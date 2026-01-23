¿Por qué sacan la cabeza por la ventana? La razón por la que los perros disfrutan los viajes en carro

Una de las cosas que se ha convertido en una imagen cotidiana en distintas partes del mundo, especialmente cuando se trata de perros, es transportar mascotas en el carro. Aunque muchos dueños optan por llevarlos consigo y la normativa establece que no deben viajar sueltos para evitar distracciones al conductor, la escena resulta ampliamente reconocible y casi rutinaria en las vías.

Dentro de ese escenario frecuente, hay una situación que se repite como un clásico: mientras alguien conduce con normalidad, de pronto observa otro vehículo en el que un perro, ya sea en el asiento delantero o en la parte trasera, asoma la cabeza por la ventanilla abierta, disfrutando del aire y del recorrido.

Aunque no existen estudios científicos específicos que expliquen este comportamiento, expertos y conductistas coinciden en una idea central: lo que realmente atrae a los perros cuando sacan la cabeza por la ventanilla del auto no es la vista, sino la posibilidad de captar una enorme cantidad de aromas en movimiento.

La escena resulta ampliamente reconocible y casi rutinaria en las vías. Foto: Getty Images

De acuerdo con lo reseñado en un artículo de Clarín, esta conducta se comprende al tener en cuenta que los perros poseen un sentido del olfato extraordinariamente desarrollado. Mientras los humanos cuentan con una superficie olfativa reducida y alrededor de cinco millones de células receptoras, un perro de gran tamaño puede tener una membrana nasal mucho más amplia y superar los 225 millones de receptores especializados.

Los perros disfrutan más el estímulo olfativo que el visual. Foto: Getty Images

La magnitud de esta capacidad queda demostrada en múltiples contextos. Algunos canes son entrenados para labores de rescate, otros participan en operativos de detección de drogas, siguen rastros en zonas boscosas o montañosas e incluso han sido utilizados para identificar enfermedades como el coronavirus.

Existen casos que han sorprendido a la comunidad científica por su precisión. Uno de ellos es el de Blat, un perro de Barcelona que logró detectar cáncer de pulmón al olfatear el aliento humano. De acuerdo con resultados publicados en European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, el animal acertó en el 95% de las muestras analizadas, incluso cuando la enfermedad se encontraba en una fase extremadamente temprana.