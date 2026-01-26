4 Patas

Gatito busca hogar tras quedar abandonado luego de que su dueño fuera internado en un asilo: “la vejez los separó”

La historia de un gato adulto que quedó solo ha despertado mensajes de apoyo en redes sociales.

Redacción 4 Patas
26 de enero de 2026, 9:30 p. m.
Un felino de 13 años espera una nueva oportunidad luego de perder a su cuidador de toda la vida.
Un felino de 13 años espera una nueva oportunidad luego de perder a su cuidador de toda la vida.

Una historia de compañía silenciosa y lealtad incondicional ha comenzado a circular en redes sociales y ha conmovido a cientos de personas.

Se trata de un gato adulto que quedó solo luego de que su cuidador de toda la vida fuera trasladado a un hogar para adultos mayores debido a problemas de memoria, una separación que marcó el final de años de convivencia.

Una vida compartida que terminó en soledad

Desde el 20 de enero de 2026, la situación de este felino de aproximadamente 13 años ha sido difundida por usuarios de Facebook a través del grupo Comunidad Gatuna Medellín. Allí Paula Guzmán dio a conocer que el animal pasó gran parte de su vida junto a Humberto, un hombre mayor con quien construyó un vínculo basado en el cuidado mutuo y la rutina diaria; ahora, el felino permanece en una casa ubicada en el sector de Manrique.

“Hoy el gatico se encuentra solo, sin quien abrace su viejo cuerpo, sin quien acaricie su viejo pelaje, pues su amo fue llevado a un ASILO por pérdida de memoria”, comenta Maria Nubia Velez Sánchez, en una publicación del grupo Comunidad Gatuna Medellín.

Aunque no está abandonado por completo, el gato enfrenta la mayor parte del tiempo en soledad.
La falta de atención diaria contrasta con la ayuda ocasional que recibe de una persona solidaria. Foto: @comunidadgatunamedellin

Con el deterioro de la salud del adulto mayor y su posterior ingreso a un centro especializado, el gato quedó sin la presencia que lo acompañó durante años. Actualmente permanece solo, sin los gestos cotidianos de afecto a los que estaba acostumbrado, aunque una persona solidaria se acerca ocasionalmente para llevarle alimento y verificar su estado.

La historia de un perrito abandonado con una profunda herida en el cuello; una mujer de 60 años estaría implicada

Buscan una familia para acompañarlo hasta el final

Quienes han seguido de cerca el caso aseguran que se trata de un animal tranquilo, dócil y muy afectuoso, indican que nunca ha vivido en la calle ni está habituado a deambular fuera del hogar, por lo que se recomienda que su eventual adoptante cuente con protecciones como mallas en ventanas o balcones, o esté dispuesto a instalarlas.

El llamado está dirigido a personas dispuestas a acompañarlo en esta etapa de su vida.
La difusión en redes apunta a encontrar adoptantes comprometidos con su bienestar. Foto: @comunidadgatunamedellin - Maria Nubia Velez Sanchez

El objetivo de la difusión es encontrar una familia responsable que pueda brindarle estabilidad, atención y compañía en esta etapa de su vida.

Las personas interesadas en conocer más detalles o en ofrecerle un hogar pueden comunicarse al 300 464 0258, número habilitado para recibir información y coordinar el proceso.

