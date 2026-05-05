Bogotá abrió 4.500 cupos para esterilizar gatos y perros: así puede acceder al beneficio

La Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de 4.500 nuevos cupos gratuitos para esterilización de perros y gatos durante mayo de 2026, una medida con la que busca avanzar en el control poblacional de animales de compañía y reducir el riesgo de abandono en la ciudad.

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La iniciativa hace parte de la estrategia “Corta a tiempo: esteriliza”, liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), y beneficiará principalmente a mascotas de hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a animales en condición de calle o bajo cuidado de proteccionistas.

De acuerdo con el Distrito, los ciudadanos interesados deberán solicitar previamente un turno a través de la plataforma oficial habilitada para el agendamiento. Las jornadas se desarrollarán en dos puntos fijos de atención en Bogotá.

Uno de ellos será la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la carrera 106 A #67-02, barrio El Muelle, en la localidad de Engativá. El otro punto funcionará en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia.

Las autoridades explicaron que los turnos para la Universidad Nacional se habilitan los lunes, mientras que los correspondientes a la Unidad de Cuidado Animal estarán disponibles los miércoles.

Entre los requisitos establecidos por el IDPYBA se encuentra que los animales tengan entre cuatro meses y ocho años de edad, estén en buen estado de salud y cumplan con los tiempos de ayuno exigidos: tres horas para líquidos y ocho horas para alimentos sólidos. Además, las hembras no pueden estar en periodo de celo ni en estado de gestación.

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El día de la cita, los responsables deberán presentar el turno asignado, fotocopia de la cédula de ciudadanía y un recibo de servicio público no mayor a dos meses. En el caso de los gatos, deberán ser transportados en guacal, mientras que los perros deberán asistir con collar, pechera y bozal si así lo requieren.

El Distrito reiteró que el proceso es completamente gratuito y pidió a la ciudadanía no acudir a intermediarios ni entregar dinero a terceros para acceder a los cupos.

Según el IDPYBA, la esterilización no solo ayuda a controlar la sobrepoblación de animales en la ciudad, sino que también contribuye a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de perros y gatos.