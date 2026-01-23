4patas

¿Por qué sacan la cabeza por la ventana? La razón por la que los perros disfrutan los viajes en carro

Esta conducta se comprende al tener en cuenta que los perros poseen un sentido del olfato extraordinariamente desarrollado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 3:18 p. m.
¿Por qué los perros aman sacar la cabeza por la ventana del auto?
¿Por qué los perros aman sacar la cabeza por la ventana del auto? Foto: Getty Images

Una de las cosas que se ha convertido en una imagen cotidiana en distintas partes del mundo, especialmente cuando se trata de perros, es transportar mascotas en el carro. Aunque muchos dueños optan por llevarlos consigo y la normativa establece que no deben viajar sueltos para evitar distracciones al conductor, la escena resulta ampliamente reconocible y casi rutinaria en las vías.

La historia detrás de los perros cargando bolsas de mercado que fue confundido con IA

Dentro de ese escenario frecuente, hay una situación que se repite como un clásico: mientras alguien conduce con normalidad, de pronto observa otro vehículo en el que un perro, ya sea en el asiento delantero o en la parte trasera, asoma la cabeza por la ventanilla abierta, disfrutando del aire y del recorrido.

Aunque no existen estudios científicos específicos que expliquen este comportamiento, expertos y conductistas coinciden en una idea central: lo que realmente atrae a los perros cuando sacan la cabeza por la ventanilla del auto no es la vista, sino la posibilidad de captar una enorme cantidad de aromas en movimiento.

Perros en los carros.
La escena resulta ampliamente reconocible y casi rutinaria en las vías. Foto: Getty Images

De acuerdo con lo reseñado en un artículo de Clarín, esta conducta se comprende al tener en cuenta que los perros poseen un sentido del olfato extraordinariamente desarrollado. Mientras los humanos cuentan con una superficie olfativa reducida y alrededor de cinco millones de células receptoras, un perro de gran tamaño puede tener una membrana nasal mucho más amplia y superar los 225 millones de receptores especializados.

4 Patas

Indignante: encuentran a perrita con graves heridas; pese a su estado nunca abandonó a sus cachorros

4 Patas

El milagro de Boro: rescatan con vida al perro que sobrevivió cinco días tras el trágico accidente de tren en Adamuz

4 Patas

Tras denuncias ciudadanas, autoridades rescatan a dos perritos por presunto maltrato sexual en el sur de Bogotá

4 Patas

Champiñón: el perrito que tenía cáncer; su dueña hizo una lista de pendientes para cumplir antes de su partida

4 Patas

Ley cambia las reglas para tener mascotas en conjuntos residenciales: impondrían requisito a dueños

4 Patas

El “covid de los gatos”: virus felino pone en alerta a Colombia; se transmite por los zapatos y la ropa

4 Patas

La conmovedora historia de Anastasia, la perrita que fue decolorada con peróxido para ser vendida como golden retriever

4 Patas

“Estas tres señales indican que algo no va bien en la salud articular de tu perro”: veterinario alerta problema común

Tecnología

Perros “superdotados”: estudio científico revela que pueden aprender palabras solo escuchando conversaciones humanas

4 Patas

La historia detrás de los perros cargando bolsas de mercado que fue confundido con IA

Perro en la ventana
Los perros disfrutan más el estímulo olfativo que el visual. Foto: Getty Images

La magnitud de esta capacidad queda demostrada en múltiples contextos. Algunos canes son entrenados para labores de rescate, otros participan en operativos de detección de drogas, siguen rastros en zonas boscosas o montañosas e incluso han sido utilizados para identificar enfermedades como el coronavirus.

El “covid de los gatos”: virus felino pone en alerta a Colombia; se transmite por los zapatos y la ropa

Existen casos que han sorprendido a la comunidad científica por su precisión. Uno de ellos es el de Blat, un perro de Barcelona que logró detectar cáncer de pulmón al olfatear el aliento humano. De acuerdo con resultados publicados en European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, el animal acertó en el 95% de las muestras analizadas, incluso cuando la enfermedad se encontraba en una fase extremadamente temprana.

Más de 4 Patas

¿Por qué los perros aman sacar la cabeza por la ventana del auto?

¿Por qué sacan la cabeza por la ventana? La razón por la que los perros disfrutan los viajes en carro

La intervención incluyó medidas para evitar que la herida siguiera abierta.

Indignante: encuentran a perrita con graves heridas; pese a su estado nunca abandonó a sus cachorros

La conmovedora historia tras el rescate de Boro

El milagro de Boro: rescatan con vida al perro que sobrevivió cinco días tras el trágico accidente de tren en Adamuz

El caso de presunto maltrato animal se presentó contra dos perros de raza pitbull.

Tras denuncias ciudadanas, autoridades rescatan a dos perritos por presunto maltrato sexual en el sur de Bogotá

Champiñón, el perrito protagonista de la serie.

Champiñón: el perrito que tenía cáncer; su dueña hizo una lista de pendientes para cumplir antes de su partida

El proyecto modifica la Ley 675 de 2001 para mejorar la convivencia entre vecinos y mascotas.

Ley cambia las reglas para tener mascotas en conjuntos residenciales: impondrían requisito a dueños

Pánico por nuevo brote de virus letal para gatos

El “covid de los gatos”: virus felino pone en alerta a Colombia; se transmite por los zapatos y la ropa

Un procedimiento extremo aplicado a una perrita de tres meses casi termina en una tragedia.

La conmovedora historia de Anastasia, la perrita que fue decolorada con peróxido para ser vendida como golden retriever

Los gatos son cazadores por naturaleza, con sentidos agudos y habilidades para la caza, incluyendo acechar y atrapar presas,

Este es el simple método para calcular correctamente la edad de su gato

La dificultad para moverse no siempre es un tema de edad en las mascotas.

“Estas tres señales indican que algo no va bien en la salud articular de tu perro”: veterinario alerta problema común

Noticias Destacadas