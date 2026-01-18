La historia detrás de los perros cargando bolsas de mercado que fue confundido con IA

Tres perros de raza husky fueron grabados mientras sostenían con el hocico varias bolsas del mandado y caminaban junto a su dueño en la vía pública.

El clip, publicado en TikTok por la cuenta @SamanthaGarciaa5, se volvió viral rápidamente y superó las 5,9 millones de reproducciones.

La publicación llamó la atención no solo por la escena, sino por el texto de la descripción: “La IA va rápido, pero México va en chinga”. Esa frase se replicó en cientos de comentarios y se convirtió en parte del impulso que llevó al video a expandirse fuera de la plataforma.

En las imágenes se aprecia a los huskies sujetando bolsas con el hocico y caminando con tranquilidad junto al hombre que los acompaña.

La escena llevó a muchos usuarios a especular que el material podía ser generado o manipulado por inteligencia artificial; frente a esas dudas, varios internautas afirmaron conocer al dueño y publicaron fotos adicionales en los comentarios que, según dijeron, muestran a los mismos perros realizando la misma actividad.

Mensajes como “yo también los conozco”, “los veía casi siempre en las tardes cerca de mi trabajo” o “yo conozco al señor y a los perritos” se repitieron entre las respuestas.

Incluso, algunos señalaron que no sería la primera vez que los animales cargan objetos, pues mencionaron haberlos visto en fechas como el Día de Muertos, cuando —según esos relatos— el dueño los habría disfrazado y sustituido las bolsas por pequeñas calaveras.

Las reacciones en redes fueron de sorpresa, humor y ternura. Entre los comentarios destacados aparecieron mensajes de usuarios que aseguraron haber visto a los perros con frecuencia y bromas sobre “empleo” para los caninos.

Las imágenes circularon en varias cuentas, y en una de ellas un usuario comentó: “Hoy conocí al dueño y es muy sociable y trata con mucho cariño a sus perros los cuales por cierto son bastante amigables y muy obedientes. Y efectivamente cargan en el hocico esa bolsita porque dentro traen una bolsa de plástico para recoger su popó. Están muy bien entrenados y se ven bien saludables y amados por su dueño”. Esta sería una señal para corroborar que los perritos sí existen, sin embargo, oficialmente no se ha confirmado.

El fenómeno se enmarca en una tendencia mayor: en los últimos tres años han circulado numerosos videos e imágenes que los usuarios atribuyen a inteligencia artificial, lo que ha hecho más común la sospecha sobre la autenticidad de contenidos virales.