4 patas

La razón por la que debería dejar una prenda de vestir en el lugar donde duerme su gato

Aunque los gatos aparentan ser independientes, también necesitan atención y cariño, especialmente en situaciones de estrés.

Redacción 4 Patas
25 de enero de 2026, 6:26 p. m.
Los gatos presentan hábitos que pueden resultar llamativos para sus dueños, como dormir sobre la ropa.
Los gatos presentan hábitos que pueden resultar llamativos para sus dueños, como dormir sobre la ropa.

Tener mascotas en casa es una experiencia que muchos disfrutan no solo por la compañía que brindan, sino también porque pueden convertirse en grandes cuidadores que velan por el bienestar de sus dueños. Los gatos son un claro ejemplo de ello, especialmente porque se destacan por su independencia y autonomía.

A diferencia de otras mascotas, no requieren atención constante ni paseos diarios, lo que los convierte en una opción ideal para quienes tienen rutinas ocupadas o viven en espacios reducidos, como apartamentos. Aun así, saben demostrar afecto y crear vínculos profundos con sus cuidadores.

Además, los gatos son reconocidos por ser animales limpios y ordenados. Aprenden con facilidad a usar la caja de arena y dedican buena parte de su tiempo al aseo personal, lo que facilita la convivencia dentro del hogar y reduce significativamente los esfuerzos de mantenimiento y limpieza.

Contar con un rincón propio ayuda al gato a relajarse, disminuir la ansiedad y evitar que busque refugio sobre la ropa de sus dueños.

Una de sus características más llamativas es que presentan comportamientos y hábitos que, en ocasiones, pueden resultar curiosos para sus dueños. Uno de ellos tiene que ver con dormir sobre la ropa, una conducta que tiene una explicación.

De acuerdo con el portal petservi.com.bo, los gatos pueden dormir sobre la ropa de sus dueños como una forma de marcar su territorio y sentirse seguros, ya que al hacerlo liberan feromonas y dejan su olor. Aunque no siempre se trata de que extrañen a su humano, este comportamiento es natural y responde a su necesidad de confianza y bienestar.

Para evitar que elijan prendas al azar, se recomienda ofrecerles un espacio cómodo propio o una prenda específica con su olor, lo que ayuda a disminuir su inseguridad y a mantener la ropa a salvo.

También es posible crear un rincón de confort: basta con elegir un espacio tranquilo y abierto, preferiblemente sin muchos muebles, donde el gato se sienta cómodo. Allí se puede colocar una manta o una prenda, lo que le dará una sensación de seguridad y le indicará que ese es su lugar de refugio.

Gato negro
Es importante habilitar un lugar tranquilo, cómodo y despejado donde el gato pueda descansar y sentirse seguro.

Para reforzar la familiaridad y el bienestar, se pueden añadir hierba gatera, juguetes u objetos interactivos que lo mantengan estimulado. Este tipo de espacios son fundamentales, ya que los gatos, aunque suelen parecer independientes, también necesitan atención y afecto. Cuando se sienten estresados, buscan consuelo en el olor de sus dueños, por lo que contar con un rincón propio puede ayudarlos a relajarse y evitar que se recuesten sobre la ropa.

