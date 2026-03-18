En video | Emotivo reencuentro de Max, el perro desaparecido en el centro de Bogotá, con su familia

A través de redes sociales, se documentó el caso de Max, un canino de pelaje blanco que fue reportado como desaparecido en el centro de Bogotá.

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El animal se extravió tras escapar de las instalaciones de la clínica veterinaria de la Universitaria de Colombia, recinto ubicado en las inmediaciones del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en la localidad de Santa Fe. La difusión de la información inicial se logró gracias a la rápida alerta emitida por su propietaria ante la comunidad virtual.

#AYUDA 🆘️ Perrito perdido en Bogotá. Se trata de Max, quien se escapó de una veterinaria cercana al Parque Nacional. Fue visto recientemente en el sector del canal Arzobispo, pero cuando su familia llegó ya no se encontraba en el lugar. Hasta el momento no ha sido localizado. pic.twitter.com/TVhHvSI7zh — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 18, 2026

De acuerdo con los reportes compartidos durante la jornada de búsqueda, la última ubicación confirmada de la mascota fue en los alrededores del canal Arzobispo, donde se registró un video del canino antes de que se perdiera su rastro.

Sin embargo, diferentes usuarios juntaron esfuerzos y en cuestión de horas residentes del sector manifestaron tener información sobre el paradero del animal.

Su reaparición en el Parque Nacional

Durante la noche de este miércoles, 18 de marzo, se publicó un video en el cual se confirmó el reencuentro entre Max y su familia.

Las imágenes compartidas se situaron nuevamente en el sector del Parque Nacional y muestran el momento en que el canino es trasladado por dos personas a bordo de una motocicleta para ser entregado a sus dueños.

El acto de entrega quedó documentado en video, evidenciando la reacción de los propietarios y las expresiones de agradecimiento dirigidas a los ciudadanos que resguardaron al animal tras su huida.

#ATENTOS 🙏 Apareció Max 🙏 Nos informan que el perrito extraviado cerca al Parque Nacional de Bogotá, fue encontrado por ciudadanos que vieron la publicación en Internet. Gracias a la difusión hecha en R/S, la mascota ya se encuentra sana y salva, en casa y con sus familiares. https://t.co/Upjk977pMB pic.twitter.com/vlv87GFr2n — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 19, 2026

La participación ciudadana en plataformas digitales fue un factor determinante para conocer la ubicación y el posterior retorno del animal a su hogar. La resolución del caso generó una ola de interacciones en las redes sociales, donde los usuarios que siguieron la búsqueda publicaron mensajes sobre el desenlace del evento.

Respuestas destacadas

“No hay palabras, lloré con ustedes” y “cómo necesitaba esto para mi vida. Una gran noticia: muchos grandes seres humanos que ayudaron desde lo que podían, una familia que ama a su perrito, una alegría colectiva... un perrito con su familia”.

“Gracias infinitas a las personas buenas que lo encontraron, lo rescataron y lo llevaron de nuevo a su familia. Dios los bendiga inmensamente”.

“Dios, gracias por permitir que este angelito volviera a su hogar y bendiciones a quienes lo entregaron” y “Me encantan los finales felices. Todos los perritos y gatitos deberían ser amados como Max”.

“Gracias infinitas a las personas buenas que lo encontraron, lo rescataron y lo llevaron de nuevo a su familia. Dios los bendiga inmensamente; que la vida los premie de manera extraordinaria”.

“Que Dios bendiga a esas personas de buen corazón que rescataron a Max. Mil gracias”.