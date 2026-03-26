Buscan hogar para la perrita que Nicky Jam subió al escenario en pleno show; creen que podría estar perdida

Desde hace unos días, en redes sociales empezó a circular un video que se ha vuelto viral, en el que el cantante reguetonero Nicky Jam se muestra sorprendido luego de que, en uno de sus conciertos en Chile, apareciera de manera inesperada una perrita en el escenario.

Según testigos que reportaron lo ocurrido en redes sociales, el hecho se presentó durante la segunda noche del Show Aniversario de Calama, ciudad al norte de Chile.

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Durante el espectáculo, mientras el artista interpretaba varios de sus éxitos, la repentina aparición de la mascota en la tarima acaparó todas las miradas, ya que logró pasar los controles de seguridad y captar la atención, incluso, del propio cantante.

Lejos de ignorar su presencia o pedir que la retiraran de inmediato del escenario, Nicky Jam la tomó en sus brazos y, entre bromas, pero al mismo tiempo con evidente desconcierto, expresó que sentía que estaba asustada y pidió que le brindaran cariño y algo de comer.

En ese momento provocó una reacción de emoción del público, entre el que se encontraba un asistente con un cartel en el que afirmaba estar buscando a su perro Floky, desaparecido desde diciembre del año pasado.

Aunque Nicky Jam pensó que podría ser esta mascota extraviada, en pleno show se confirmo que no era así, por lo que el artista pidió que se le prestara atención.

“¿No es Floky?… no importa, denle cariño a este perrito por ahí, guárdenmelo”, se le escucha decir al artista en la grabación difundida en redes sociales.

Luego, la entregó al equipo logístico del evento y, ahora, un usuario de Instagram identificado como Jean José Parada (@jeanjose.25) afirma que le está buscando hogar o, en caso de no encontrarlo, adoptarla él mismo.

“Aquí está la perrita que ayer Nicky Jam subió al escenario. Está muy bien cuidada, se porta muy bien y se nota que ha recibido buena educación”, expreso en un video, en el que también hizo un llamado a la comunidad para ayudar a encontrar a sus tutores.

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En la misma publicación, el joven contó que decidió llevarla a su casa tras su aparición en el concierto para evitar que quedara en la calle y que actualmente se encuentra en buen estado de salud, por lo que sospecha que sí estaría perdida.

Aunque su principal intención es ayudarla a regresar con su familia, en caso de no conseguirlo, espera encontrarle un nuevo hogar o adoptarla él mismo.