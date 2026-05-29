La triste historia de Júpiter, el perro de 10 años que fue abandonado por tener cáncer; familia lo dejó tirado y lo negó

Júpiter es un perro que pasó una década entera al lado de una familia, creyendo que ese era su lugar en el mundo. Sin embargo, lastimosamente, la familia estuvo a su lado únicamente mientras estuvo sano, pero cuando llegó la enfermedad, llegó también el abandono.

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En Júpiter, un tumor empezó a crecer en su cuerpo y, a pesar del evidente dolor y del deterioro físico que enfrentaba, el perro nunca recibió atención veterinaria ni tratamiento oportuno.

La enfermedad avanzó lentamente mientras el animal aguantaba un gran sufrimiento en silencio, pues nadie lo llevó al veterinario, nadie buscó una solución, simplemente lo dejaron deteriorarse.

En lugar de asumir su cuidado, quienes habían sido su familia decidieron abandonarlo.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la Fundación Kenovy Colombia, se dio a conocer la historia de este perro como si estuviera contada por él mismo.

la batalla de Júpiter, el perro abandonado en una veterinaria que hoy lucha contra el cáncer Foto: x

“Hola, soy Júpiter. Durante 10 años tuve una familia, o al menos eso creía yo. Cuando apareció el tumor en mi cuerpo, nadie me llevó al veterinario. Nadie hizo nada. Pasé mucho tiempo soportando dolor, creciendo con una masa en mi cuerpo mientras mi vida poco a poco se apagaba, hasta que un día decidieroen deshacerse de mí”, se lee.

El perro fue reportado como un animal de calle negando cualquier vínculo con él. Luego, fue dejado en una veterinaria, enfermo y solo, esperando a personas que nunca regresaron.

“Me reportaron como si fuera un perro de calle. Negaron que yo hubiera sido parte de su hogar. Negaron 10 años de amor, de lealtad y de compañía. Y como si eso no fuera suficiente, me dejaron abandonado en una veterinaria, solo, enfermo, esperando a alguien que jamás volvió”, agregaron.

En medio de ese abandono apareció quien sí decidió hacerse responsable. La Fundación Kenovy Colombia asumió su caso y brindarle la atención que necesitaba.

La fundación gestionó su tratamiento, acompañó su recuperación y luchó por devolverle calidad de vida. Personas que no lo conocían hicieron lo que su propia familia no quiso hacer.

“La Fundación fue quien asumió mi caso, quien luchó para operarme, quien limpió mis heridas y quien me enseñó que todavía existían humanos buenos. Hace un año retiraron aquel tumor que estuvo consumiendo mi cuerpo durante tanto tiempo. Y aunque hoy nuevamente el cáncer regresó, yo sigo aquí, sigo luchando, sigo viviendo, sigo agradeciendo cada caricia y cada día que me permiten despertar", contaron.

Hace un año, Júpiter fue sometido a una cirugía en la que lograron retirarle el tumor que durante tanto tiempo afectó su cuerpo.

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La historia, sin embargo, aún no termina. Aunque actualmente el cáncer regresó, el peludo continúa luchando y recibiendo el cuidado y el amor de quienes decidieron no abandonarlo.

Desde la Fundación Kenovy Colombia señalan que historias como la de Júpiter reflejan una realidad frecuente: muchos animales son amados mientras permanecen sanos, pero son abandonados cuando enfrentan enfermedades o requieren cuidados especiales.