4 Patas

La historia de Bella, una noble perrita que fue abandonada en un caño y aún sueña con un hogar para pasar sus mejores años

La perrita fue hallada en grave estado de desnutrición y deshidratación, con dolor generalizado y un evidente temor al contacto humano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

28 de enero de 2026, 5:34 p. m.
Bella logró estabilizarse y comenzar su proceso de recuperación
Bella logró estabilizarse y comenzar su proceso de recuperación Foto: Suministrada a Semana

El abandono animal continúa siendo una problemática alarmante, y los perros adultos suelen ser quienes más sufren sus consecuencias. Bella es un claro reflejo de esta realidad. Fue encontrada abandonada en un caño del sector de Kennedy, detrás de un conjunto residencial, en una zona boscosa.

Su rescate ocurrió de manera fortuita, cuando una persona que paseaba a sus propios perros notó que ladraban de forma insistente. Al seguir el sonido, encontró a la perrita tirada, en evidente estado de vulnerabilidad y abandono.

Asesinaron a Orelha, un perrito callejero que recibió brutales heridas, y su caso inició una campaña de “justicia” en redes

“Bellita”, como la llama su rescatista Paula Parra, presentaba una herida abierta en una de sus patas, según relató en diálogo con SEMANA. Tras la evaluación veterinaria, se descartó que hubiera sido atropellada o atacada por otro animal, ya que no presentaba raspones ni señales de mordeduras.

Según el profesional, el corte era demasiado limpio, lo que sugería que había sido causado intencionalmente, arrancándole parte de la piel.

4 Patas

Adopción de gatos en Bogotá: guía completa con horario y requisitos para 2026

4 Patas

Asesinaron a Orelha, un perrito callejero que recibió brutales heridas, y su caso inició una campaña de “justicia” en redes

4 Patas

Realizarán jornada de esterilización clínica para animales con condiciones especiales en Bogotá

4 Patas

Indignante, estos son los detalles de los animales silvestres rescatados en Bogotá: eran tenidos como mascotas

4 Patas

¿Tiene Sisbén A o B? Así puede acceder a consultas veterinarias gratuitas para su mascota

4 Patas

El trabajo perfecto para los amantes de los animales sí existe: en Italia lanzan una oferta laboral irresistible

4 Patas

Medellín abre iniciativa que busca la adopción de animales mayores: 349 “viejitos” de La Perla buscan un hogar definitivo

4 Patas

La desgarradora carta con la que abandonaron a dos perritos en una veterinaria: “Les ruego y les suplico”

Perros

Diciembre, el mes de mayor abandono y maltrato de animales de compañía

Gente

Jhon Alex Castaño y la historia viral de Dino, el perrito que terminó adoptando: “Tengo 14 perros”

Ese mismo día fue llevada de urgencia al veterinario y quedó hospitalizada. En total, permaneció internada alrededor de cinco días, luego de ser sometida a una cirugía, y al momento del testimonio habían pasado aproximadamente siete días desde su rescate. Gracias a la atención médica oportuna, Bella logró estabilizarse y comenzar su proceso de recuperación.

La perrita fue rescatada en condiciones críticas: débil y deshidratada.
La perrita fue rescatada en condiciones críticas: débil y deshidratada. Foto: Suministrada a Semana

“Yo pensé que el día que la llevé a la veterinaria ya no iba a lograrlo. Se acostó en la camilla y no volvió a reaccionar. Estaba totalmente deshidratada. Ella llegó muy hinchada como de la parte de las costillitas. Al principio creímos que podía tratarse de un problema abdominal, pero el veterinario nos explicó que no era el abdomen, sino un dolor generalizado en todo el cuerpo. Por eso creemos que pudo haber sido golpeada, ya fuera con patadas o con un palo, aunque no lo sabemos con certeza. Los primeros días fueron terribles; sinceramente pensé que no iba a sobrevivir”, relató su rescatista a este medio de comunicación.

"Los primeros días fueron terribles; sinceramente pensé que no iba a sobrevivir", según la rescatista.
"Los primeros días fueron terribles; sinceramente pensé que no iba a sobrevivir", según la rescatista. Foto: Suministrada a Semana

A Bella se le practicaron todos los exámenes médicos necesarios, los cuales revelaron que presenta anemia leve, actualmente en tratamiento, sin que se detectaran otras afecciones graves. No tiene problemas renales ni complicaciones internas adicionales.

De acuerdo con el relato de su rescatista, Bella tiene alrededor de 10 años y es una perrita extremadamente temerosa, tanto con las personas como con otros perros, lo que sugiere un historial de maltrato.

Actualmente, su estado de salud es estable y su principal necesidad es encontrar un hogar paciente y amoroso que la acompañe en su proceso de rehabilitación.
Actualmente, su estado de salud es estable y su principal necesidad es encontrar un hogar paciente y amoroso que la acompañe en su proceso de rehabilitación. Foto: Suministrada a Semana

Reacciona con miedo ante movimientos bruscos y, durante sus primeros días, incluso se orinaba del susto. Sin embargo, con cuidados constantes, medicación, vitaminas y una alimentación adecuada, ha mostrado avances significativos: recientemente comenzó a mover la cola, relata Paula.

Actualmente, su estado de salud es estable y su principal necesidad es encontrar un hogar paciente y amoroso que la acompañe en su proceso de rehabilitación. Aunque Bella ya está lista para dar el siguiente paso y tener un hogar definitivo donde pueda pasar sus mejores años de vida, las personas interesadas en ayudar con su recuperación también pueden hacerlo comunicándose al 315 285 4716.

Más de 4 Patas

Bella logró estabilizarse y comenzar su proceso de recuperación.

La historia de Bella, una noble perrita que fue abandonada en un caño y aún sueña con un hogar para pasar sus mejores años

Gatitos en una jaula en un refugio de animales.

Adopción de gatos en Bogotá: guía completa con horario y requisitos para 2026

La violencia contra un perro callejero encendió alertas sobre crueldad animal y responsabilidad de menores.

Asesinaron a Orelha, un perrito callejero que recibió brutales heridas, y su caso inició una campaña de “justicia” en redes

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal habilitó 2.200 turnos para esterilización de animales de compañía en Bogotá.

Realizarán jornada de esterilización clínica para animales con condiciones especiales en Bogotá

Los operativos fueron en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.

Indignante, estos son los detalles de los animales silvestres rescatados en Bogotá: eran tenidos como mascotas

el beneficio gratuito al que pocos saben que pueden acceder con el Sisbén

¿Tiene Sisbén A o B? Así puede acceder a consultas veterinarias gratuitas para su mascota

Cuidado de mascotas

El trabajo perfecto para los amantes de los animales sí existe: en Italia lanzan una oferta laboral irresistible

Medellín lanzó una estrategia para visibilizar a los animales mayores que suelen quedar relegados en los procesos de adopción.

Medellín abre iniciativa que busca la adopción de animales mayores: 349 “viejitos” de La Perla buscan un hogar definitivo

Esta historia se conoció en redes sociales.

La desgarradora carta con la que abandonaron a dos perritos en una veterinaria: “Les ruego y les suplico”

La separación ocurrió cuando la salud de un adulto mayor ya no le permitió seguir en casa.

Gatito busca hogar tras quedar abandonado luego de que su dueño fuera internado en un asilo: “la vejez los separó”

Noticias Destacadas