es usar un antiséptico adecuado para mascotas, y luego secar muy bien las patas, ya que si quedan húmedas pueden favorecerse infecciones por hongos y bacterias.

La frecuencia con la que se debe hacer esto varía. Una limpieza ligera con toallitas o paño húmedo puede hacerse después de casi cualquier salida.

Una limpieza más profunda con agua, jabón suave y secado completo conviene hacerla en días de lluvia, barro o campo.

Aunque no se haga una limpieza profunda todos los días, revisar las patas a diario ayuda a detectar cualquier problema a tiempo.

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Hacer esto también ayuda a buscar heridas, grietas, incomodidad o garrapatas, además de evitar daños en muebles y alfombras.

Esto puede no ser sencillo siempre, pues hay perros que no se dejan, y para estos casos, usar juguetes interactivos o premios mientras se hace la limpieza puede hacer más fácil el proceso, convirtiendo este momento en algo positivo para el animal.

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