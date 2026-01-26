4 Patas

Incendio en una casa fue ocasionado accidentalmente por un gato: autoridades explican cómo ocurrió

El hecho quedó registrado en video gracias a las cámaras de seguridad.

26 de enero de 2026, 2:36 p. m.
El gato, al percatarse del fuego, huyó del lugar.
El gato, al percatarse del fuego, huyó del lugar.

Los incendios domésticos ocasionados accidentalmente por mascotas son más frecuentes de lo que muchos imaginan. Recientemente, por ejemplo, en la ciudad de Garland, en el estado de Texas, Estados Unidos, un gato habría originado que las llamas se apoderarán rápidamente de la cocina en una vivienda, según reportes de las autoridades.

El hecho quedó registrado en video gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, según confirmó el Departamento de Bomberos de Garland y fue reportado el pasado miércoles 14 de enero a los servicios de emergencia de la ciudad.

Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron establecer el origen del incendio: un gato saltó sobre la estufa y activó de manera accidental uno de los fogones.

Ante la ausencia de personas en la vivienda, el fuego se propagó con rapidez en esa zona de la casa y se inició entre 10 y 15 segundos después de que el animal encendiera la estufa.

Por otro lado, las autoridades explicaron que el incendio alcanzó mayor magnitud por la presencia de objetos combustibles sobre la estufa, como empaques y utensilios, lo que facilitó la rápida propagación del fuego hacia otros electrodomésticos, la puerta de la cocina y parte del techo.

Según los reportes difundidos por diferentes medios locales, al percatarse de la situación, el gato se bajó de la estufa y huyó del lugar mientras los habitantes del sector reportaban el accidente a las líneas de emergencia.

Consejos de seguridad para evitar incendios en las cocinas

Aunque el incendio causó daños importantes en la cocina, gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de Garland, se lograron evitar afectaciones en el resto de la vivienda y en otras propiedades cercanas, informó James Dugger, oficial de información pública del Departamento de Bomberos de Garland, en un comunicado.

Asimismo, las autoridades aprovecharon este incidente para recordar a los residentes de la ciudad la importancia de aplicar medidas de seguridad en la cocina, teniendo en cuenta que este tipo de espacios concentra una de las principales causas de incendios en viviendas, muchos de los cuales pueden prevenirse con acciones simples de prevención.

En este contexto, algunos consejos que compartió el Departamento de Bomberos de Garland sobre seguridad contra incendios en la cocina son:

  • Mantener los artículos de fácil combustión, como toallas de papel, paños de cocina, envases de alimentos y recipientes de plástico, lejos de las estufas y superficies de cocción.
  • Apagar siempre los electrodomésticos cuando no se estén usando.
  • No dejar alimentos cocinándose sin supervisión.
  • Mantener un área despejada y ordenada alrededor de todas las fuentes de calor.
  • Considerar la instalación de protectores para las perillas de la estufa, especialmente en hogares con niños o mascotas.

