Habrá nueva jornada de adopción animal en Bogotá: lugar y hora

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invitó a la ciudadanía a participar de una nueva jornada de adopción de perros y gatos en la ciudad de Bogotá.

Un corgi al mando: así fue la épica huida de siete perros que recorrieron 17 kilómetros para volver a casa

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo de 2026, en el Centro Comercial Unicentro, en las entradas 5 y 6, desde las 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

“El IDPYBA promueve la adopción responsable en Bogotá. Por lo tanto, ofrecerá acompañamiento a los participantes para brindarles orientación sobre el animal más apto para recibirlo en su hogar. Podrás conocer las historias de estos animales que fueron rescatados por casos de maltrato, o asistidos por la entidad al ser recibidos en el programa de urgencias veterinarias”, dice el instituto.

Tener en cuenta estos requisitos para adoptar perros y gatos en Bogotá con el IDPYBA