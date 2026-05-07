¿Lo ha visto? Se llama Milo; su familia lo busca, desapareció en Chapinero

Recientemente, llegó a SEMANA información sobre la desaparición de Milo, un cachorro de ocho meses al que se le perdió el rastro el pasado lunes 4 de mayo en la localidad de Chapinero, en el oriente de Bogotá.

Se conocen nuevos detalles sobre la búsqueda del perro Wilson

El caso ha generado preocupación debido a las condiciones de salud específicas que presenta el animal, las cuales requieren atención y un tratamiento veterinario ininterrumpido.

Riesgo médico y dieta estricta

El factor que más agrava la situación es el estado clínico del perrito. De acuerdo con la información suministrada por sus propietarios, el animal padece una condición gastrointestinal que le impide consumir alimento concentrado tradicional.

Su dieta debe basarse exclusivamente en comida preparada al instante, sin posibilidad de ingerir alimentos guardados de días anteriores.

Adicionalmente, el tratamiento médico es de carácter obligatorio. “Él toma su medicación diaria para el páncreas y la falta de pancreatina es lo que más nos preocupa en este momento”, explicaron los dueños del cachorro.

Los cuidadores señalaron que el animal no ha ingerido alimentos desde la tarde del lunes, ya que salió de la vivienda antes de su ración nocturna, lo que plantea una carrera contra el tiempo para restablecer sus cuidados.

Características y puntos de búsqueda

Para facilitar su identificación, los propietarios han difundido los rasgos físicos del cachorro. Milo es de pelaje color chocolate y presenta el pecho blanco.

Buscan a Milo: el perro de ojos bicolor extraviado entre Chapinero y el centro de Bogotá Foto: API

Su característica más distintiva es la heterocromía: tiene un ojo azul y el otro verde. Además, posee una mancha blanca en la pata delantera derecha, similar a un guante, y una pequeña marca blanca en la pata izquierda.

El contexto de la desaparición está marcado por un cambio de domicilio. La familia se mudó hace aproximadamente diez días a Chapinero Alto, tras haber residido previamente en la zona de Las Aguas, lo que podría explicar la desorientación del animal.

Tras salir del garaje de su nueva vivienda hacia las siete de la noche, los esfuerzos de búsqueda se han concentrado en sus antiguas rutas de paseo.

Recientemente, se reportó un posible avistamiento del cachorro en las inmediaciones del Planetario de Bogotá, donde testigos afirmaron haberlo visto interactuando con otros perros.

A pesar de este reporte, su paradero exacto sigue siendo desconocido, por lo que la familia continúa solicitando la colaboración ciudadana para lograr su pronto regreso a casa. Su familia lo espera; están muy angustiados.