La historia de un perrito abandonado con una profunda herida en el cuello; una mujer de 60 años estaría implicada

Un caso ha llamado la atención de los residentes y las autoridades. Se trata de un perro mestizo de alrededor de un año que fue hallado abandonado cerca del cementerio Oakland, en la ciudad de Yonkers, Nueva York, con una grave lesión en el cuello.

Debido a la profundidad y el estado infectado de la herida en el cuello y la garganta, fue trasladado de urgencia a un hospital veterinario, donde debió someterse a una cirugía de emergencia de aproximadamente dos horas para salvar su vida.

“Sin la atención veterinaria adecuada, este dulce perro probablemente habría sucumbido a sus heridas”, señaló Shannon Laukhuf, director ejecutivo de SPCA Westchester, añadiendo que, “lamentablemente, Frankie también parecía ser descuidado porque tenía muy bajo peso”.

El hecho ocurrió el pasado 21 de noviembre de 2025, cuando el animal, ahora llamado Frankie, fue captado por cámaras de seguridad momentos antes de ser dejado en la zona de Saw Mill River Road.

El perro presentaba una herida grave y con infección en el cuello y la garganta, tan profunda que dejaba expuesto el tejido interno. Foto: Facebook: SPCA Westchester

El caso fue reportado por la organización SPCA Westchester y estuvo bajo investigación por la Policía local junto con la Unidad de Aplicación de la Ley Humanitaria del condado de Westchester.

De hecho, la Asociación Humanitaria del Estado de Nueva York había anunciado una recompensa de mil dólares a quien aportara información que permitiera ubicar al implicado.

Además, voceros de la organización explicaron que el abandono ocurrió en una zona mayormente industrial y con poca circulación de habitantes, lo que complicó el avance del caso, aunque resaltaron que el perro se mostró sociable y activo desde el momento en que fue rescatado.

Sin embargo, el pasado 22 de enero, las autoridades informaron sobre el arresto de quien sería la dueña del perro abandonado: una mujer de 60 años, residente de Yonkers, Nueva York.

“La crueldad animal no será tolerada aquí en Yonkers (...) Este arresto refleja la fuerte asociación entre nuestro departamento y la Unidad de Policía Humana de SPCA Westchester, trabajando junto con nuestra comunidad para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos”, precisó el comisionado de Policía de Yonkers, Christopher Sapienza.

Luego, añadió DA Susan Cacace, que: “Como dueño de perros y amante de los animales, encuentro estos casos especialmente desgarradores. Nunca deja de sorprenderme la profundidad de la depravación en la que algunas personas caen cuando se trata de abusar de nuestros amigos de cuatro patas”.

Finalmente, tras finalizar su proceso de recuperación, Frankie será sometido a una evaluación de comportamiento y recibirá el esquema completo de vacunación, además de ser esterilizado, para quedar plenamente apto para una futura adopción.

“Afortunadamente, Frankie se está curando bien y pronto será puesto en adopción en el Centro de Rescate de la SPCA en Briarcliff Manor”, según el director ejecutivo de SPCA Westchester.