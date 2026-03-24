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Habrá nueva jornada de adopción animal en Bogotá: lugar y hora

Las autoridades dieron a conocer una serie de recomendaciones para este evento.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

24 de marzo de 2026, 5:06 p. m.
La adopción se desarrolla bajo el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
La adopción se desarrolla bajo el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Foto: IDPYBA

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invitó a la ciudadanía a participar de una nueva jornada de adopción de perros y gatos en la ciudad de Bogotá.

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El evento se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo de 2026, en el Centro Comercial Unicentro, en las entradas 5 y 6, desde las 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

“El IDPYBA promueve la adopción responsable en Bogotá. Por lo tanto, ofrecerá acompañamiento a los participantes para brindarles orientación sobre el animal más apto para recibirlo en su hogar. Podrás conocer las historias de estos animales que fueron rescatados por casos de maltrato, o asistidos por la entidad al ser recibidos en el programa de urgencias veterinarias”, dice el instituto.

Tener en cuenta estos requisitos para adoptar perros y gatos en Bogotá con el IDPYBA

  1. Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión, pues adoptar es un compromiso para toda la vida. Es fundamental contar con tiempo, recursos, amor, paciencia y mucha responsabilidad para acompañar el proceso de adaptación del nuevo integrante del hogar.
  2. La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía.
  3. Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, para participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones a nivel comportamental.
  4. En caso de adoptar un gato, lleva el guacal o morral especial; no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados.
  5. En caso de adoptar un perro, lleva consigo correa y pechera y, si es un animal de manejo especial, necesitarás un bozal y tener experiencia en su cuidado.