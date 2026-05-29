Paso a paso para limpiar las patas de su perro después del parque: lo que nunca debe usar y lo que sí funciona

Sacar a los perros al parque es algo que disfrutan tanto los animales como los dueños de los mismos, pero las patas de los caninos traen del exterior suciedad y por eso existe una necesidad grande de limpiarlas justo al entrar al hogar.

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Barro, bacterias, hongos, parásitos, residuos de asfalto y hasta pesticidas pueden quedarse pegados en las almohadillas y entre los dedos, y si no se limpian bien, terminan dentro del hogar, sobre los muebles, las alfombras y la cama.

Limpiar las patas del perro después del paseo es fundamental no solo por higiene, sino también para evitar enfermedades, alergias y la acumulación de suciedad dentro del hogar.

Además, al hacerlo, es posible observar si el animal se ha enterrado algo, si tiene una herida o si cojea, para así poder actuar a tiempo. Este simple acto puede prevenir problemas de salud más serios en los animales.

La importancia de limpiar las patas de los perros después de pasear. Foto: Getty Images

¿Cómo limpiar las patas de los perros?

Lo ideal es pedirle al perro que se siente, tomar su pata con suavidad y, con una toallita, ir limpiando poco a poco las almohadillas, los dedos, su parte interna y las uñas.

Si el animal regresa muy sucio, la opción más completa es un baño de patas.

Para esto se debe llenar un recipiente con agua a una altura que cubra las almohadillas, agregar unas gotas de champú para perros, meter las patas, dejarlas unos minutos, frotar suavemente, enjuagar y secar con una toalla de manera delicada.

Es muy importante conocer que a toda costa hay que evitar el uso de cloro, toallitas de Clorox o Lysol.

¿Cada cuánto es adecuado limpiar las patas de los perros? Foto: Getty Images

Si se quiere desinfectar, lo recomendable es usar un antiséptico adecuado para mascotas, y luego secar muy bien las patas, ya que si quedan húmedas pueden favorecerse infecciones por hongos y bacterias.

La frecuencia con la que se debe hacer esto varía. Una limpieza ligera con toallitas o paño húmedo puede hacerse después de casi cualquier salida.

Una limpieza más profunda con agua, jabón suave y secado completo conviene hacerla en días de lluvia, barro o campo.

Aunque no se haga una limpieza profunda todos los días, revisar las patas a diario ayuda a detectar cualquier problema a tiempo.

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Hacer esto también ayuda a buscar heridas, grietas, incomodidad o garrapatas, además de evitar daños en muebles y alfombras.

Esto puede no ser sencillo siempre, pues hay perros que no se dejan, y para estos casos, usar juguetes interactivos o premios mientras se hace la limpieza puede hacer más fácil el proceso, convirtiendo este momento en algo positivo para el animal.