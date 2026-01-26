4 Patas

La desgarradora carta con la que abandonaron a dos perritos en una veterinaria: “Les ruego y les suplico”

La persona que los dejó abandonados reveló que estos animalitos serían madre e hijo.

27 de enero de 2026, 1:18 a. m.
Esta historia se conoció en redes sociales. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Iris Flores

Los animales se han vuelto cada vez más un apoyo emocional para los humanos en su vida cotidiana, así como también en los hogares de miles de familias, donde la mayoría de los ciudadanos tiene a perros o gatos como mascotas.

Sin embargo, hay situaciones en las que los dueños de estos animales enfrentan inconvenientes o incidentes en los que manifiestan que no podrán seguir manteniéndolos.

Así fue el caso de dos perritos en el estado de Nuevo León en México, donde se conoció que fueron abandonados en una veterinaria por parte de una persona, quien junto a ellos dejó una emotiva carta.

Perdón por lo que estoy haciendo, pero no tengo casa ni dinero y me acaban de correr de mi trabajo. Perdí todo y mis perros son lo más valioso que yo tengo; acabo de dejar a perritos en otra veterinaria y estos dos aquí”, dice inicialmente el escrito.

La persona que los dejó abandonados reveló que estos animalitos serían madre e hijo y dejó al descubierto su preocupante situación económica por la que no puede hacerse cargo de ellos.

Les ruego y les suplico que no los echen a la calle. Ellos 2 son madre e hijo, y la mamá acaba de entrar en celo. Yo los iba a esterilizar, pero ya no tengo ni para comer”, se lee en la carta.

Esta desgarradora historia se hizo viral en redes sociales y aparentemente habría ocurrido a mediados del año 2025, y quienes recibieron a estos animalitos les estaban buscando un hogar temporal.

“En este momento voy a pedir limosna para tomar un autobús e irme a trabajar a la Ciudad de México. La mamá tiene 2 años o menos y el bebé tiene 5 meses y medio. Dios me perdone y a ustedes les dé bendiciones por ayudarme. Gracias”, puntualiza el escrito.

