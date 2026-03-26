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¿Amor sin límites? La conmovedora razón por la que una pareja cambió los planes de su boda y se casó en una clínica veterinaria

Nada fue impedimento para que este par de enamorados lograra celebrar su unión en compañía de su mascota.

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Redacción 4 Patas
26 de marzo de 2026, 12:06 p. m.
La perrita fue diagnosticada con cáncer terminal.
La perrita fue diagnosticada con cáncer terminal. Foto: Captura de pantalla YouTube / Denver7

El vínculo entre humanos y animales de compañía puede alcanzar niveles tan profundos que, incluso, cada vez más personas buscan incluirlos en momentos trascendentales de su vida. Bodas, celebraciones familiares e incluso sesiones fotográficas especiales se han convertido en escenarios donde perros y gatos son los principales protagonistas.

Un ejemplo claro de ello se presentó en Brighton, Colorado, Estados Unidos, donde una pareja conformada por Randy y Alexandria Eckhart, optó por cambiar todos los planes de su boda para, finalmente, sellar su amor en una clínica veterinaria por una conmovedora razón que le dio la vuelta al mundo.

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Según información del portal de noticias local KMGH Denver7, este par de enamorados demostraron que el amor por su mascota nunca tuvo límites. Por eso, decidieron cambiar el lugar donde celebrarían su matrimonio luego de que su perrita, llamada Bella Rose de ocho años, fuera diagnosticada con cáncer terminal.

Pese a la lamentable noticia, esta enfermedad no fue impedimento para que la pareja lograra contar con la presencia de su mascota en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

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Fue así como, en lugar de continuar con la ceremonia que ya habían planificado, eligieron permanecer junto a su perrita en la clínica veterinaria, donde pasaba sus últimos días. “Ella fue una parte muy importante de nuestras vidas y tenerla en nuestra boda fue fundamental para nosotros”, afirmó Alexandria Eckhart en declaraciones citadas por KMGH.

Pareja cambió sus planes de boda por su mascota
Pareja decidió casarse en clínica veterinaria por su mascota. Foto: Captura de pantalla YouTube / Denver7

Aunque al principio la incertidumbre los invadió por lo que serían sus cambios de planes, la pareja encontró una alternativa que les permitió cumplir su deseo, pues en el estado de Colorado la flexibilidad de sus leyes matrimoniales les permite contraer matrimonio sin la necesidad de un oficiante ni testigos formales.

Gracias a esto, pudieron elegir con total libertad el lugar y a quienes los acompañarían en ese momento, convirtiendo la clínica veterinaria en el escenario de su boda, rodeados del personal médico y, por supuesto, de su perrita, que no solo estuvo presente, sino que también tuvo un papel simbólico al estampar su huella como “firma” en el certificado de matrimonio.

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“Fuimos, sacamos la licencia y dijimos ‘Hagámoslo en la veterinaria, así nos aseguramos de que Bella esté’”, relató Randy Eckhart al medio.

Posteriormente, Randy y Alexandria formalizaron su unión, dejando plasmado un recuerdo imborrable que perdura incluso tras la muerte de Bella Rose, ocurrida poco después de la ceremonia y que dejó un profundo vacío en su hogar.