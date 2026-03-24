Habrá nueva jornada de adopción animal en Bogotá: lugar y hora

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invitó a la ciudadanía a participar de una nueva jornada de adopción de perros y gatos en la ciudad de Bogotá.
El evento se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo de 2026, en el Centro Comercial Unicentro, en las entradas 5 y 6, desde las 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.
“El IDPYBA promueve la adopción responsable en Bogotá. Por lo tanto, ofrecerá acompañamiento a los participantes para brindarles orientación sobre el animal más apto para recibirlo en su hogar. Podrás conocer las historias de estos animales que fueron rescatados por casos de maltrato, o asistidos por la entidad al ser recibidos en el programa de urgencias veterinarias”, dice el instituto.
Tener en cuenta estos requisitos para adoptar perros y gatos en Bogotá con el IDPYBA
- Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión, pues adoptar es un compromiso para toda la vida. Es fundamental contar con tiempo, recursos, amor, paciencia y mucha responsabilidad para acompañar el proceso de adaptación del nuevo integrante del hogar.
- La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía.
- Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, para participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones a nivel comportamental.
- En caso de adoptar un gato, lleva el guacal o morral especial; no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados.
- En caso de adoptar un perro, lleva consigo correa y pechera y, si es un animal de manejo especial, necesitarás un bozal y tener experiencia en su cuidado.